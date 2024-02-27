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Число погибших при падении плит с фуры на машины в Приморье выросло до двух - РИА Новости, 27.02.2024
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08:09 27.02.2024 (обновлено: 09:49 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/plity-1929688659.html
Число погибших при падении плит с фуры на машины в Приморье выросло до двух
Число погибших при падении плит с фуры на машины в Приморье выросло до двух - РИА Новости, 27.02.2024
Число погибших при падении плит с фуры на машины в Приморье выросло до двух
Число погибших после того, как с фуры в Приморье упали плиты на встречные машины, выросло до двух, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T08:09
2024-02-27T09:49
анучинский район
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Число погибших после того, как с фуры в Приморье упали плиты на встречные машины, выросло до двух, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. Ранее полиция сообщила, что с ехавшей в Анучинском районе фуры Scania упали железобетонные плиты. Повреждены встречные автомобили Niva, Toyota Allion, Honda Shattle. УМВД сообщало, что один человек погиб, два травмированы. Позже прокуратура уточнила, что пострадали трое и один погиб. "Только что поступило сообщение, что женщина в больнице умерла", - сказал собеседник агентства.
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анучинский район
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анучинский район, происшествия, приморский край
Анучинский район, Происшествия, Приморский край
Число погибших при падении плит с фуры на машины в Приморье выросло до двух

Число погибших из-за падения плит с фуры на машины в Приморье увеличилось до 2

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто происшествия, где с проезжающей фуры упали плиты на встречные машины в Приморье. 27 февраля 2024
Место происшествия, где с проезжающей фуры упали плиты на встречные машины в Приморье. 27 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Место происшествия, где с проезжающей фуры упали плиты на встречные машины в Приморье. 27 февраля 2024
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Число погибших после того, как с фуры в Приморье упали плиты на встречные машины, выросло до двух, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры.
Ранее полиция сообщила, что с ехавшей в Анучинском районе фуры Scania упали железобетонные плиты. Повреждены встречные автомобили Niva, Toyota Allion, Honda Shattle. УМВД сообщало, что один человек погиб, два травмированы. Позже прокуратура уточнила, что пострадали трое и один погиб.
"Только что поступило сообщение, что женщина в больнице умерла", - сказал собеседник агентства.
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Анучинский районПроисшествияПриморский край
 
 
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