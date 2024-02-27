https://ria.ru/20240227/moskva-1929829702.html

Службы ликвидируют вытекание воды на проезжую часть на востоке Москвы

Службы ликвидируют вытекание воды на проезжую часть на востоке Москвы - РИА Новости, 27.02.2024

Службы ликвидируют вытекание воды на проезжую часть на востоке Москвы

Городские службы ликвидируют вытекание воды на проезжую часть на улице Просторная на востоке столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T17:14

2024-02-27T17:14

2024-02-27T17:14

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Городские службы ликвидируют вытекание воды на проезжую часть на улице Просторная на востоке столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Городские службы ликвидируют вытекание воды на проезжую часть у дома №9 по улице Просторная в районе Богородское ВАО. В настоящее время утечка локализована", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение автотранспорта на данном участке ограничено.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы