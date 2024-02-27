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При обстреле брянского поселка Суземка пострадали несколько человек
При обстреле брянского поселка Суземка пострадали несколько человек - РИА Новости, 27.02.2024
При обстреле брянского поселка Суземка пострадали несколько человек
Три мирных жителя получили ранения при артобстреле поселка Суземка в Брянской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T19:20
2024-02-27T19:20
2024-02-27T22:08
брянская область
происшествия
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александр богомаз
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения при артобстреле поселка Суземка в Брянской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Снаряды попали в самый центр Суземки, где живут мирные граждане. В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжелое, у двоих граждан — средней тяжести", — говорится в публикации.Всех пострадавших доставили в больницу.Позднее глава региона уточнил, что еще два человека получили легкие ранения, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.Кроме того, при обстреле повреждено административное здание, на месте работают оперативные службы. В пресс-службе Московской железной дороги добавили РИА Новости, что ущерб получили железнодорожный вокзал и пассажирская платформа.ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Минувшей ночью средства ПВО ликвидировали над Брянской областью два украинских дрона.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
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брянская область, происшествия, александр богомаз
Брянская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз
При обстреле брянского поселка Суземка пострадали несколько человек
Богомаз: при обстреле Брянской области один человек получил тяжелое ранение
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
Три мирных жителя получили ранения при артобстреле поселка Суземка в Брянской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале
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"Снаряды попали в самый центр Суземки, где живут мирные граждане. В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжелое, у двоих граждан — средней тяжести", — говорится в публикации.
Всех пострадавших доставили в больницу.
Позднее глава региона уточнил, что еще два человека получили легкие ранения, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.
"Они приготовились наступать". Чего опасаются на фронте
Кроме того, при обстреле повреждено административное здание, на месте работают оперативные службы. В пресс-службе Московской железной дороги добавили РИА Новости, что ущерб получили железнодорожный вокзал и пассажирская платформа.
ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Минувшей ночью средства ПВО ликвидировали над Брянской областью два украинских дрона.
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