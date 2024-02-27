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Умер мэр Саянска Олег Боровский - РИА Новости, 27.02.2024
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07:45 27.02.2024 (обновлено: 09:12 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/mer-1929687561.html
Умер мэр Саянска Олег Боровский
Умер мэр Саянска Олег Боровский - РИА Новости, 27.02.2024
Умер мэр Саянска Олег Боровский
Скончался мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T07:45
2024-02-27T09:12
происшествия
саянск
иркутская область
игорь кобзев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Скончался мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев. "Трагическая новость – скоропостижно скончался наш коллега, мэр Саянска Олег Валерьевич Боровский. Это огромная утрата не только для Саянска, но и для всей области. Грамотный руководитель, который много лет управлял городом, своим трудом развивал его, старался сделать комфортнее для жителей. Многое сделал Олег Валерьевич и для наших бойцов. Ездил на передовую, вот буквально недавно отвозил ребятам очередную партию гуманитарного груза. А сегодня Олега Валерьевича не стало", - говорится в сообщении. Кобзев также выразил соболезнования родным и близким Боровского. В мае 2022 года управление Роспотребнадзора по Иркутской области вынесло Боровскому предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в связи с изданием главой города постановления, отменяющего ношение масок на территории муниципалитета. Согласно требованиям Роспотребнадзора, в Иркутской области для нераспространения новой коронавирусной инфекции был введен масочный режим. Мэр Саянска Олег Боровский подписал постановление, которое отменяет обязательное ношение медицинских масок на территории городского округа.
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происшествия, саянск, иркутская область, игорь кобзев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Саянск, Иркутская область, Игорь Кобзев, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Умер мэр Саянска Олег Боровский

Кобзев: умер мэр иркутского Саянска Олег Боровский

Мэр Саянска Олег Боровский
Мэр Саянска Олег Боровский
Мэр Саянска Олег Боровский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Скончался мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.
«
"Трагическая новость – скоропостижно скончался наш коллега, мэр Саянска Олег Валерьевич Боровский. Это огромная утрата не только для Саянска, но и для всей области. Грамотный руководитель, который много лет управлял городом, своим трудом развивал его, старался сделать комфортнее для жителей. Многое сделал Олег Валерьевич и для наших бойцов. Ездил на передовую, вот буквально недавно отвозил ребятам очередную партию гуманитарного груза. А сегодня Олега Валерьевича не стало", - говорится в сообщении.
Кобзев также выразил соболезнования родным и близким Боровского.
В мае 2022 года управление Роспотребнадзора по Иркутской области вынесло Боровскому предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в связи с изданием главой города постановления, отменяющего ношение масок на территории муниципалитета. Согласно требованиям Роспотребнадзора, в Иркутской области для нераспространения новой коронавирусной инфекции был введен масочный режим. Мэр Саянска Олег Боровский подписал постановление, которое отменяет обязательное ношение медицинских масок на территории городского округа.
 
ПроисшествияСаянскИркутская областьИгорь КобзевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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