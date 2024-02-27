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Минпромторг исключил легковушки из программы льготного лизинга - РИА Новости, 27.02.2024
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09:49 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/minpromtorg-1929699484.html
Минпромторг исключил легковушки из программы льготного лизинга
Минпромторг исключил легковушки из программы льготного лизинга - РИА Новости, 27.02.2024
Минпромторг исключил легковушки из программы льготного лизинга
Легковые автомобили больше не входят в программу льготного автолизинга, на сегодняшний день в ней участвуют только седельные тягачи, электрокары, все категории... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T09:49
2024-02-27T09:49
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Легковые автомобили больше не входят в программу льготного автолизинга, на сегодняшний день в ней участвуют только седельные тягачи, электрокары, все категории общественного транспорта и беспилотники, следует из комментария Минпромторга РФ. "На сегодняшний день в программе участвуют все электромобили российских производителей, высокоавтоматизированные транспортные средства (беспилотные автомобили), седельные тягачи российского производства и все категории общественного транспорта. Таким образом, и "Газель Некст", и "Соллерс Атлант", используемые для пассажирских перевозок, в настоящее время могут реализовываться со скидкой, субсидируемой за счет средств федерального бюджета", - сообщили в министерстве. "Отмечаем, что поддержка продаж легковых автомобилей осуществляется в основном в рамках программы льготного автокредитования, так как основными покупателями там являются физические лица", - добавили в Минпромторге. В министерстве также подчеркнули, что будут регулярно отслеживать ситуацию на рынке, чтобы при необходимости вносить изменения в программу льготного автолизинга.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто
Минпромторг исключил легковушки из программы льготного лизинга

Минпромторг исключил легковые автомобили из программы льготного лизинга

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Легковые автомобили больше не входят в программу льготного автолизинга, на сегодняшний день в ней участвуют только седельные тягачи, электрокары, все категории общественного транспорта и беспилотники, следует из комментария Минпромторга РФ.
«
"На сегодняшний день в программе участвуют все электромобили российских производителей, высокоавтоматизированные транспортные средства (беспилотные автомобили), седельные тягачи российского производства и все категории общественного транспорта. Таким образом, и "Газель Некст", и "Соллерс Атлант", используемые для пассажирских перевозок, в настоящее время могут реализовываться со скидкой, субсидируемой за счет средств федерального бюджета", - сообщили в министерстве.
"Отмечаем, что поддержка продаж легковых автомобилей осуществляется в основном в рамках программы льготного автокредитования, так как основными покупателями там являются физические лица", - добавили в Минпромторге.
В министерстве также подчеркнули, что будут регулярно отслеживать ситуацию на рынке, чтобы при необходимости вносить изменения в программу льготного автолизинга.
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