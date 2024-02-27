https://ria.ru/20240227/plity-1929688659.html

Число погибших при падении плит с фуры на машины в Приморье выросло до двух

Число погибших при падении плит с фуры на машины в Приморье выросло до двух - РИА Новости, 27.02.2024

Число погибших при падении плит с фуры на машины в Приморье выросло до двух

Число погибших после того, как с фуры в Приморье упали плиты на встречные машины, выросло до двух, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T08:09

2024-02-27T08:09

2024-02-27T09:49

анучинский район

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Число погибших после того, как с фуры в Приморье упали плиты на встречные машины, выросло до двух, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. Ранее полиция сообщила, что с ехавшей в Анучинском районе фуры Scania упали железобетонные плиты. Повреждены встречные автомобили Niva, Toyota Allion, Honda Shattle. УМВД сообщало, что один человек погиб, два травмированы. Позже прокуратура уточнила, что пострадали трое и один погиб. "Только что поступило сообщение, что женщина в больнице умерла", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240226/dtp-1929461166.html

анучинский район

приморский край

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анучинский район, происшествия, приморский край