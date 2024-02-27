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В ПМР опровергли сообщения о намерении съезда обратиться к России - РИА Новости, 27.02.2024
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14:03 27.02.2024 (обновлено: 15:38 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/pmr-1929770703.html
В ПМР опровергли сообщения о намерении съезда обратиться к России
В ПМР опровергли сообщения о намерении съезда обратиться к России - РИА Новости, 27.02.2024
В ПМР опровергли сообщения о намерении съезда обратиться к России
Заместитель председателя Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Галина Антюфеева назвала невероятной глупостью сообщения СМИ о... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:03
2024-02-27T15:38
в мире
молдавия
россия
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Галина Антюфеева назвала невероятной глупостью сообщения СМИ о том, что съезд депутатов ПМР примет обращение о присоединении региона к России. &quot;Я думаю, это просто нагнетание. Знаете, есть такие провокаторы, козлы-загонщики. Вот те люди, которые желают зла нашей республике, об этом пишут. Поэтому я думаю, это невероятная глупость, которую не хочется даже комментировать&quot;, — сказала она журналистам.Антюфеева подчеркнула, что в 2006 году народ Приднестровья уже высказался по этому поводу на референдуме."И сегодня, когда такая сложная обстановка, когда рядом идет специальная военная операция, когда масса других проблем, будировать этот вопрос и обращаться — это невероятная глупость", — повторила она.Вице-спикер призвала придерживаться позиции, которую высказывает глава Приднестровья Вадим Красносельский: все должны выстраивать мирные взаимоотношения и сохранять мир. По словам Антюфеевой, требуется сделать все возможное, чтобы соблюдались права и свободы граждан непризнанной республики. "Именно в таком ключе пройдет завтра съезд, чтобы привлечь внимание, продемонстрировать, что мы не можем соглашаться и не допустим такого давления. Конечно, будем призывать к тому, чтобы был диалог, чтобы встречались, говорили на любых площадках. Я уверена, что нас услышат и будут приняты какие-то меры", — заключила вице-спикер. Съезд депутатов всех уровней запланирован в Тирасполе на 28 февраля. Созыв инициировал глава ПМР из-за экономического давления со стороны Молдавии. Как заявил министр иностранных дел Виталий Игнатьев, "это шанс быть услышанными далеко за пределами Приднестровья и возможность показать реальную картину происходящего".Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.В 2006-м в ПМР состоялся референдум, на котором 96,62 процента населения высказались за присоединение к России. Но никакого решения с российской стороны тогда не последовало.
https://ria.ru/20240226/pridnestrove-1929659378.html
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в мире, молдавия, россия, вадим красносельский, румыния
В мире, Молдавия, Россия, Вадим Красносельский, Румыния
В ПМР опровергли сообщения о намерении съезда обратиться к России

Вице-спикер ПМР: на съезде депутатов не планируется обращений о вступлении в РФ

© Sputnik / Irina LeahovaВерховный совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики
Верховный совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Sputnik / Irina Leahova
Верховный совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Галина Антюфеева назвала невероятной глупостью сообщения СМИ о том, что съезд депутатов ПМР примет обращение о присоединении региона к России.
«

"Я думаю, это просто нагнетание. Знаете, есть такие провокаторы, козлы-загонщики. Вот те люди, которые желают зла нашей республике, об этом пишут. Поэтому я думаю, это невероятная глупость, которую не хочется даже комментировать", — сказала она журналистам.

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Антюфеева подчеркнула, что в 2006 году народ Приднестровья уже высказался по этому поводу на референдуме.
"И сегодня, когда такая сложная обстановка, когда рядом идет специальная военная операция, когда масса других проблем, будировать этот вопрос и обращаться — это невероятная глупость", — повторила она.
Вице-спикер призвала придерживаться позиции, которую высказывает глава Приднестровья Вадим Красносельский: все должны выстраивать мирные взаимоотношения и сохранять мир. По словам Антюфеевой, требуется сделать все возможное, чтобы соблюдались права и свободы граждан непризнанной республики.
"Именно в таком ключе пройдет завтра съезд, чтобы привлечь внимание, продемонстрировать, что мы не можем соглашаться и не допустим такого давления. Конечно, будем призывать к тому, чтобы был диалог, чтобы встречались, говорили на любых площадках. Я уверена, что нас услышат и будут приняты какие-то меры", — заключила вице-спикер.
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Съезд депутатов всех уровней запланирован в Тирасполе на 28 февраля. Созыв инициировал глава ПМР из-за экономического давления со стороны Молдавии. Как заявил министр иностранных дел Виталий Игнатьев, "это шанс быть услышанными далеко за пределами Приднестровья и возможность показать реальную картину происходящего".
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В 2006-м в ПМР состоялся референдум, на котором 96,62 процента населения высказались за присоединение к России. Но никакого решения с российской стороны тогда не последовало.
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