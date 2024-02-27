https://ria.ru/20240227/obstrel-1929750412.html

ВСУ более 70 раз за сутки атаковали Белгородскую область

ВСУ более 70 раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 27.02.2024

ВСУ более 70 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Украинские военные атаковали Белгородскую область более 70 раз за последние сутки, применяя артиллерию, РСЗО и беспилотники, три человека погибли, шесть... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:56

2024-02-27T12:56

2024-02-27T12:56

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

старооскольский городской округ

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Украинские военные атаковали Белгородскую область более 70 раз за последние сутки, применяя артиллерию, РСЗО и беспилотники, три человека погибли, шесть получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Согласно информации от губернатора, 26 февраля украинские военные атаковали шесть районов, выпустив 66 снарядов и три взрывных устройства с дронов. Также было не менее 9 атак с применением дронов. Из них система ПВО сбила 6 снарядов из РСЗО "Град" и четыре беспилотника. По данным сводок, село Почаево Грайворонского округа, где в понедельник погибли трое мужчин и четверо пострадали, обстреливалось в феврале два раза. Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подвергается регулярным обстрелам - только за прошедшую неделю оно было обстреляно трижды, при обстреле 26 февраля ранило двоих детей. Наибольшее количество обстрелов за последнюю неделю было зафиксировано в селах Журавлевка (66 атак) и Щетиновка (45 атак) Белгородского района. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 12 артиллерийских снарядов. Над хутором Угрим, селами Ближнее и Варваровка средствами ПВО сбито по одному БПЛА противника… В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда, также с БПЛА сброшено два взрывных устройства", - написал Гладков. Он добавил, что в Грайворонском округе на окраине села Почаево дроном-камикадзе атакован автомобиль, в котором находились мирные жители. В результате взрыва трое человек погибли, ещё четверо пострадали. Также в Почаево средствами радиоэлектронной борьбы посажен один дрон-камикадзе. В районе села Головчино средствами ПВО уничтожены 6 снарядов РСЗО "Град". В поселке Хотмыжск территорию одного из предприятий противник атаковал с помощью дрона. Шесть прилетов зафиксировано на окраинах сел Пороз и Замостье. В селе Дроновка с дрона-камикадзе сброшено одно взрывное устройство, уточнил Гладков. "В Краснояружском районе в селе Колотиловка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В результате детонации одного из дронов повреждена летняя кухня частного домовладения: выбиты окна, посечена кровля. Вторым дроном выведен из строя инфраструктурный объект связи. Под минометный обстрел попала территория между селами Вязовое и Колотиловка – установлено 7 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. В Старооскольском городском округе над селом Казачок системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - заявил глава региона. По данным губернатора, в Шебекинском округе 6 раз из миномета обстреляно село Новая Таволжанка, пострадали два мальчика, 10 и 11 лет. "У одного ребенка осколочное ранение нижней конечности, у второго – контузия. После осмотра принято решение для дальнейшего лечения одного из пациентов отправить в федеральную клинику, второй мальчик будет долечиваться в Детской областной клинической больнице", - сообщил глава региона. Также осколками поврежден многоквартирный дом и легковой автомобиль. По окраине города Шебекино выпущено 8 минометных снарядов, по селу Шамино – 6 снарядов из РСЗО, по МАПП "Шебекино" – 6 минометных снарядов, по селу Муром – 4 минометных снаряда. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240227/vsu-1929699806.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

старооскольский городской округ

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белгородская область, белгородский район, старооскольский городской округ, вячеслав гладков, происшествия