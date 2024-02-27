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Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 27.02.2024 (обновлено: 12:20 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/polsha-1929734909.html
Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину
Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину
Польша не собирается направлять своих солдат на Украину, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:04
2024-02-27T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Польша не собирается направлять своих солдат на Украину, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat. "В Польше нет такого проекта и идеи", - сказал Томчик, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО расходятся во мнениях относительно возможности отправить своих военных на Украину, но никакого решения пока не принято. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в понедельник, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
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в мире, польша, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Польши заявило, что не планирует отправку солдат на Украину

Замминистра обороны: в Польше нет проекта и идеи отправки солдат на Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Польские военнослужащие. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Польша не собирается направлять своих солдат на Украину, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat.
"В Польше нет такого проекта и идеи", - сказал Томчик, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО расходятся во мнениях относительно возможности отправить своих военных на Украину, но никакого решения пока не принято.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в понедельник, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину.
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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