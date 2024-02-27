Рейтинг@Mail.ru
Сын Трампа получил письмо с подозрительным порошком - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 27.02.2024 (обновлено: 11:11 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/pismo-1929692103.html
Сын Трампа получил письмо с подозрительным порошком
Сын Трампа получил письмо с подозрительным порошком - РИА Новости, 27.02.2024
Сын Трампа получил письмо с подозрительным порошком
Старший сын экс-президента США Дональд Трамп — младший получил по почте конверт с неизвестным порошком, после чего у его дома видели множество пожарных машин и... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T09:05
2024-02-27T11:11
в мире
сша
дональд трамп
дональд трамп-младший
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929697394_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e22ab9e4bfc3a0dd24aa538a8415981.jpg
ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Старший сын экс-президента США Дональд Трамп — младший получил по почте конверт с неизвестным порошком, после чего у его дома видели множество пожарных машин и людей в костюмах химзащиты, утверждает The Daily Beast. Представитель Трампа-младшего, который играет заметную роль в предвыборной кампании отца, подтвердил изданию информацию о подозрительной корреспонденции и сообщил, что власти пока не разобрались, что было в письме, но не считают порошок смертельно опасной субстанцией. "Результаты анализов не дали однозначного ответа, что это конкретно такое, но официальные лица на месте не считают, что это смертельно", — цитирует The Daily Beast пресс-секретаря. В публикации со ссылкой на три источники говорится, что Трамп-младший открыл письмо в своем флоридском доме, и находившийся в конверте белый порошок разлетелся по комнате. "У дома Дональда Трампа — младшего в Джупитер, штат Флорида, было замечено много пожарных машин и людей в защитных костюмах", — пишет издание. Десятого ноября письма с неизвестным веществом, возможно, фентанилом, были отправлены представителям местных избирательных комиссий как минимум в четырех штатах США, расследованием занимаются ФБР и американская почтовая служба.
https://ria.ru/20240215/tramp-1927475283.html
https://ria.ru/20240217/belgiya-1927903977.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929697394_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_026dc240b19825815e8b9cd298e0e92d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, дональд трамп-младший, фбр
В мире, США, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший, ФБР
Сын Трампа получил письмо с подозрительным порошком

Дональд Трамп — младший получил по почте письмо с подозрительным порошком

© AP Photo / Carolyn KasterДональд Трамп — младший
Дональд Трамп — младший - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Дональд Трамп — младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Старший сын экс-президента США Дональд Трамп — младший получил по почте конверт с неизвестным порошком, после чего у его дома видели множество пожарных машин и людей в костюмах химзащиты, утверждает The Daily Beast.
Представитель Трампа-младшего, который играет заметную роль в предвыборной кампании отца, подтвердил изданию информацию о подозрительной корреспонденции и сообщил, что власти пока не разобрались, что было в письме, но не считают порошок смертельно опасной субстанцией.
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
"Сказал это вслух": сын Трампа сделал неожиданный вывод о Путине
15 февраля, 06:11
"Результаты анализов не дали однозначного ответа, что это конкретно такое, но официальные лица на месте не считают, что это смертельно", — цитирует The Daily Beast пресс-секретаря.
В публикации со ссылкой на три источники говорится, что Трамп-младший открыл письмо в своем флоридском доме, и находившийся в конверте белый порошок разлетелся по комнате.
"У дома Дональда Трампа — младшего в Джупитер, штат Флорида, было замечено много пожарных машин и людей в защитных костюмах", — пишет издание.
Десятого ноября письма с неизвестным веществом, возможно, фентанилом, были отправлены представителям местных избирательных комиссий как минимум в четырех штатах США, расследованием занимаются ФБР и американская почтовая служба.
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
СМИ: в правительственных учреждениях Бельгии нашли письма с ядом
17 февраля, 02:51
 
В миреСШАДональд ТрампДональд Трамп-младшийФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала