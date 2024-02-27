https://ria.ru/20240227/postavki-1929810553.html

Бразилия увеличит поставки мяса и рыбы в Россию

Бразилия увеличит поставки мяса и рыбы в Россию - РИА Новости, 27.02.2024

Бразилия увеличит поставки мяса и рыбы в Россию

Бразилия намерена расширить номенклатуру поставок мяса и рыбы на российский рынок, заявила во вторник генеральный секретарь МИД Бразилии, сопредседатель... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:07

2024-02-27T16:07

2024-02-27T16:07

бразилия

россия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Бразилия намерена расширить номенклатуру поставок мяса и рыбы на российский рынок, заявила во вторник генеральный секретарь МИД Бразилии, сопредседатель межправительственной российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Мария Лаура да Роша. "Мы договорились, что будет расширена номенклатура поставок (из Бразилии в Россию - ред.), включая зерновые, мясо и рыбу", - сказала она журналистам по итогам заседания. "В области энергетического сотрудничества мы приветствовали поставки российского дизельного топлива в Бразилию, а также приветствуем планы по увеличению (поставок) российского природного газа", - добавила да Роша. По ее словам, по итогам заседания стороны договорились развивать взаимодействие в таких областях как экономика, культура, научно-техническая сфера и сфера образования.

https://ria.ru/20240114/braziliya-1921240491.html

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бразилия, россия, в мире