Рейтинг@Mail.ru
ООН признала, что не помогает населению новых российских регионов - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 27.02.2024 (обновлено: 15:15 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/oon-1929795549.html
ООН признала, что не помогает населению новых российских регионов
ООН признала, что не помогает населению новых российских регионов - РИА Новости, 27.02.2024
ООН признала, что не помогает населению новых российских регионов
Учреждения ООН не оказывают помощь жителям новых регионов России отчасти по политическим причинам, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:09
2024-02-27T15:15
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
владимир путин
оон
сергей вершинин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:112:3067:1837_1920x0_80_0_0_acde9ae04c741f475c275a108cc74384.jpg
ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости. Учреждения ООН не оказывают помощь жителям новых регионов России отчасти по политическим причинам, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке. "Справедливо будет сказать, что в этой проблеме, несомненно, есть политические аспекты. Позвольте мне задать ваш вопрос людям, которые смогут ответить. Я сам сейчас ничего не могу добавить, потому что УКГВ не имеет представительства в России, поэтому у меня нет никого из моей организации, с кем я мог бы связаться", - ответил он на вопрос РИА Новости о том, почему с февраля 2022 года Агентства ООН не оказали никакой помощи населению новых регионов России. Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) сообщили РИА Новости, что они не оказывают помощи населению на территориях, контролируемых армией РФ, поскольку у них нет доступа, никогда не уточняя, по какой причине в этом доступе отказано. Дипломатические источники в Женеве объяснили РИА Новости, что проблема связана с тем, что ООН признает эти территории украинскими, и поэтому представительства этих учреждений в России не могут там работать, а могут только представительства на Украине, но что условия безопасности не позволяли пересечь линию фронта. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что подход гуманитарных агентств ООН к новым регионам России неоправдан и неприемлем, РФ готова работать с ними, когда они примут новые реалии. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20231104/regiony-1907462044.html
https://ria.ru/20231214/byudzhet-1915750493.html
https://ria.ru/20221002/rukovoditeli-1820972966.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_ef966e43a04ca23b3d04a79b4115d03c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, оон, сергей вершинин
В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, ООН, Сергей Вершинин
ООН признала, что не помогает населению новых российских регионов

ООН признала, что не помогает новым регионам РФ отчасти по политическим причинам

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Город Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости. Учреждения ООН не оказывают помощь жителям новых регионов России отчасти по политическим причинам, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке.
«
"Справедливо будет сказать, что в этой проблеме, несомненно, есть политические аспекты. Позвольте мне задать ваш вопрос людям, которые смогут ответить. Я сам сейчас ничего не могу добавить, потому что УКГВ не имеет представительства в России, поэтому у меня нет никого из моей организации, с кем я мог бы связаться", - ответил он на вопрос РИА Новости о том, почему с февраля 2022 года Агентства ООН не оказали никакой помощи населению новых регионов России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
Песков рассказал об интеграции новых регионов
4 ноября 2023, 16:46
Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) сообщили РИА Новости, что они не оказывают помощи населению на территориях, контролируемых армией РФ, поскольку у них нет доступа, никогда не уточняя, по какой причине в этом доступе отказано.
Дипломатические источники в Женеве объяснили РИА Новости, что проблема связана с тем, что ООН признает эти территории украинскими, и поэтому представительства этих учреждений в России не могут там работать, а могут только представительства на Украине, но что условия безопасности не позволяли пересечь линию фронта.
Президент России Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Новые регионы заплатили в бюджет России 170 миллиардов рублей
14 декабря 2023, 12:54
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что подход гуманитарных агентств ООН к новым регионам России неоправдан и неприемлем, РФ готова работать с ними, когда они примут новые реалии.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Конституционный суд РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
КС определил статус глав вошедших в состав России регионов
2 октября 2022, 14:11
 
В миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинООНСергей Вершинин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала