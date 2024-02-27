https://ria.ru/20240227/obstrel-1929797332.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского села

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского села - РИА Новости, 27.02.2024

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского села

Один из пострадавших при атаке украинского дрона в селе Почаево Грайворонского округа Белгородской области находится в реанимации, двоих перевели на... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:16

2024-02-27T15:16

2024-02-27T15:16

специальная военная операция на украине

происшествия

харьковская область

белгородская область

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 27 фев — РИА Новости. Один из пострадавших при атаке украинского дрона в селе Почаево Грайворонского округа Белгородской области находится в реанимации, двоих перевели на амбулаторное лечение, еще один лечится в стационаре, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Андрей Иконников. В понедельник губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на окраине села Почаево дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились мирные жители. В результате взрыва три человека от полученных ран погибли, еще четверо пострадали. "Взрослые двое находились в городской больнице №2. Вчера они поступили, сегодня по состоянию написали отказ от госпитализации. Состояние позволяет, отпустили домой на амбулаторное лечение. Двое пациентов взрослых остаются: один в Грайворонской ЦРБ с контузией, один в областной больнице. Пациент тяжелый с множественными ранениями различных частей тела, он в реанимации на ИВЛ", - сказал министр. Село Почаево находится примерно в 4 километрах от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

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происшествия, харьковская область, белгородская область, украина, вячеслав гладков