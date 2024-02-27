https://ria.ru/20240227/mer-1929687561.html
Умер мэр Саянска Олег Боровский
Умер мэр Саянска Олег Боровский - РИА Новости, 27.02.2024
Умер мэр Саянска Олег Боровский
Скончался мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T07:45
2024-02-27T07:45
2024-02-27T09:12
происшествия
саянск
иркутская область
игорь кобзев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929692696_0:5:1887:1066_1920x0_80_0_0_4a806dcdf6855e6ceec7d2c1b35f4e5a.png
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Скончался мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев. "Трагическая новость – скоропостижно скончался наш коллега, мэр Саянска Олег Валерьевич Боровский. Это огромная утрата не только для Саянска, но и для всей области. Грамотный руководитель, который много лет управлял городом, своим трудом развивал его, старался сделать комфортнее для жителей. Многое сделал Олег Валерьевич и для наших бойцов. Ездил на передовую, вот буквально недавно отвозил ребятам очередную партию гуманитарного груза. А сегодня Олега Валерьевича не стало", - говорится в сообщении. Кобзев также выразил соболезнования родным и близким Боровского. В мае 2022 года управление Роспотребнадзора по Иркутской области вынесло Боровскому предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в связи с изданием главой города постановления, отменяющего ношение масок на территории муниципалитета. Согласно требованиям Роспотребнадзора, в Иркутской области для нераспространения новой коронавирусной инфекции был введен масочный режим. Мэр Саянска Олег Боровский подписал постановление, которое отменяет обязательное ношение медицинских масок на территории городского округа.
саянск
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929692696_231:0:1656:1069_1920x0_80_0_0_1d33998d3193e5d6333083694e31fd89.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саянск, иркутская область, игорь кобзев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Саянск, Иркутская область, Игорь Кобзев, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Умер мэр Саянска Олег Боровский
Кобзев: умер мэр иркутского Саянска Олег Боровский