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Кустурица раскрыл основную тему выступления на марафоне общества "Знание" - РИА Новости, 27.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:28 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/marafon-1929800477.html
Кустурица раскрыл основную тему выступления на марафоне общества "Знание"
Кустурица раскрыл основную тему выступления на марафоне общества "Знание" - РИА Новости, 27.02.2024
Кустурица раскрыл основную тему выступления на марафоне общества "Знание"
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал РИА Новости, что одной из основных тем его общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи в России... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:28
2024-02-27T15:28
культура
общество "знание"
эмир кустурица
россия
сочи
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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БЕЛГРАД, 27 фев – РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал РИА Новости, что одной из основных тем его общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи в России станет саморазвитие и самореализация человека через любовь. Общество "Знание" сообщило ранее, что режиссер станет одним из спикеров на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи, он расскажет о своей глубокой связи с Россией и прокомментирует будущие проекты в стране. "Мы проводим фестиваль "Кустендорф", который создан для молодежи - площадка, которую они могут использовать со своими авторскими фильмами в окружении тех, кто уже чего-то добился в авторском кино. Надеюсь, что в Сочи, как и в "Кустендорфе", людям, которые там появятся, с которыми встретится молодежь, есть что им сказать. В своей первой книге я описал свою учебу в Праге (Факультет кино и телевидения, FAMU – ред.), где понял, что моя жизнь как индивида и история моей любви будет намного важнее от того, что я сделаю в своей жизни и чему научусь", — рассказал Кустурица. "Принцип заключается в том, что человека определяет любовь. Между учебой и поисками утраченной любви я тогда выбрал поиски утраченной любви, но при этом чаще стал посещать занятия. И то, что я затем вернул эту любовь, было решающим в том, что я стал цельным человеком и смог снять свой первый фильм", - подчеркнул режиссер. Кино- и музыкальный фестиваль "Кустендорф" в построенном Кустурицей культурно-туристическом комплексе "Дрвенград", он же "Мечавник", на Мокрой-Гори на западе Сербии проводится с 2008 года. В нем ежегодно участвуют начинающие российские режиссеры. Просветительский марафон "Знание.Первые" будет проходить со 2 по 6 марта, самые яркие выступления лекторов будут транслироваться в эфире круглосуточного медиаканала "Знание.ТВ". РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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общество "знание", эмир кустурица, россия, сочи, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Культура, Общество "Знание", Эмир Кустурица, Россия, Сочи, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Кустурица раскрыл основную тему выступления на марафоне общества "Знание"

Кустурица рассказал, что на марафоне "Знания" поговорит о саморазвитии и любви

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 27 фев – РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал РИА Новости, что одной из основных тем его общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи в России станет саморазвитие и самореализация человека через любовь.
Общество "Знание" сообщило ранее, что режиссер станет одним из спикеров на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи, он расскажет о своей глубокой связи с Россией и прокомментирует будущие проекты в стране.
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

Прохожие у баннера на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
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3 из 10
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Участники побывают на концертах известных музыкантов.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
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4 из 10
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Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

Прохожий на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Мы проводим фестиваль "Кустендорф", который создан для молодежи - площадка, которую они могут использовать со своими авторскими фильмами в окружении тех, кто уже чего-то добился в авторском кино. Надеюсь, что в Сочи, как и в "Кустендорфе", людям, которые там появятся, с которыми встретится молодежь, есть что им сказать. В своей первой книге я описал свою учебу в Праге (Факультет кино и телевидения, FAMU – ред.), где понял, что моя жизнь как индивида и история моей любви будет намного важнее от того, что я сделаю в своей жизни и чему научусь", — рассказал Кустурица.
"Принцип заключается в том, что человека определяет любовь. Между учебой и поисками утраченной любви я тогда выбрал поиски утраченной любви, но при этом чаще стал посещать занятия. И то, что я затем вернул эту любовь, было решающим в том, что я стал цельным человеком и смог снять свой первый фильм", - подчеркнул режиссер.
Кино- и музыкальный фестиваль "Кустендорф" в построенном Кустурицей культурно-туристическом комплексе "Дрвенград", он же "Мечавник", на Мокрой-Гори на западе Сербии проводится с 2008 года. В нем ежегодно участвуют начинающие российские режиссеры.
Просветительский марафон "Знание.Первые" будет проходить со 2 по 6 марта, самые яркие выступления лекторов будут транслироваться в эфире круглосуточного медиаканала "Знание.ТВ".
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи 2024 - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
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КультураОбщество "Знание"Эмир КустурицаРоссияСочиВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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