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В Карелии нашли новый минерал - РИА Новости, 27.02.2024
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14:30 27.02.2024 (обновлено: 15:28 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/mineral-1929782835.html
В Карелии нашли новый минерал
В Карелии нашли новый минерал - РИА Новости, 27.02.2024
В Карелии нашли новый минерал
На Заонежском полуострове нашли новый минерал, который назвали селеноджуноит, заявили в "Карельском научном центре Российской академии наук". РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:30
2024-02-27T15:28
хорошие новости
олег лавров
российская академия наук
наука
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости. На Заонежском полуострове нашли новый минерал, который назвали селеноджуноит, заявили в "Карельском научном центре Российской академии наук". &quot;На Заонежском полуострове Карелии обнаружен новый минерал. Подобный минеральный вид — джуноит — известен по находкам в Австралии, однако карельский аналог в своем составе содержит селен и получил международное название — селеноджуноит. Соавтором открытия стал научный сотрудник Музея геологии докембрия Института геологии КарНЦ РАН Олег Лавров&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что каменный материал отобрали для изучения с месторождения Средняя Падма летом 2021 года. Московские специалисты провели исследования, включая рентгеноструктурный анализ, который было трудно выполнить, поскольку минерал находился в тесном срастании с наиболее распространенным в рудах месторождения селенидом свинца — клаусталитом."Структуру минерала все-таки удалось установить. Он получил название — селеноджуноит (Cu2Pb3Bi8(Se,S)16). &lt;…&gt; Международная комиссия по новым минералам приняла решение утвердить селеноджуноит в качестве нового минерального вида", — сообщил Федеральный исследовательский центр.Селеноджуноит стал 14-м минералом, открытым в республике.
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олег лавров, российская академия наук, наука
Хорошие новости, Олег Лавров, Российская академия наук, Наука
В Карелии нашли новый минерал

В Карелии нашли новый минерал селеноджуноит

© Фото : Минералогический музей имени А.Е. Ферсмана/Виктор ГекимянцСрастание селеноджуноита и клаусталита
Срастание селеноджуноита и клаусталита - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : Минералогический музей имени А.Е. Ферсмана/Виктор Гекимянц
Срастание селеноджуноита и клаусталита
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости. На Заонежском полуострове нашли новый минерал, который назвали селеноджуноит, заявили в "Карельском научном центре Российской академии наук".
«

"На Заонежском полуострове Карелии обнаружен новый минерал. Подобный минеральный вид — джуноит — известен по находкам в Австралии, однако карельский аналог в своем составе содержит селен и получил международное название — селеноджуноит. Соавтором открытия стал научный сотрудник Музея геологии докембрия Института геологии КарНЦ РАН Олег Лавров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что каменный материал отобрали для изучения с месторождения Средняя Падма летом 2021 года. Московские специалисты провели исследования, включая рентгеноструктурный анализ, который было трудно выполнить, поскольку минерал находился в тесном срастании с наиболее распространенным в рудах месторождения селенидом свинца — клаусталитом.
"Структуру минерала все-таки удалось установить. Он получил название — селеноджуноит (Cu2Pb3Bi8(Se,S)16). <…> Международная комиссия по новым минералам приняла решение утвердить селеноджуноит в качестве нового минерального вида", — сообщил Федеральный исследовательский центр.

Месторождение Средняя Падма на Заонежском полуострове считается уникальным благодаря разнообразию минералов и содержанию ванадия в его рудах. В разные годы там обнаружили падмаит (PdBiSe), судовиковит (PtSe2) и малышевит (PdBiCuS3).

Селеноджуноит стал 14-м минералом, открытым в республике.
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Хорошие новостиОлег ЛавровРоссийская академия наукНаука
 
 
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