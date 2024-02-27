https://ria.ru/20240227/pozhar-1929673144.html

При пожаре в Петербурге погибла женщина

При пожаре в Петербурге погибла женщина - РИА Новости, 27.02.2024

При пожаре в Петербурге погибла женщина

Одна женщина погибла, еще одна пострадала при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T01:16

2024-02-27T01:16

2024-02-27T03:17

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Одна женщина погибла, еще одна пострадала при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС в своем Telegram-канале. Пожар произошел в Московском районе (проспект Космонавтов, дом 21, корпус 1) в двухкомнатной квартире на общей площади 20 квадратных метров. "На месте пожара погибла одна женщина, другая пострадавшая женщина направлена в медицинское учреждение", — говорится в сообщении. В 23.49 пожар был ликвидирован.

https://ria.ru/20240224/pozhar-1929311353.html

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия