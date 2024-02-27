https://ria.ru/20240227/obstrel-1929694765.html

Украинский дрон атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке

Украинский дрон атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке - РИА Новости, 27.02.2024

Украинский дрон атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке

Ударный дрон ВСУ атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T09:21

2024-02-27T09:21

2024-02-27T10:02

специальная военная операция на украине

новая каховка

происшествия

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929696694_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c2347bfce0660c1068ed79082cd8b62.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Ударный дрон ВСУ атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале."Сегодня ночью ударный дрон нацистов совершил налет на гуманитарный штаб и МФЦ Новой Каховки. Из-за ночного времени, к счастью, обошлось без пострадавших. Но важный для населения социальный объект, где оказывали помощь и оформляли документы, выплаты, — пострадал", — написал он.Кроме того, в поселке Чернянка соседнего Каховского района украинские войска нанесли удар по многоквартирному жилому дому, добавил Алексеенко. Здание получило серьезные повреждения."Тем не менее у нацистов не получится парализовать жизнь людей на левом берегу. Где нет тотальной мобилизации и произвола военкомов, а люди массово идут оформлять гражданство России, четко получают пенсии и пособия", — подчеркнул глава правительства.Он заверил, что все объекты оперативно восстановят, а жители Новой Каховки не останутся без гуманитарной помощи и услуг МФЦ.Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас Россия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20240212/drony-1926946679.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия удара ВСУ по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке Последствия удара ВСУ по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке 2024-02-27T09:21 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая каховка, происшествия, херсонская область