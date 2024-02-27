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Рабочие приступили к монтажу фасада нового здания худгалереи в Перми - РИА Новости, 04.03.2024
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23:00 27.02.2024 (обновлено: 15:19 04.03.2024)
https://ria.ru/20240227/perm-1931032733.html
Рабочие приступили к монтажу фасада нового здания худгалереи в Перми
Рабочие приступили к монтажу фасада нового здания худгалереи в Перми - РИА Новости, 04.03.2024
Рабочие приступили к монтажу фасада нового здания худгалереи в Перми
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин проконтролировал ход строительства нового здания художественной галереи в Перми, где рабочие приступили к монтажу фасада РИА Новости, 04.03.2024
2024-02-27T23:00
2024-03-04T15:19
пермский край
пермь
строительство
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ПЕРМЬ, 27 фев - РИА Новости. Министр строительства РФ Ирек Файзуллин проконтролировал ход строительства нового здания художественной галереи в Перми, где рабочие приступили к монтажу фасада и отделочным работам, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. Файзуллин во вторник посетил Пермь с рабочим визитом. Ему представили несколько строящихся объектов, в том числе краевую музыкальную школу, жилой комплекс в микрорайоне Ива и участок четырехполосной магистрали, которая соединит микрорайоны Вышка I, Вышка II, Висим и Садовый с центральной частью города. "Ирек Файзуллин высоко оценил ход строительства нового здания Пермской художественной галереи на территории социокультурного пространства Завода имени Шпагина. На сегодняшний день на площадке будущего объекта строители выполняют отделочные работы, монтаж фасада из медных панелей, завершают остекление. Также на заключительном этапе монтаж внутренних инженерных сетей", - говорится в сообщении. Ранее глава краевого минкульта Алла Платонова заявила, что новое выставочное пространство достроят к концу мая 2024 года. Пермская художественная галерея открыта 7 ноября 1922 года, более 90 лет она располагалась в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора. Объект считается визитной карточкой города. К 300-летию Перми власти решили перенести галерею в новое здание площадью 21,6 тысячи квадратных метров (в семь раз больше нынешнего), а собор вернуть РПЦ. Учреждение культуры в конце 2023 года освободило помещения кафедрального собора. Экспонаты перевезли в фондохранилище на заводе "Телта". Новый выставочный комплекс на улице Советской (социокультурное пространство "Завод Шпагина" вблизи набережной) начали строить в 2021 году. Он также будет вмещать библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.
https://ria.ru/20240205/universitet-1925472290.html
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пермский край, пермь, строительство
Пермский край, Пермь, Строительство

Рабочие приступили к монтажу фасада нового здания худгалереи в Перми

© Фото : Дмитрий Махонин / ВКонтактеНа месте строительства нового здания Пермской художественной галереи
На месте строительства нового здания Пермской художественной галереи - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : Дмитрий Махонин / ВКонтакте
На месте строительства нового здания Пермской художественной галереи
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 27 фев - РИА Новости. Министр строительства РФ Ирек Файзуллин проконтролировал ход строительства нового здания художественной галереи в Перми, где рабочие приступили к монтажу фасада и отделочным работам, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
Файзуллин во вторник посетил Пермь с рабочим визитом. Ему представили несколько строящихся объектов, в том числе краевую музыкальную школу, жилой комплекс в микрорайоне Ива и участок четырехполосной магистрали, которая соединит микрорайоны Вышка I, Вышка II, Висим и Садовый с центральной частью города.
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"Ирек Файзуллин высоко оценил ход строительства нового здания Пермской художественной галереи на территории социокультурного пространства Завода имени Шпагина. На сегодняшний день на площадке будущего объекта строители выполняют отделочные работы, монтаж фасада из медных панелей, завершают остекление. Также на заключительном этапе монтаж внутренних инженерных сетей", - говорится в сообщении.
Ранее глава краевого минкульта Алла Платонова заявила, что новое выставочное пространство достроят к концу мая 2024 года.
Пермская художественная галерея открыта 7 ноября 1922 года, более 90 лет она располагалась в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора. Объект считается визитной карточкой города. К 300-летию Перми власти решили перенести галерею в новое здание площадью 21,6 тысячи квадратных метров (в семь раз больше нынешнего), а собор вернуть РПЦ. Учреждение культуры в конце 2023 года освободило помещения кафедрального собора. Экспонаты перевезли в фондохранилище на заводе "Телта". Новый выставочный комплекс на улице Советской (социокультурное пространство "Завод Шпагина" вблизи набережной) начали строить в 2021 году. Он также будет вмещать библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.
 
Пермский крайПермьСтроительство
 
 
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