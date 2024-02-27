https://ria.ru/20240227/oon-1929795549.html

ООН признала, что не помогает населению новых российских регионов

ООН признала, что не помогает населению новых российских регионов - РИА Новости, 27.02.2024

ООН признала, что не помогает населению новых российских регионов

Учреждения ООН не оказывают помощь жителям новых регионов России отчасти по политическим причинам, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:09

2024-02-27T15:09

2024-02-27T15:15

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ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости. Учреждения ООН не оказывают помощь жителям новых регионов России отчасти по политическим причинам, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке. "Справедливо будет сказать, что в этой проблеме, несомненно, есть политические аспекты. Позвольте мне задать ваш вопрос людям, которые смогут ответить. Я сам сейчас ничего не могу добавить, потому что УКГВ не имеет представительства в России, поэтому у меня нет никого из моей организации, с кем я мог бы связаться", - ответил он на вопрос РИА Новости о том, почему с февраля 2022 года Агентства ООН не оказали никакой помощи населению новых регионов России. Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) сообщили РИА Новости, что они не оказывают помощи населению на территориях, контролируемых армией РФ, поскольку у них нет доступа, никогда не уточняя, по какой причине в этом доступе отказано. Дипломатические источники в Женеве объяснили РИА Новости, что проблема связана с тем, что ООН признает эти территории украинскими, и поэтому представительства этих учреждений в России не могут там работать, а могут только представительства на Украине, но что условия безопасности не позволяли пересечь линию фронта. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что подход гуманитарных агентств ООН к новым регионам России неоправдан и неприемлем, РФ готова работать с ними, когда они примут новые реалии. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20231104/regiony-1907462044.html

https://ria.ru/20231214/byudzhet-1915750493.html

https://ria.ru/20221002/rukovoditeli-1820972966.html

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, оон, сергей вершинин