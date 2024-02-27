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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского села - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/obstrel-1929797332.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского села
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского села - РИА Новости, 27.02.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского села
Один из пострадавших при атаке украинского дрона в селе Почаево Грайворонского округа Белгородской области находится в реанимации, двоих перевели на... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:16
2024-02-27T15:16
специальная военная операция на украине
происшествия
харьковская область
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 27 фев — РИА Новости. Один из пострадавших при атаке украинского дрона в селе Почаево Грайворонского округа Белгородской области находится в реанимации, двоих перевели на амбулаторное лечение, еще один лечится в стационаре, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Андрей Иконников. В понедельник губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на окраине села Почаево дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились мирные жители. В результате взрыва три человека от полученных ран погибли, еще четверо пострадали. "Взрослые двое находились в городской больнице №2. Вчера они поступили, сегодня по состоянию написали отказ от госпитализации. Состояние позволяет, отпустили домой на амбулаторное лечение. Двое пациентов взрослых остаются: один в Грайворонской ЦРБ с контузией, один в областной больнице. Пациент тяжелый с множественными ранениями различных частей тела, он в реанимации на ИВЛ", - сказал министр. Село Почаево находится примерно в 4 километрах от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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происшествия, харьковская область, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Харьковская область, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского села

Минздрав: пациент попал в реанимацию после обстреле белгородского села Почаево

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМедицинское оборудование
Медицинское оборудование - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БЕЛГОРОД, 27 фев — РИА Новости. Один из пострадавших при атаке украинского дрона в селе Почаево Грайворонского округа Белгородской области находится в реанимации, двоих перевели на амбулаторное лечение, еще один лечится в стационаре, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
В понедельник губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на окраине села Почаево дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились мирные жители. В результате взрыва три человека от полученных ран погибли, еще четверо пострадали.
"Взрослые двое находились в городской больнице №2. Вчера они поступили, сегодня по состоянию написали отказ от госпитализации. Состояние позволяет, отпустили домой на амбулаторное лечение. Двое пациентов взрослых остаются: один в Грайворонской ЦРБ с контузией, один в областной больнице. Пациент тяжелый с множественными ранениями различных частей тела, он в реанимации на ИВЛ", - сказал министр.
Село Почаево находится примерно в 4 километрах от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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