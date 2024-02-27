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При пожаре в Петербурге погибла женщина
При пожаре в Петербурге погибла женщина - РИА Новости, 27.02.2024
При пожаре в Петербурге погибла женщина
Одна женщина погибла, еще одна пострадала при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T01:16
2024-02-27T01:16
2024-02-27T03:17
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Одна женщина погибла, еще одна пострадала при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС в своем Telegram-канале. Пожар произошел в Московском районе (проспект Космонавтов, дом 21, корпус 1) в двухкомнатной квартире на общей площади 20 квадратных метров. "На месте пожара погибла одна женщина, другая пострадавшая женщина направлена в медицинское учреждение", — говорится в сообщении. В 23.49 пожар был ликвидирован.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
При пожаре в Петербурге погибла женщина
МЧС: в Петербурге при пожаре в квартире погибла одна женщина, другая пострадала