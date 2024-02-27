https://ria.ru/20240227/polsha-1929734909.html

Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину

Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину - РИА Новости, 27.02.2024

Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину

Польша не собирается направлять своих солдат на Украину, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:04

2024-02-27T12:04

2024-02-27T12:20

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ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Польша не собирается направлять своих солдат на Украину, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat. "В Польше нет такого проекта и идеи", - сказал Томчик, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО расходятся во мнениях относительно возможности отправить своих военных на Украину, но никакого решения пока не принято. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в понедельник, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, нато, ситуация в днр и лнр