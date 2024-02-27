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Зюганов ждет, что Путин в послании объявит об изменениях структуры власти - РИА Новости, 27.02.2024
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12:26 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/poslanie-1929742744.html
Зюганов ждет, что Путин в послании объявит об изменениях структуры власти
Зюганов ждет, что Путин в послании объявит об изменениях структуры власти - РИА Новости, 27.02.2024
Зюганов ждет, что Путин в послании объявит об изменениях структуры власти
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что нынешнее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пройдет "в чрезвычайных условиях", связанных с... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:26
2024-02-27T12:26
политика
россия
геннадий зюганов
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что нынешнее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пройдет "в чрезвычайных условиях", связанных с международной обстановкой, и ждет от главы государства мер, касающихся структуры госвласти. Путин 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием, сообщала пресс-служба Кремля. Ранее Зюганов отмечал, что в этом году послание президента РФ будет звучать на фоне избирательной кампании и, по его словам, от главы государства потребуется не только подвести итоги, но и обрисовать образ будущего. "Что я жду от послания президента? В этот раз я жду очень многого", - сказал лидер КПРФ журналистам, отметив, что послание "проходит в чрезвычайных условиях" проведения СВО и "требует ответов на целый ряд вопросов, которые перезрели". По мнению Зюганова, в настоящее время "наша структура власти не соответствует ни внешним, ни внутренним угрозам". "Надо принимать меры, и они, на мой взгляд, должны быть четко прописаны и обозначены в послании президента", - отметил он. Также лидер коммунистов сообщил, что в выступлении Путина хотел бы услышать темы, связанные с финансово-экономическим курсом и образованием.
https://ria.ru/20240227/poslanie-1929689508.html
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политика, россия, геннадий зюганов, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Политика, Россия, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Зюганов ждет, что Путин в послании объявит об изменениях структуры власти

Зюганов призвал Путина в послании анонсировать меры изменения структуры власти

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что нынешнее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пройдет "в чрезвычайных условиях", связанных с международной обстановкой, и ждет от главы государства мер, касающихся структуры госвласти.
Путин 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием, сообщала пресс-служба Кремля. Ранее Зюганов отмечал, что в этом году послание президента РФ будет звучать на фоне избирательной кампании и, по его словам, от главы государства потребуется не только подвести итоги, но и обрисовать образ будущего.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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"Что я жду от послания президента? В этот раз я жду очень многого", - сказал лидер КПРФ журналистам, отметив, что послание "проходит в чрезвычайных условиях" проведения СВО и "требует ответов на целый ряд вопросов, которые перезрели".
По мнению Зюганова, в настоящее время "наша структура власти не соответствует ни внешним, ни внутренним угрозам". "Надо принимать меры, и они, на мой взгляд, должны быть четко прописаны и обозначены в послании президента", - отметил он.
Также лидер коммунистов сообщил, что в выступлении Путина хотел бы услышать темы, связанные с финансово-экономическим курсом и образованием.
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ПолитикаРоссияГеннадий ЗюгановВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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