https://ria.ru/20240227/oon-1929681035.html

Полянский назвал бредом сравнение действий России и ХАМАС

Полянский назвал бредом сравнение действий России и ХАМАС - РИА Новости, 27.02.2024

Полянский назвал бредом сравнение действий России и ХАМАС

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети X назвал бредом слова израильского постпреда Гилада Эрдана, который сравнил действия России на... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T04:18

2024-02-27T04:18

2024-02-27T10:40

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ООН, 27 фев — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети X назвал бредом слова израильского постпреда Гилада Эрдана, который сравнил действия России на Украине с нападением ХАМАС на Израиль. В понедельник в Генассамблее завершилось заседание, посвященное "временно оккупированным" территориям Украины. Подобные заседания проводятся ежегодно с момента воссоединения Крыма с Россией. Эрдан отметил, что последние два года Израиль поддерживал Украину "на земле" и в ООН. Израильский постпред заявил, что "два года назад Россия с презрением к суверенитету и территориальной целостности ее соседа вторглась на Украину, что повлекло трагическую гибель людей и огромные повреждения гражданской инфраструктуры". Он добавил при этом, что "143 дня назад жестокая террористическая организация ХАМАС в нарушение международного права и также с полным презрением к суверенитету Израиля вторгся в иудейское государство, убивая, насилуя и уничтожая все, что попадалось ему в руки". "Обе наши страны — Украина и Израиль — ведут битву за наше выживание", — заявил Эрдан. "Бред продолжается. <…> Неделю назад мы услышали от представителя Израиля, что "Организация Объединенных Наций — это ХАМАС". Сегодня — что Россия — это ХАМАС", — написал Полянский. "Если применить арифметику, из его заявления следует, что Россия — это ООН. У нас нет проблем с этим. И вместе с ООН мы будем противостоять попыткам Израиля представить убийство мирных жителей в секторе Газа, в нарушение <...> международного гуманитарного права как борьбу с террористами", — указал первый зампостпреда. Точно так же, по словам Полянского, Украина, которая пыталась представить свои десять лет убийства мирного населения в Донбассе как борьбу с террористами, в итоге получила отпор Международного суда. "В этом смысле посол Гилад прав: Украина и Израиль определенно ведут одну и ту же битву — против человечности и международного гуманитарного права", — заключил Полянский.

https://ria.ru/20240227/izrail-1929669159.html

https://ria.ru/20240226/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

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в мире, украина, израиль, россия, дмитрий полянский, оон, хамас, генеральная ассамблея оон