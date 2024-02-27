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Послание Путина бесплатно покажут в кино в 20 городах России - РИА Новости, 27.02.2024
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12:29 27.02.2024 (обновлено: 12:58 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/poslanie-1929743229.html
Послание Путина бесплатно покажут в кино в 20 городах России
Послание Путина бесплатно покажут в кино в 20 городах России - РИА Новости, 27.02.2024
Послание Путина бесплатно покажут в кино в 20 городах России
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию покажут бесплатно в 23 кинотеатрах в 20 городах России, спрос везде высокий, сообщили РИА... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:29
2024-02-27T12:58
общество
россия
москва
пермь
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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ПЕРМЬ, 27 фев - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию покажут бесплатно в 23 кинотеатрах в 20 городах России, спрос везде высокий, сообщили РИА Новости в сети "Синема 5". Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что глава государства 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием. "Показ будет во всех городах, где представлен наш бренд, а также в кинотеатрах под нашим управлением. Спрос оказался везде высокий", - рассказал представитель "Синема 5". По словам собеседника агентства, трансляция будет организована в 23 кинотеатрах в 20 городах России, в том числе в Москве в кинотеатрах "Киносфера" и "Балтика". Как уточняется на сайте кинотеатра "Киносфера" в ТЦ "Капитолий", вход на показ послания бесплатный при наличии свободных мест в зале, наличие билета не требуется. На сайте кинотеатра "Балтика" также указано, что вход бесплатный при наличии свободных мест.В "Синема 5" пояснили, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое традиционно задает направления стратегического развития страны, покажут в кинотеатрах бесплатно, чтобы его услышали как можно больше жителей. Согласно данным сайта, жители Перми забронировали около 50% мест в кинотеатре в ТРЦ "iMALL Эспланада".
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общество, россия, москва, пермь, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Общество, Россия, Москва, Пермь, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Послание Путина бесплатно покажут в кино в 20 городах России

Киносеть: послание Путина покажут в кино в 20 городах из-за высокого спроса

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМолодые люди смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в магазине техники и электроники в Симферополе
Молодые люди смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в магазине техники и электроники в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Молодые люди смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в магазине техники и электроники в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 27 фев - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию покажут бесплатно в 23 кинотеатрах в 20 городах России, спрос везде высокий, сообщили РИА Новости в сети "Синема 5".
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что глава государства 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием.
«
"Показ будет во всех городах, где представлен наш бренд, а также в кинотеатрах под нашим управлением. Спрос оказался везде высокий", - рассказал представитель "Синема 5".
По словам собеседника агентства, трансляция будет организована в 23 кинотеатрах в 20 городах России, в том числе в Москве в кинотеатрах "Киносфера" и "Балтика".
Как уточняется на сайте кинотеатра "Киносфера" в ТЦ "Капитолий", вход на показ послания бесплатный при наличии свободных мест в зале, наличие билета не требуется. На сайте кинотеатра "Балтика" также указано, что вход бесплатный при наличии свободных мест.
В "Синема 5" пояснили, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое традиционно задает направления стратегического развития страны, покажут в кинотеатрах бесплатно, чтобы его услышали как можно больше жителей. Согласно данным сайта, жители Перми забронировали около 50% мест в кинотеатре в ТРЦ "iMALL Эспланада".
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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ОбществоРоссияМоскваПермьВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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