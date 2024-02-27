Сын Трампа получил письмо с подозрительным порошком
Дональд Трамп — младший получил по почте письмо с подозрительным порошком
© AP Photo / Carolyn KasterДональд Трамп — младший
© AP Photo / Carolyn Kaster
Дональд Трамп — младший. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Старший сын экс-президента США Дональд Трамп — младший получил по почте конверт с неизвестным порошком, после чего у его дома видели множество пожарных машин и людей в костюмах химзащиты, утверждает The Daily Beast.
Представитель Трампа-младшего, который играет заметную роль в предвыборной кампании отца, подтвердил изданию информацию о подозрительной корреспонденции и сообщил, что власти пока не разобрались, что было в письме, но не считают порошок смертельно опасной субстанцией.
"Результаты анализов не дали однозначного ответа, что это конкретно такое, но официальные лица на месте не считают, что это смертельно", — цитирует The Daily Beast пресс-секретаря.
В публикации со ссылкой на три источники говорится, что Трамп-младший открыл письмо в своем флоридском доме, и находившийся в конверте белый порошок разлетелся по комнате.
"У дома Дональда Трампа — младшего в Джупитер, штат Флорида, было замечено много пожарных машин и людей в защитных костюмах", — пишет издание.
Десятого ноября письма с неизвестным веществом, возможно, фентанилом, были отправлены представителям местных избирательных комиссий как минимум в четырех штатах США, расследованием занимаются ФБР и американская почтовая служба.