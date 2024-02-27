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ГД приняла в I чтении законопроект о лимите на переводы без открытия счета - РИА Новости, 27.02.2024
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14:16 27.02.2024 (обновлено: 14:31 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/perevody-1929776287.html
ГД приняла в I чтении законопроект о лимите на переводы без открытия счета
ГД приняла в I чтении законопроект о лимите на переводы без открытия счета - РИА Новости, 27.02.2024
ГД приняла в I чтении законопроект о лимите на переводы без открытия счета
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета, по... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:16
2024-02-27T14:31
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета, по упрощенной идентификации. Документ, внесенный правительством РФ, разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений по суммам таких переводов. Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно предоставить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена. Согласно пояснительной записке, это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере. Законопроект ограничивает 100 тысячами рублей максимальную сумму денежных средств, в том числе электронных, переводимых разово по поручению физлица без открытия банковского счета, по упрощенной идентификации. Соответствующее изменение вносится в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Одновременно в статью 10 закона о национальной платежной системе вносится корреспондирующее изменение, которое повышает до 100 тысяч с 60 тысяч рублей сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа. Принятие законопроекта существенно ограничит попытки мошенников списать деньги со счетов россиян, заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. "Жулики, как правило, названивают россиянам и действуют из-за рубежа, много таких звонков с Украины поступает. Организованные украинские ячейки специализируются на мошеннических схемах с целью выманивания средств у наших граждан, и огромный процент таких хищений был произведен как раз через переводы без открытия банковского счета… Принятие данного законопроекта позволит более тщательно и своевременно отследить преступную деятельность, в том числе направленную на финансирование диверсий", - заявил депутат.
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экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
ГД приняла в I чтении законопроект о лимите на переводы без открытия счета

ГД в I чтении ввела лимит в 100 тыс руб на переводы физлиц без открытия счета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета, по упрощенной идентификации.
Документ, внесенный правительством РФ, разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений по суммам таких переводов.
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Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно предоставить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена. Согласно пояснительной записке, это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере.
Законопроект ограничивает 100 тысячами рублей максимальную сумму денежных средств, в том числе электронных, переводимых разово по поручению физлица без открытия банковского счета, по упрощенной идентификации. Соответствующее изменение вносится в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов.
Одновременно в статью 10 закона о национальной платежной системе вносится корреспондирующее изменение, которое повышает до 100 тысяч с 60 тысяч рублей сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.
Принятие законопроекта существенно ограничит попытки мошенников списать деньги со счетов россиян, заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
"Жулики, как правило, названивают россиянам и действуют из-за рубежа, много таких звонков с Украины поступает. Организованные украинские ячейки специализируются на мошеннических схемах с целью выманивания средств у наших граждан, и огромный процент таких хищений был произведен как раз через переводы без открытия банковского счета… Принятие данного законопроекта позволит более тщательно и своевременно отследить преступную деятельность, в том числе направленную на финансирование диверсий", - заявил депутат.
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