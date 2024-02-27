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МИД России призвал ООН сдержать Запад от поставок оружия Украине - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:54 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/postavki-1929881741.html
МИД России призвал ООН сдержать Запад от поставок оружия Украине
МИД России призвал ООН сдержать Запад от поставок оружия Украине - РИА Новости, 27.02.2024
МИД России призвал ООН сдержать Запад от поставок оружия Украине
Москва ожидает, что Секретариат ООН призовет избегать всего, что усугубляет украинский конфликт, в первую очередь, поставок Киеву оружия со стороны западных... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T23:54
2024-02-27T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мария захарова
оон
вооруженные силы украины
стефан дюжаррик
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москва ожидает, что Секретариат ООН призовет избегать всего, что усугубляет украинский конфликт, в первую очередь, поставок Киеву оружия со стороны западных стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.Во вторник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова французского лидера Эммануэля Макрона заявил, что организация призывает избегать подстрекательской риторики вокруг конфликта на Украине. "Было бы прекрасно, если бы Секретариат ООН также нашел в себе силы "наблюдать" ВСУшные обстрелы ЗАЭС; осуществляемые по указанию украинских спецслужб теракты; факты наличия у экстремистов на Украине аналогов боевых отравляющих веществ и многое другое", - написала Захарова."Ожидаем, что Секретариат ООН призовет избегать вообще всего, что "может усугубить конфликт", и, в первую очередь, поставок Западом оружия, из которого киевский режим убивает гражданское население. Как это произошло сегодня в Брянской области", - подчеркнула Захарова. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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в мире, украина, россия, мария захарова, оон, вооруженные силы украины, стефан дюжаррик
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, ООН, Вооруженные силы Украины, Стефан Дюжаррик
МИД России призвал ООН сдержать Запад от поставок оружия Украине

Захарова: РФ ожидает, что ООН призовет Запад избегать поставок оружия ВСУ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москва ожидает, что Секретариат ООН призовет избегать всего, что усугубляет украинский конфликт, в первую очередь, поставок Киеву оружия со стороны западных стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Во вторник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова французского лидера Эммануэля Макрона заявил, что организация призывает избегать подстрекательской риторики вокруг конфликта на Украине.
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"Было бы прекрасно, если бы Секретариат ООН также нашел в себе силы "наблюдать" ВСУшные обстрелы ЗАЭС; осуществляемые по указанию украинских спецслужб теракты; факты наличия у экстремистов на Украине аналогов боевых отравляющих веществ и многое другое", - написала Захарова.
"Ожидаем, что Секретариат ООН призовет избегать вообще всего, что "может усугубить конфликт", и, в первую очередь, поставок Западом оружия, из которого киевский режим убивает гражданское население. Как это произошло сегодня в Брянской области", - подчеркнула Захарова.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМария ЗахароваООНВооруженные силы УкраиныСтефан Дюжаррик
 
 
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