https://ria.ru/20240227/moldaviya-1929856743.html
ПМР отметила недопустимость запрета на передвижение своих авто по Молдавии
ПМР отметила недопустимость запрета на передвижение своих авто по Молдавии - РИА Новости, 27.02.2024
ПМР отметила недопустимость запрета на передвижение своих авто по Молдавии
Приднестровская делегация на заседании экспертных групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства из Тирасполя и Кишинева обозначила недопустимость... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T19:31
2024-02-27T19:31
2024-02-27T19:50
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ТИРАСПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Приднестровская делегация на заседании экспертных групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства из Тирасполя и Кишинева обозначила недопустимость каких-либо запретов на передвижение по территории Молдавии транспортных средств, зарегистрированных в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР), и пообещала ответные меры, говорится в сообщении пресс-службы МИД ПМР. В Кишиневе все чаще раздаются призывы запретить въезд в Молдавию транспортных средств с приднестровскими автомобильными номерами. "Подчеркнуто, что любые ограничения будут восприняты приднестровской стороной как нарушение протокольного решения 2018 года (пункты 1 и 4) и других ранее достигнутых соглашений и повлекут применение соответствующих мер", - говорится в сообщении. В МИД ПМР не уточнили, какими будут ответные меры приднестровской стороны. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240226/pridnestrove-1929659378.html
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь
ПМР отметила недопустимость запрета на передвижение своих авто по Молдавии
ПМР пообещала ввести меры в случае запрета на передвижение своих авто в Молдавии
ТИРАСПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости.
Приднестровская делегация на заседании экспертных групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства из Тирасполя и Кишинева обозначила недопустимость каких-либо запретов на передвижение по территории Молдавии транспортных средств, зарегистрированных в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР), и пообещала ответные меры, говорится в сообщении пресс-службы
МИД ПМР.
В Кишиневе все чаще раздаются призывы запретить въезд в Молдавию транспортных средств с приднестровскими автомобильными номерами.
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"Подчеркнуто, что любые ограничения будут восприняты приднестровской стороной как нарушение протокольного решения 2018 года (пункты 1 и 4) и других ранее достигнутых соглашений и повлекут применение соответствующих мер", - говорится в сообщении.
В МИД ПМР не уточнили, какими будут ответные меры приднестровской стороны.
С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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