https://ria.ru/20240227/perm-1931032733.html

Рабочие приступили к монтажу фасада нового здания худгалереи в Перми

Рабочие приступили к монтажу фасада нового здания худгалереи в Перми - РИА Новости, 04.03.2024

Рабочие приступили к монтажу фасада нового здания худгалереи в Перми

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин проконтролировал ход строительства нового здания художественной галереи в Перми, где рабочие приступили к монтажу фасада РИА Новости, 04.03.2024

2024-02-27T23:00

2024-02-27T23:00

2024-03-04T15:19

пермский край

пермь

строительство

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ПЕРМЬ, 27 фев - РИА Новости. Министр строительства РФ Ирек Файзуллин проконтролировал ход строительства нового здания художественной галереи в Перми, где рабочие приступили к монтажу фасада и отделочным работам, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. Файзуллин во вторник посетил Пермь с рабочим визитом. Ему представили несколько строящихся объектов, в том числе краевую музыкальную школу, жилой комплекс в микрорайоне Ива и участок четырехполосной магистрали, которая соединит микрорайоны Вышка I, Вышка II, Висим и Садовый с центральной частью города. "Ирек Файзуллин высоко оценил ход строительства нового здания Пермской художественной галереи на территории социокультурного пространства Завода имени Шпагина. На сегодняшний день на площадке будущего объекта строители выполняют отделочные работы, монтаж фасада из медных панелей, завершают остекление. Также на заключительном этапе монтаж внутренних инженерных сетей", - говорится в сообщении. Ранее глава краевого минкульта Алла Платонова заявила, что новое выставочное пространство достроят к концу мая 2024 года. Пермская художественная галерея открыта 7 ноября 1922 года, более 90 лет она располагалась в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора. Объект считается визитной карточкой города. К 300-летию Перми власти решили перенести галерею в новое здание площадью 21,6 тысячи квадратных метров (в семь раз больше нынешнего), а собор вернуть РПЦ. Учреждение культуры в конце 2023 года освободило помещения кафедрального собора. Экспонаты перевезли в фондохранилище на заводе "Телта". Новый выставочный комплекс на улице Советской (социокультурное пространство "Завод Шпагина" вблизи набережной) начали строить в 2021 году. Он также будет вмещать библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

https://ria.ru/20240205/universitet-1925472290.html

пермский край

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, пермь, строительство