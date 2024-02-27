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Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину
Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину
Польша не собирается направлять своих солдат на Украину, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:04
2024-02-27T12:04
2024-02-27T12:20
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ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Польша не собирается направлять своих солдат на Украину, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat. "В Польше нет такого проекта и идеи", - сказал Томчик, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО расходятся во мнениях относительно возможности отправить своих военных на Украину, но никакого решения пока не принято. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в понедельник, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину
Замминистра обороны: в Польше нет проекта и идеи отправки солдат на Украину