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Число погибших при падении плит с фуры на машины в Приморье выросло до двух
Число погибших при падении плит с фуры на машины в Приморье выросло до двух - РИА Новости, 27.02.2024
Число погибших при падении плит с фуры на машины в Приморье выросло до двух
Число погибших после того, как с фуры в Приморье упали плиты на встречные машины, выросло до двух, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T08:09
2024-02-27T08:09
2024-02-27T09:49
анучинский район
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Число погибших после того, как с фуры в Приморье упали плиты на встречные машины, выросло до двух, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. Ранее полиция сообщила, что с ехавшей в Анучинском районе фуры Scania упали железобетонные плиты. Повреждены встречные автомобили Niva, Toyota Allion, Honda Shattle. УМВД сообщало, что один человек погиб, два травмированы. Позже прокуратура уточнила, что пострадали трое и один погиб. "Только что поступило сообщение, что женщина в больнице умерла", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240226/dtp-1929461166.html
анучинский район
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анучинский район, происшествия, приморский край
Анучинский район, Происшествия, Приморский край
Число погибших при падении плит с фуры на машины в Приморье выросло до двух
Число погибших из-за падения плит с фуры на машины в Приморье увеличилось до 2