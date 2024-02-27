https://ria.ru/20240227/obstrel-1929855606.html

При обстреле брянского поселка Суземка пострадали несколько человек

При обстреле брянского поселка Суземка пострадали несколько человек - РИА Новости, 27.02.2024

При обстреле брянского поселка Суземка пострадали несколько человек

Три мирных жителя получили ранения при артобстреле поселка Суземка в Брянской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T19:20

2024-02-27T19:20

2024-02-27T22:08

брянская область

происшествия

специальная военная операция на украине

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_0:243:3093:1983_1920x0_80_0_0_32db5c8e9be10f46170a951bdfb69905.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения при артобстреле поселка Суземка в Брянской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Снаряды попали в самый центр Суземки, где живут мирные граждане. В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжелое, у двоих граждан — средней тяжести", — говорится в публикации.Всех пострадавших доставили в больницу.Позднее глава региона уточнил, что еще два человека получили легкие ранения, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.Кроме того, при обстреле повреждено административное здание, на месте работают оперативные службы. В пресс-службе Московской железной дороги добавили РИА Новости, что ущерб получили железнодорожный вокзал и пассажирская платформа.ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Минувшей ночью средства ПВО ликвидировали над Брянской областью два украинских дрона.

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, происшествия, александр богомаз