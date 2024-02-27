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ВСУ более 70 раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/obstrel-1929750412.html
ВСУ более 70 раз за сутки атаковали Белгородскую область
ВСУ более 70 раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 27.02.2024
ВСУ более 70 раз за сутки атаковали Белгородскую область
Украинские военные атаковали Белгородскую область более 70 раз за последние сутки, применяя артиллерию, РСЗО и беспилотники, три человека погибли, шесть... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:56
2024-02-27T12:56
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
старооскольский городской округ
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_519cc12763a3b77be5b6762df01c2f43.jpg
БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Украинские военные атаковали Белгородскую область более 70 раз за последние сутки, применяя артиллерию, РСЗО и беспилотники, три человека погибли, шесть получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Согласно информации от губернатора, 26 февраля украинские военные атаковали шесть районов, выпустив 66 снарядов и три взрывных устройства с дронов. Также было не менее 9 атак с применением дронов. Из них система ПВО сбила 6 снарядов из РСЗО "Град" и четыре беспилотника. По данным сводок, село Почаево Грайворонского округа, где в понедельник погибли трое мужчин и четверо пострадали, обстреливалось в феврале два раза. Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подвергается регулярным обстрелам - только за прошедшую неделю оно было обстреляно трижды, при обстреле 26 февраля ранило двоих детей. Наибольшее количество обстрелов за последнюю неделю было зафиксировано в селах Журавлевка (66 атак) и Щетиновка (45 атак) Белгородского района. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 12 артиллерийских снарядов. Над хутором Угрим, селами Ближнее и Варваровка средствами ПВО сбито по одному БПЛА противника… В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда, также с БПЛА сброшено два взрывных устройства", - написал Гладков. Он добавил, что в Грайворонском округе на окраине села Почаево дроном-камикадзе атакован автомобиль, в котором находились мирные жители. В результате взрыва трое человек погибли, ещё четверо пострадали. Также в Почаево средствами радиоэлектронной борьбы посажен один дрон-камикадзе. В районе села Головчино средствами ПВО уничтожены 6 снарядов РСЗО "Град". В поселке Хотмыжск территорию одного из предприятий противник атаковал с помощью дрона. Шесть прилетов зафиксировано на окраинах сел Пороз и Замостье. В селе Дроновка с дрона-камикадзе сброшено одно взрывное устройство, уточнил Гладков. "В Краснояружском районе в селе Колотиловка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В результате детонации одного из дронов повреждена летняя кухня частного домовладения: выбиты окна, посечена кровля. Вторым дроном выведен из строя инфраструктурный объект связи. Под минометный обстрел попала территория между селами Вязовое и Колотиловка – установлено 7 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. В Старооскольском городском округе над селом Казачок системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - заявил глава региона. По данным губернатора, в Шебекинском округе 6 раз из миномета обстреляно село Новая Таволжанка, пострадали два мальчика, 10 и 11 лет. "У одного ребенка осколочное ранение нижней конечности, у второго – контузия. После осмотра принято решение для дальнейшего лечения одного из пациентов отправить в федеральную клинику, второй мальчик будет долечиваться в Детской областной клинической больнице", - сообщил глава региона. Также осколками поврежден многоквартирный дом и легковой автомобиль. По окраине города Шебекино выпущено 8 минометных снарядов, по селу Шамино – 6 снарядов из РСЗО, по МАПП "Шебекино" – 6 минометных снарядов, по селу Муром – 4 минометных снаряда. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
https://ria.ru/20240227/vsu-1929699806.html
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белгородская область
белгородский район
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белгородская область, белгородский район, старооскольский городской округ, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Старооскольский городской округ, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ более 70 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ более 70 раз за сутки атаковали территорию Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Украинские военные атаковали Белгородскую область более 70 раз за последние сутки, применяя артиллерию, РСЗО и беспилотники, три человека погибли, шесть получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Согласно информации от губернатора, 26 февраля украинские военные атаковали шесть районов, выпустив 66 снарядов и три взрывных устройства с дронов. Также было не менее 9 атак с применением дронов. Из них система ПВО сбила 6 снарядов из РСЗО "Град" и четыре беспилотника.
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По данным сводок, село Почаево Грайворонского округа, где в понедельник погибли трое мужчин и четверо пострадали, обстреливалось в феврале два раза. Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подвергается регулярным обстрелам - только за прошедшую неделю оно было обстреляно трижды, при обстреле 26 февраля ранило двоих детей. Наибольшее количество обстрелов за последнюю неделю было зафиксировано в селах Журавлевка (66 атак) и Щетиновка (45 атак) Белгородского района.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 12 артиллерийских снарядов. Над хутором Угрим, селами Ближнее и Варваровка средствами ПВО сбито по одному БПЛА противника… В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда, также с БПЛА сброшено два взрывных устройства", - написал Гладков.
Он добавил, что в Грайворонском округе на окраине села Почаево дроном-камикадзе атакован автомобиль, в котором находились мирные жители. В результате взрыва трое человек погибли, ещё четверо пострадали. Также в Почаево средствами радиоэлектронной борьбы посажен один дрон-камикадзе. В районе села Головчино средствами ПВО уничтожены 6 снарядов РСЗО "Град". В поселке Хотмыжск территорию одного из предприятий противник атаковал с помощью дрона. Шесть прилетов зафиксировано на окраинах сел Пороз и Замостье. В селе Дроновка с дрона-камикадзе сброшено одно взрывное устройство, уточнил Гладков.
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"В Краснояружском районе в селе Колотиловка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В результате детонации одного из дронов повреждена летняя кухня частного домовладения: выбиты окна, посечена кровля. Вторым дроном выведен из строя инфраструктурный объект связи. Под минометный обстрел попала территория между селами Вязовое и Колотиловка – установлено 7 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. В Старооскольском городском округе над селом Казачок системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - заявил глава региона.
По данным губернатора, в Шебекинском округе 6 раз из миномета обстреляно село Новая Таволжанка, пострадали два мальчика, 10 и 11 лет. "У одного ребенка осколочное ранение нижней конечности, у второго – контузия. После осмотра принято решение для дальнейшего лечения одного из пациентов отправить в федеральную клинику, второй мальчик будет долечиваться в Детской областной клинической больнице", - сообщил глава региона. Также осколками поврежден многоквартирный дом и легковой автомобиль. По окраине города Шебекино выпущено 8 минометных снарядов, по селу Шамино – 6 снарядов из РСЗО, по МАПП "Шебекино" – 6 минометных снарядов, по селу Муром – 4 минометных снаряда.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районСтарооскольский городской округВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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