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При обстреле брянского поселка Суземка пострадали несколько человек - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:20 27.02.2024 (обновлено: 22:08 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/obstrel-1929855606.html
При обстреле брянского поселка Суземка пострадали несколько человек
При обстреле брянского поселка Суземка пострадали несколько человек - РИА Новости, 27.02.2024
При обстреле брянского поселка Суземка пострадали несколько человек
Три мирных жителя получили ранения при артобстреле поселка Суземка в Брянской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T19:20
2024-02-27T22:08
брянская область
происшествия
специальная военная операция на украине
александр богомаз
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения при артобстреле поселка Суземка в Брянской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Снаряды попали в самый центр Суземки, где живут мирные граждане. В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжелое, у двоих граждан — средней тяжести", — говорится в публикации.Всех пострадавших доставили в больницу.Позднее глава региона уточнил, что еще два человека получили легкие ранения, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.Кроме того, при обстреле повреждено административное здание, на месте работают оперативные службы. В пресс-службе Московской железной дороги добавили РИА Новости, что ущерб получили железнодорожный вокзал и пассажирская платформа.ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Минувшей ночью средства ПВО ликвидировали над Брянской областью два украинских дрона.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, происшествия, александр богомаз
Брянская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз
При обстреле брянского поселка Суземка пострадали несколько человек

Богомаз: при обстреле Брянской области один человек получил тяжелое ранение

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения при артобстреле поселка Суземка в Брянской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«
"Снаряды попали в самый центр Суземки, где живут мирные граждане. В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжелое, у двоих граждан — средней тяжести", — говорится в публикации.
Всех пострадавших доставили в больницу.
Позднее глава региона уточнил, что еще два человека получили легкие ранения, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.
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Кроме того, при обстреле повреждено административное здание, на месте работают оперативные службы. В пресс-службе Московской железной дороги добавили РИА Новости, что ущерб получили железнодорожный вокзал и пассажирская платформа.
ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Минувшей ночью средства ПВО ликвидировали над Брянской областью два украинских дрона.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияАлександр Богомаз
 
 
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