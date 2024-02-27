https://ria.ru/20240227/mineral-1929782835.html

В Карелии нашли новый минерал

В Карелии нашли новый минерал - РИА Новости, 27.02.2024

В Карелии нашли новый минерал

На Заонежском полуострове нашли новый минерал, который назвали селеноджуноит, заявили в "Карельском научном центре Российской академии наук". РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:30

2024-02-27T14:30

2024-02-27T15:28

хорошие новости

олег лавров

российская академия наук

наука

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости. На Заонежском полуострове нашли новый минерал, который назвали селеноджуноит, заявили в "Карельском научном центре Российской академии наук". "На Заонежском полуострове Карелии обнаружен новый минерал. Подобный минеральный вид — джуноит — известен по находкам в Австралии, однако карельский аналог в своем составе содержит селен и получил международное название — селеноджуноит. Соавтором открытия стал научный сотрудник Музея геологии докембрия Института геологии КарНЦ РАН Олег Лавров", — говорится в сообщении.Отмечается, что каменный материал отобрали для изучения с месторождения Средняя Падма летом 2021 года. Московские специалисты провели исследования, включая рентгеноструктурный анализ, который было трудно выполнить, поскольку минерал находился в тесном срастании с наиболее распространенным в рудах месторождения селенидом свинца — клаусталитом."Структуру минерала все-таки удалось установить. Он получил название — селеноджуноит (Cu2Pb3Bi8(Se,S)16). <…> Международная комиссия по новым минералам приняла решение утвердить селеноджуноит в качестве нового минерального вида", — сообщил Федеральный исследовательский центр.Селеноджуноит стал 14-м минералом, открытым в республике.

https://ria.ru/20230905/luna-1894136565.html

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олег лавров, российская академия наук, наука