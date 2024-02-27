Послание Путина бесплатно покажут в кино в 20 городах России
Киносеть: послание Путина покажут в кино в 20 городах из-за высокого спроса
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМолодые люди смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в магазине техники и электроники в Симферополе
Молодые люди смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в магазине техники и электроники в Симферополе. Архивное фото
ПЕРМЬ, 27 фев - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию покажут бесплатно в 23 кинотеатрах в 20 городах России, спрос везде высокий, сообщили РИА Новости в сети "Синема 5".
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что глава государства 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием.
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"Показ будет во всех городах, где представлен наш бренд, а также в кинотеатрах под нашим управлением. Спрос оказался везде высокий", - рассказал представитель "Синема 5".
По словам собеседника агентства, трансляция будет организована в 23 кинотеатрах в 20 городах России, в том числе в Москве в кинотеатрах "Киносфера" и "Балтика".
Как уточняется на сайте кинотеатра "Киносфера" в ТЦ "Капитолий", вход на показ послания бесплатный при наличии свободных мест в зале, наличие билета не требуется. На сайте кинотеатра "Балтика" также указано, что вход бесплатный при наличии свободных мест.
В "Синема 5" пояснили, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое традиционно задает направления стратегического развития страны, покажут в кинотеатрах бесплатно, чтобы его услышали как можно больше жителей. Согласно данным сайта, жители Перми забронировали около 50% мест в кинотеатре в ТРЦ "iMALL Эспланада".