https://ria.ru/20240227/minpromtorg-1929699484.html

Минпромторг исключил легковушки из программы льготного лизинга

Минпромторг исключил легковушки из программы льготного лизинга - РИА Новости, 27.02.2024

Минпромторг исключил легковушки из программы льготного лизинга

Легковые автомобили больше не входят в программу льготного автолизинга, на сегодняшний день в ней участвуют только седельные тягачи, электрокары, все категории... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T09:49

2024-02-27T09:49

2024-02-27T09:49

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

авто

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Легковые автомобили больше не входят в программу льготного автолизинга, на сегодняшний день в ней участвуют только седельные тягачи, электрокары, все категории общественного транспорта и беспилотники, следует из комментария Минпромторга РФ. "На сегодняшний день в программе участвуют все электромобили российских производителей, высокоавтоматизированные транспортные средства (беспилотные автомобили), седельные тягачи российского производства и все категории общественного транспорта. Таким образом, и "Газель Некст", и "Соллерс Атлант", используемые для пассажирских перевозок, в настоящее время могут реализовываться со скидкой, субсидируемой за счет средств федерального бюджета", - сообщили в министерстве. "Отмечаем, что поддержка продаж легковых автомобилей осуществляется в основном в рамках программы льготного автокредитования, так как основными покупателями там являются физические лица", - добавили в Минпромторге. В министерстве также подчеркнули, что будут регулярно отслеживать ситуацию на рынке, чтобы при необходимости вносить изменения в программу льготного автолизинга.

https://ria.ru/20230927/biznes-1898555464.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто