https://ria.ru/20240227/pmr-1929770703.html

В ПМР опровергли сообщения о намерении съезда обратиться к России

В ПМР опровергли сообщения о намерении съезда обратиться к России - РИА Новости, 27.02.2024

В ПМР опровергли сообщения о намерении съезда обратиться к России

Заместитель председателя Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Галина Антюфеева назвала невероятной глупостью сообщения СМИ о... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:03

2024-02-27T14:03

2024-02-27T15:38

в мире

молдавия

россия

вадим красносельский

румыния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929777576_0:0:2690:1513_1920x0_80_0_0_144c5f534ad093f8a5b394aa48ec0b38.png

ТИРАСПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Галина Антюфеева назвала невероятной глупостью сообщения СМИ о том, что съезд депутатов ПМР примет обращение о присоединении региона к России. "Я думаю, это просто нагнетание. Знаете, есть такие провокаторы, козлы-загонщики. Вот те люди, которые желают зла нашей республике, об этом пишут. Поэтому я думаю, это невероятная глупость, которую не хочется даже комментировать", — сказала она журналистам.Антюфеева подчеркнула, что в 2006 году народ Приднестровья уже высказался по этому поводу на референдуме."И сегодня, когда такая сложная обстановка, когда рядом идет специальная военная операция, когда масса других проблем, будировать этот вопрос и обращаться — это невероятная глупость", — повторила она.Вице-спикер призвала придерживаться позиции, которую высказывает глава Приднестровья Вадим Красносельский: все должны выстраивать мирные взаимоотношения и сохранять мир. По словам Антюфеевой, требуется сделать все возможное, чтобы соблюдались права и свободы граждан непризнанной республики. "Именно в таком ключе пройдет завтра съезд, чтобы привлечь внимание, продемонстрировать, что мы не можем соглашаться и не допустим такого давления. Конечно, будем призывать к тому, чтобы был диалог, чтобы встречались, говорили на любых площадках. Я уверена, что нас услышат и будут приняты какие-то меры", — заключила вице-спикер. Съезд депутатов всех уровней запланирован в Тирасполе на 28 февраля. Созыв инициировал глава ПМР из-за экономического давления со стороны Молдавии. Как заявил министр иностранных дел Виталий Игнатьев, "это шанс быть услышанными далеко за пределами Приднестровья и возможность показать реальную картину происходящего".Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.В 2006-м в ПМР состоялся референдум, на котором 96,62 процента населения высказались за присоединение к России. Но никакого решения с российской стороны тогда не последовало.

https://ria.ru/20240226/pridnestrove-1929659378.html

https://ria.ru/20240224/pridnestrove-1929245326.html

https://ria.ru/20240226/moldavia-1929620078.html

молдавия

россия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, вадим красносельский, румыния