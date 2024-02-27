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Украинский дрон атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:21 27.02.2024 (обновлено: 10:02 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/obstrel-1929694765.html
Украинский дрон атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке
Украинский дрон атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке - РИА Новости, 27.02.2024
Украинский дрон атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке
Ударный дрон ВСУ атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T09:21
2024-02-27T10:02
специальная военная операция на украине
новая каховка
происшествия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Ударный дрон ВСУ атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале."Сегодня ночью ударный дрон нацистов совершил налет на гуманитарный штаб и МФЦ Новой Каховки. Из-за ночного времени, к счастью, обошлось без пострадавших. Но важный для населения социальный объект, где оказывали помощь и оформляли документы, выплаты, — пострадал", — написал он.Кроме того, в поселке Чернянка соседнего Каховского района украинские войска нанесли удар по многоквартирному жилому дому, добавил Алексеенко. Здание получило серьезные повреждения."Тем не менее у нацистов не получится парализовать жизнь людей на левом берегу. Где нет тотальной мобилизации и произвола военкомов, а люди массово идут оформлять гражданство России, четко получают пенсии и пособия", — подчеркнул глава правительства.Он заверил, что все объекты оперативно восстановят, а жители Новой Каховки не останутся без гуманитарной помощи и услуг МФЦ.Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас Россия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20240212/drony-1926946679.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Последствия удара ВСУ по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке
Последствия удара ВСУ по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке
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новая каховка, происшествия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Происшествия, Херсонская область
Украинский дрон атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке

Алексеенко: дрон ВСУ нанес удар по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Ударный дрон ВСУ атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале.
"Сегодня ночью ударный дрон нацистов совершил налет на гуманитарный штаб и МФЦ Новой Каховки. Из-за ночного времени, к счастью, обошлось без пострадавших. Но важный для населения социальный объект, где оказывали помощь и оформляли документы, выплаты, — пострадал", — написал он.
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Кроме того, в поселке Чернянка соседнего Каховского района украинские войска нанесли удар по многоквартирному жилому дому, добавил Алексеенко. Здание получило серьезные повреждения.
«
"Тем не менее у нацистов не получится парализовать жизнь людей на левом берегу. Где нет тотальной мобилизации и произвола военкомов, а люди массово идут оформлять гражданство России, четко получают пенсии и пособия", — подчеркнул глава правительства.
Он заверил, что все объекты оперативно восстановят, а жители Новой Каховки не останутся без гуманитарной помощи и услуг МФЦ.
Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас Россия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаПроисшествияХерсонская область
 
 
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