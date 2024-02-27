https://ria.ru/20240227/neft-1929656585.html

Российская нефть уничтожает мировой танкерный флот

Российская нефть уничтожает мировой танкерный флот - РИА Новости, 27.02.2024

Российская нефть уничтожает мировой танкерный флот

Есть такое наблюдение, что безумие — это повторение одного и того же действия в надежде на результат, отличный от уже полученного. Давно сложившийся коллектив... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T08:00

2024-02-27T08:00

2024-02-27T08:00

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Есть такое наблюдение, что безумие — это повторение одного и того же действия в надежде на результат, отличный от уже полученного. Давно сложившийся коллектив мировых русофобов с ним, видимо, не знаком, потому продолжает долбиться лбом в стену санкций, которую сам же тщательно строил последнее десятилетие. Лидеры стран "Большой семерки", куда входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония, провели совместные переговоры с президентом Украины, после чего разразились очень грозной, но до зевоты привычной речью.Предводители свободного мира, как они очень любят себя называть, заявили, что продолжат принимать все возможные меры по снижению доходов России от торговли энергоресурсами, а также будут всячески мешать созданию и продвижению новых проектов в сфере энергетики. На десерт пообещали не допустить создания новых (это ключевое слово) путей транспортировки российской нефти, газа и СПГ, а в завершение прозвучала прямая угроза ко всем странам, которые осмеливаются игнорировать уже введенные ограничения. Всем непослушным пообещали жуткие санкции, видимо, чтобы России было не так одиноко.Точно неизвестно, насколько серьезно эту навязшую в зубах буффонаду воспринимает западное общество, в России же над очередным пакетом санкций, который Москва убрала в пакет с пакетами, не смеялся только ленивый.Хотя бы потому, что за два года с начала СВО, когда санкции и ограничения на "страну-бензоколонку" посыпались, как горох из прохудившегося мешка, даже очень недружественные нам издания, претендующие на остатки объективности, выпустили десятки статей, где говорится, что санкционное давление смогло лишь усложнить наполнение российского бюджета, а вовсе не разорвало нашу экономику в клочья, как это задумывалось в целом. Да что там, буквально за день до совместных посиделок "Семерки" глава немецкого МИД Анналена Бербок прямо заявила, что никто из западных руководителей изначально не верил, что санкции смогут остановить "российское вторжение" и они, по сути, были частью обязательной ответной реакции. Просто потому, что ничего другого в меню западной внешней дипломатии не было и нет до сих пор.Свою порцию лимонной кислоты в общее впечатление добавила Financial Times, опубликовавшая статью "Западная нерешительность только усилила Россию". В ней приводятся аналитические данные, из которых явно следует, что за 2022 год западные страны через различные хитроумные схемы купили российских энергоресурсов на сумму, вдвое большую, чем было выделено Украине. Все это, как пишет автор, позволило российской экономике и бизнесу процветать, без особых потерь перейдя на рельсы новой экономической реальности.В своем нашумевшем интервью, которое на текущий момент на различных платформах посмотрело уже более миллиарда человек, Владимир Путин неоднократно озвучил главную проблему отношений Запада с нашей страной: с Россией никто не хочет говорить. От себя добавим, что не просто разговаривать — нас не хотят слышать. Иначе лидеры "Семерки" внезапно узнали бы, что за прошлый год нересурсная часть российской экономики показала более заметный и быстрый рост, чем сектор добычи и продажи углеводородов. Первый в чистом выражении увеличился на более чем три триллиона рублей, а второй остался неизменным на отметке девять с половиной триллионов.Но безумие тем и определяется, что его носитель бегает по кругу, наступая на собственные следы.Заместитель министра финансов США Уолли Адеймо признал, что в настоящий момент широко разрекламированный ценовой потолок на российскую нефть фактически не работает, но Соединенные Штаты не оставят попыток его все-таки внедрить и вплотную займутся так называемым теневым флотом, при помощи которого Москва преспокойно транспортирует свою нефть на внешние рынки. Странно было бы думать, что замминистра недоступны аналитические и трекинговые данные за последний год, из которых даже ежу понятно, что у России нет своего танкерного флота как такового, зато есть огромное количество частных мировых судовладельцев, которые осознанно идут на нарушение запрета, так как это финансово выгодно. Или что в результате всех введенных запретов и потолков Индия волшебным образом в несколько раз нарастила переработку сырой нефти и стала ключевым поставщиком в Европу и в те же Штаты. Нужны недюжинные интеллектуальные способности, чтобы угадать, откуда индусы взяли столько черного золота.Ну и совсем уж ехидно на фоне американских угроз звучит статья Bloomberg, где говорится, что в текущем году мировой нефтеналивной флот пополнят всего два супертанкера. Это наихудший результат за сорок лет наблюдений, потому как, например, в 2022 году бороздить океанские просторы отправились сразу сорок два таких судна. В качестве причин указываются стабильно высокие цены на энергоносители, которые отказываются снижаться на фоне бесконечных попыток выдавливания России с рынка. Это уже привело к резкому удорожанию стали и стоимости производства. Еще одной причиной обозначены непрекращающиеся ракетные удары хуситов по судам из недружественных стран, проходящим через Красное море. Обеспокоенные судовладельцы либо уводят суда в обход Африки, либо они просто выключают транспондеры и становятся частью того самого теневого флота, который, по признанию Госдепа, и работает в интересах российского ТЭК. S&P Global Commodity Insights пишет, что с начала года занятость танкеров подскочила на пять процентов. И этот показатель продолжает расти.С одной стороны, наблюдать за этим бегом по кругу, конечно, весьма забавно. С другой — нельзя не порадоваться, что доступный нашим западным партнерам арсенал оказался столь ограниченным во всех смыслах.

https://ria.ru/20240219/russia-1928122376.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, россия, украина, сша, анналена бербок, владимир путин, государственный департамент сша