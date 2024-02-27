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Умер мэр Саянска Олег Боровский

Умер мэр Саянска Олег Боровский - РИА Новости, 27.02.2024

Умер мэр Саянска Олег Боровский

Скончался мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T07:45

2024-02-27T07:45

2024-02-27T09:12

происшествия

саянск

иркутская область

игорь кобзев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Скончался мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев. "Трагическая новость – скоропостижно скончался наш коллега, мэр Саянска Олег Валерьевич Боровский. Это огромная утрата не только для Саянска, но и для всей области. Грамотный руководитель, который много лет управлял городом, своим трудом развивал его, старался сделать комфортнее для жителей. Многое сделал Олег Валерьевич и для наших бойцов. Ездил на передовую, вот буквально недавно отвозил ребятам очередную партию гуманитарного груза. А сегодня Олега Валерьевича не стало", - говорится в сообщении. Кобзев также выразил соболезнования родным и близким Боровского. В мае 2022 года управление Роспотребнадзора по Иркутской области вынесло Боровскому предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в связи с изданием главой города постановления, отменяющего ношение масок на территории муниципалитета. Согласно требованиям Роспотребнадзора, в Иркутской области для нераспространения новой коронавирусной инфекции был введен масочный режим. Мэр Саянска Олег Боровский подписал постановление, которое отменяет обязательное ношение медицинских масок на территории городского округа.

саянск

иркутская область

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происшествия, саянск, иркутская область, игорь кобзев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)