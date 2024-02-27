https://ria.ru/20240227/obstrel-1929874137.html
Вокзал в брянском поселке Суземка получил повреждения при обстреле ВСУ
Вокзал в брянском поселке Суземка получил повреждения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.02.2024
Вокзал в брянском поселке Суземка получил повреждения при обстреле ВСУ
Здание железнодорожного вокзала и пассажирская платформа повреждены в поселке Суземка Брянской области в результате украинского обстрела, никто не пострадал,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T22:01
2024-02-27T22:01
2024-02-27T22:01
специальная военная операция на украине
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александр богомаз
суземский район
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происшествия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Здание железнодорожного вокзала и пассажирская платформа повреждены в поселке Суземка Брянской области в результате украинского обстрела, никто не пострадал, движение поездов осуществляется по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об украинском обстреле поселка Суземка, в результате которого ранены пять мирных жителей и частично повреждено административное здание. "В результате вечернего обстрела поселка Суземка Брянской области повреждения получило здание железнодорожного вокзала и пассажирская платформа. Пострадавших среди сотрудников железной дороги нет, пассажиров в здании вокзала в момент обстрела не было", – говорится в сообщении. В МЖД добавили, что прибытие пригородного электропоезда №6293 сообщением Жуковка – Суземка ожидается по графику. Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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брянская область, александр богомаз, суземский район, сумская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Суземский район, Сумская область, Происшествия
Вокзал в брянском поселке Суземка получил повреждения при обстреле ВСУ
МЖД: здание вокзала в брянском поселке Суземка пострадал при обстреле ВСУ