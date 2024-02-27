https://ria.ru/20240227/marafon-1929800477.html

Кустурица раскрыл основную тему выступления на марафоне общества "Знание"

Кустурица раскрыл основную тему выступления на марафоне общества "Знание" - РИА Новости, 27.02.2024

Кустурица раскрыл основную тему выступления на марафоне общества "Знание"

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал РИА Новости, что одной из основных тем его общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи в России... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:28

2024-02-27T15:28

2024-02-27T15:28

культура

общество "знание"

эмир кустурица

россия

сочи

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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БЕЛГРАД, 27 фев – РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал РИА Новости, что одной из основных тем его общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи в России станет саморазвитие и самореализация человека через любовь. Общество "Знание" сообщило ранее, что режиссер станет одним из спикеров на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи, он расскажет о своей глубокой связи с Россией и прокомментирует будущие проекты в стране. "Мы проводим фестиваль "Кустендорф", который создан для молодежи - площадка, которую они могут использовать со своими авторскими фильмами в окружении тех, кто уже чего-то добился в авторском кино. Надеюсь, что в Сочи, как и в "Кустендорфе", людям, которые там появятся, с которыми встретится молодежь, есть что им сказать. В своей первой книге я описал свою учебу в Праге (Факультет кино и телевидения, FAMU – ред.), где понял, что моя жизнь как индивида и история моей любви будет намного важнее от того, что я сделаю в своей жизни и чему научусь", — рассказал Кустурица. "Принцип заключается в том, что человека определяет любовь. Между учебой и поисками утраченной любви я тогда выбрал поиски утраченной любви, но при этом чаще стал посещать занятия. И то, что я затем вернул эту любовь, было решающим в том, что я стал цельным человеком и смог снять свой первый фильм", - подчеркнул режиссер. Кино- и музыкальный фестиваль "Кустендорф" в построенном Кустурицей культурно-туристическом комплексе "Дрвенград", он же "Мечавник", на Мокрой-Гори на западе Сербии проводится с 2008 года. В нем ежегодно участвуют начинающие российские режиссеры. Просветительский марафон "Знание.Первые" будет проходить со 2 по 6 марта, самые яркие выступления лекторов будут транслироваться в эфире круглосуточного медиаканала "Знание.ТВ". РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

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общество "знание", эмир кустурица, россия, сочи, всемирный фестиваль молодежи — 2024