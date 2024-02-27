https://ria.ru/20240227/pismo-1929692103.html

Сын Трампа получил письмо с подозрительным порошком

Сын Трампа получил письмо с подозрительным порошком - РИА Новости, 27.02.2024

Сын Трампа получил письмо с подозрительным порошком

Старший сын экс-президента США Дональд Трамп — младший получил по почте конверт с неизвестным порошком, после чего у его дома видели множество пожарных машин и... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T09:05

2024-02-27T09:05

2024-02-27T11:11

в мире

сша

дональд трамп

дональд трамп-младший

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929697394_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e22ab9e4bfc3a0dd24aa538a8415981.jpg

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Старший сын экс-президента США Дональд Трамп — младший получил по почте конверт с неизвестным порошком, после чего у его дома видели множество пожарных машин и людей в костюмах химзащиты, утверждает The Daily Beast. Представитель Трампа-младшего, который играет заметную роль в предвыборной кампании отца, подтвердил изданию информацию о подозрительной корреспонденции и сообщил, что власти пока не разобрались, что было в письме, но не считают порошок смертельно опасной субстанцией. "Результаты анализов не дали однозначного ответа, что это конкретно такое, но официальные лица на месте не считают, что это смертельно", — цитирует The Daily Beast пресс-секретаря. В публикации со ссылкой на три источники говорится, что Трамп-младший открыл письмо в своем флоридском доме, и находившийся в конверте белый порошок разлетелся по комнате. "У дома Дональда Трампа — младшего в Джупитер, штат Флорида, было замечено много пожарных машин и людей в защитных костюмах", — пишет издание. Десятого ноября письма с неизвестным веществом, возможно, фентанилом, были отправлены представителям местных избирательных комиссий как минимум в четырех штатах США, расследованием занимаются ФБР и американская почтовая служба.

https://ria.ru/20240215/tramp-1927475283.html

https://ria.ru/20240217/belgiya-1927903977.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, дональд трамп-младший, фбр