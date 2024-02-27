https://ria.ru/20240227/medvedi-1929678082.html

Нейросеть посчитала белых медведей в якутском заповеднике

Нейросеть посчитала белых медведей в якутском заповеднике - РИА Новости, 27.02.2024

Нейросеть посчитала белых медведей в якутском заповеднике

Нейросеть насчитала более 150 белых медведей в якутском заповеднике "Медвежьи острова" на снимках беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T03:03

2024-02-27T03:03

2024-02-27T03:03

россия

чукотское море

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

международный союз охраны природы

общество

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Нейросеть насчитала более 150 белых медведей в якутском заповеднике "Медвежьи острова" на снимках беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ. В министерстве напомнили, что с 2022 года в России ведется "Беломедвежья перепись". Первый этап прошел осенью 2022 года на острове Врангеля в Чукотском море, в месте, которое считается "родильным домом" для белых медведей. Там специалисты насчитали 864 хищника. "В октябре прошлого года в заповеднике "Медвежьи острова" в Республике Саха (Якутия) прошел второй этап переписи. С помощью беспилотных летательных аппаратов дальнего действия "Орлан-10" ученые получили более 25 тысяч снимков. Специально обученная нейросеть насчитала более 150 белых медведей на заповедной территории", – цитирует пресс-служба главу ведомства Александра Козлова. Ежегодно 27 февраля отмечается Международный день полярного медведя или, в русском варианте, День белого медведя. Белый медведь занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз – браконьерство, сокращение площади морских льдов из-за климатических изменений, загрязнение арктической природной среды. В России живет четыре популяции белого медведя: баренцевоморская, карская, лаптевская и чукотская (чукотско-аляскинская). Для охраны редкого животного сегодня в стране созданы 10 особо охраняемых природных территорий федерального значения (ООПТ).

https://ria.ru/20240130/zoopark-1924394750.html

https://ria.ru/20231122/medvedi-1910988796.html

россия

чукотское море

республика саха (якутия)

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россия, чукотское море, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), международный союз охраны природы, общество, республика саха (якутия)