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Службы ликвидируют вытекание воды на проезжую часть на востоке Москвы
Службы ликвидируют вытекание воды на проезжую часть на востоке Москвы - РИА Новости, 27.02.2024
Службы ликвидируют вытекание воды на проезжую часть на востоке Москвы
Городские службы ликвидируют вытекание воды на проезжую часть на улице Просторная на востоке столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:14
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Городские службы ликвидируют вытекание воды на проезжую часть на улице Просторная на востоке столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Городские службы ликвидируют вытекание воды на проезжую часть у дома №9 по улице Просторная в районе Богородское ВАО. В настоящее время утечка локализована", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение автотранспорта на данном участке ограничено.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы