https://ria.ru/20240227/manyak-1929025321.html
"Видели повсюду". Где скрывается самый опасный в России маньяк
"Видели повсюду". Где скрывается самый опасный в России маньяк - РИА Новости, 27.02.2024
"Видели повсюду". Где скрывается самый опасный в России маньяк
Ориентировка на Валерия Андреева в розыскные отделы МВД поступила 12 лет назад и до сих пор актуальна. Регулярные сообщения со всего мира подтверждают: беглец... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T08:00
2024-02-27T08:00
2024-02-27T08:00
происшествия
оренбургская область
орск
следственный комитет россии (ск рф)
убийство
интерпол
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147971/86/1479718698_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_5422b8e160f8d5782fb4985389a08412.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Дарья Юдкина. Ориентировка на Валерия Андреева в розыскные отделы МВД поступила 12 лет назад и до сих пор актуальна. Регулярные сообщения со всего мира подтверждают: беглец жив. Как одна ошибка стоила следователям десятилетий поисков серийника — в материале РИА Новости.РыбалкаВ 2017-м Елена и Антон (имена изменены) путешествовали автостопом по Казахстану. В одном из городов задержались, пришлось глубокой ночью ловить попутку.Вдалеке засветились фары. Остановилась зеленая легковушка, за рулем сидел седовласый мужчина.Пока ехали, водитель постоянно поглядывал на девушку. Расспрашивал пассажиров о жизни, родственниках. Уточнял, как они оказались далеко от города и есть ли у них поблизости знакомые."Вел себя странно: постоянно агрессивно о чем-то рассуждал, нервничал, — вспоминает Елена в беседе с РИА Новости. — Ощущение, что был в бреду. То представлялся бывшим священником, то говорил, как ненавидит всех вокруг".На середине пути внезапно заявил: "хочу порыбачить" — и притормозил в районе лесополосы. Попутчики, растерянно переглядываясь, попросили продолжить поездку, было четыре утра. Но тот настаивал на своем. А Елене предлагал присоединиться."Поняла, что нас пытаются разделить. Водитель доставал удочки из багажника, а я повторяла Антону: "Не смей оставлять меня!" Ловля рыбы длилась минут пять. Затем водитель, рассерженный, вернулся в машину", — рассказывает девушка.Когда молодые люди заселились в съемную комнату, увидели в местных СМИ ориентировку. Мужчина на ней был очень похож на водителя.Убийства на трассеПохожие истории сыщики слышали неоднократно. А началось все с массовых исчезновений в Оренбургской области. Трупы один за другим находили недалеко от трасс на Челябинск и на Самару. Истории одинаковые: ждали транспорт на остановке или ловили попутку прямо на обочине дороги.Первой обнаружили Элю Мулдабекову. В декабре 2009-го она, как обычно, возвращалась из школы в соседнем селе. Транспорт между поселками не ходил, часто приходилось голосовать на трассе. Сев в очередную машину, домой девочка так и не вернулась.Нашли ее спустя полгода — в апреле тело всплыло в одном из водоемов вблизи села Каменноозерное. Результаты экспертизы показали, что перед смертью Элю изнасиловали.Стали находить новые останки, и следствие пришло к выводу, что многочисленные пропажи — дело рук одного человека. Разгадать личность серийника помогла случайность.Белый внедорожникК 2012-му сыщики уже знали почерк маньяка. Были уверены — убивает в одном месте, а трупы хоронит в другом.В то время исчезла Оля Журавлева. Поздним летним вечером отправилась в гости, но опоздала на автобус. "Сейчас поймаю попутку и приеду, не волнуйся! Буду через 20 минут", — сказала она подруге по телефону.Вскоре мобильный номер Оли стал недоступен.Семья сразу взялась за поиски. Подключили полицию и местных волонтеров. И на этот раз оперативникам повезло — кто-то из местных вспомнил, как школьница садилась на остановке в белый внедорожник SsangYong.Машина этой модели числилась в регионе только за двумя людьми. Один из них — 55-летний дальнобойщик Валерий Андреев. Примерный семьянин, воспитывает двоих детей, в поле зрения милиции раньше не попадал. Много ездил, но получил всего несколько штрафов, на работе к нему претензий не было.Детализация звонков показала лишь одно совпадение: телефон водителя находился в том же месте, где и мобильник пропавшей.На допросах он все отрицал, других доказательств причастности к делу не было. Андреева отпустили, и лишь спустя несколько дней решили проверить еще раз — теперь уже машину.Там оперативники обнаружили замытые пятна крови, а в багажнике — одеяло. Позже экспертиза выявила генетические следы владельца машины и пропавшей девочки.Коллеги подозреваемого подтверждали догадки следователей: порой в кабине его грузовика замечали женские вещи. Но внимание не заостряли — в дороге случается всякое, и связи с женщинами — обычное дело.Осмотрели гараж. Окровавленные молотки, ножи, леска и забрызганные кровью стены окончательно подтвердили причастность Андреева к убийствам.Задержать дальнобойщика повторно не успели — последний раз он позвонил жене 6 июля 2012-го, а после скрылся. Останки Оли нашли через год, в сентябре 2013-го, в лесополосе у трассы Орск — Челябинск, рядом с поселком Джанаталап.Слился с толпойО бегстве Андреева быстро узнала вся страна. В народе к нему сразу приросло прозвище "орский маньяк".На поиски беглеца бросили все силы, даже магические. На место захоронения Оли приехали экстрасенсы — все бесполезно.Орчанина объявили в федеральный розыск и заочно обвинили в восьми убийствах. Не исключено, что погибших гораздо больше: пропавших без вести в этом и соседних регионах — десятки.Главной проблемой стали манеры и внешность маньяка: он совершенно не привлекал внимания и легко сливался с толпой. Сейчас, спустя годы проверок похожих на него людей, следователи допускают самые разные версии — от кардинальной смены облика до смерти.В 2019-м Андреева объявили в международный розыск. За информацию о нем губернатор Оренбургской области обещает вознаграждение в 500 тысяч рублей, МВД России — в миллион.Информация о преступнике обновляется до сих пор. Его (или кого-то похожего) видели в Самаре, Новосибирске, Карелии, Красноярске и подмосковном Одинцово. Рассказы очевидцев совпадают: ведет себя странно или проявляет немотивированную агрессию к окружающим.По некоторым данным, последний раз с ним сталкивались в декабре 2023-го на Кубе. Туристка заметила похожего на серийника мужчину в миграционном центре, когда тот подавал заявление на получение гражданства.В СК не отрицают, что беглец может быть за рубежом — например, пересек границу по поддельным документам. А значит, есть вероятность, что Елена и Антон в Казахстане встретили того самого неуловимого маньяка.
оренбургская область
орск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147971/86/1479718698_0:0:1265:948_1920x0_80_0_0_402e39ff54d8d962b7f24a2e77fb9ba9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, орск, следственный комитет россии (ск рф), убийство, интерпол, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Оренбургская область, Орск, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство, Интерпол, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Дарья Юдкина. Ориентировка на Валерия Андреева в розыскные отделы МВД поступила 12 лет назад и до сих пор актуальна. Регулярные сообщения со всего мира подтверждают: беглец жив. Как одна ошибка стоила следователям десятилетий поисков серийника — в материале РИА Новости.
В 2017-м Елена и Антон (имена изменены) путешествовали автостопом по Казахстану. В одном из городов задержались, пришлось глубокой ночью ловить попутку.
Вдалеке засветились фары. Остановилась зеленая легковушка, за рулем сидел седовласый мужчина.
Пока ехали, водитель постоянно поглядывал на девушку. Расспрашивал пассажиров о жизни, родственниках. Уточнял, как они оказались далеко от города и есть ли у них поблизости знакомые.
"Вел себя странно: постоянно агрессивно о чем-то рассуждал, нервничал, — вспоминает Елена в беседе с РИА Новости. — Ощущение, что был в бреду. То представлялся бывшим священником, то говорил, как ненавидит всех вокруг".
На середине пути внезапно заявил: "хочу порыбачить" — и притормозил в районе лесополосы. Попутчики, растерянно переглядываясь, попросили продолжить поездку, было четыре утра. Но тот настаивал на своем. А Елене предлагал присоединиться.
«
"Поняла, что нас пытаются разделить. Водитель доставал удочки из багажника, а я повторяла Антону: "Не смей оставлять меня!" Ловля рыбы длилась минут пять. Затем водитель, рассерженный, вернулся в машину", — рассказывает девушка.
Когда молодые люди заселились в съемную комнату, увидели в местных СМИ ориентировку. Мужчина на ней был очень похож на водителя.
Похожие истории сыщики слышали неоднократно. А началось все с массовых исчезновений в Оренбургской области. Трупы один за другим находили недалеко от трасс на Челябинск и на Самару. Истории одинаковые: ждали транспорт на остановке или ловили попутку прямо на обочине дороги.
Первой обнаружили Элю Мулдабекову. В декабре 2009-го она, как обычно, возвращалась из школы в соседнем селе. Транспорт между поселками не ходил, часто приходилось голосовать на трассе. Сев в очередную машину, домой девочка так и не вернулась.
Нашли ее спустя полгода — в апреле тело всплыло в одном из водоемов вблизи села Каменноозерное. Результаты экспертизы показали, что перед смертью Элю изнасиловали.
Стали находить новые останки, и следствие пришло к выводу, что многочисленные пропажи — дело рук одного человека. Разгадать личность серийника помогла случайность.
К 2012-му сыщики уже знали почерк маньяка. Были уверены — убивает в одном месте, а трупы хоронит в другом.
В то время исчезла Оля Журавлева. Поздним летним вечером отправилась в гости, но опоздала на автобус. "Сейчас поймаю попутку и приеду, не волнуйся! Буду через 20 минут", — сказала она подруге по телефону.
Вскоре мобильный номер Оли стал недоступен.
Семья сразу взялась за поиски. Подключили полицию и местных волонтеров. И на этот раз оперативникам повезло — кто-то из местных вспомнил, как школьница садилась на остановке в белый внедорожник SsangYong.
Машина этой модели числилась в регионе только за двумя людьми. Один из них — 55-летний дальнобойщик Валерий Андреев. Примерный семьянин, воспитывает двоих детей, в поле зрения милиции раньше не попадал. Много ездил, но получил всего несколько штрафов, на работе к нему претензий не было.
Детализация звонков показала лишь одно совпадение: телефон водителя находился в том же месте, где и мобильник пропавшей.
На допросах он все отрицал, других доказательств причастности к делу не было. Андреева отпустили, и лишь спустя несколько дней решили проверить еще раз — теперь уже машину.
Там оперативники обнаружили замытые пятна крови, а в багажнике — одеяло. Позже экспертиза выявила генетические следы владельца машины и пропавшей девочки.
Коллеги подозреваемого подтверждали догадки следователей: порой в кабине его грузовика замечали женские вещи. Но внимание не заостряли — в дороге случается всякое, и связи с женщинами — обычное дело.
Осмотрели гараж. Окровавленные молотки, ножи, леска и забрызганные кровью стены окончательно подтвердили причастность Андреева к убийствам.
Задержать дальнобойщика повторно не успели — последний раз он позвонил жене 6 июля 2012-го, а после скрылся. Останки Оли нашли через год, в сентябре 2013-го, в лесополосе у трассы Орск — Челябинск, рядом с поселком Джанаталап.
О бегстве Андреева быстро узнала вся страна. В народе к нему сразу приросло прозвище "орский маньяк".
На поиски беглеца бросили все силы, даже магические. На место захоронения Оли приехали экстрасенсы — все бесполезно.
Орчанина объявили в федеральный розыск и заочно обвинили в восьми убийствах. Не исключено, что погибших гораздо больше: пропавших без вести в этом и соседних регионах — десятки.
Главной проблемой стали манеры и внешность маньяка: он совершенно не привлекал внимания и легко сливался с толпой. Сейчас, спустя годы проверок похожих на него людей, следователи допускают самые разные версии — от кардинальной смены облика до смерти.
В 2019-м Андреева объявили в международный розыск. За информацию о нем губернатор Оренбургской области обещает вознаграждение в 500 тысяч рублей, МВД России — в миллион.
Информация о преступнике обновляется до сих пор. Его (или кого-то похожего) видели в Самаре, Новосибирске, Карелии, Красноярске и подмосковном Одинцово. Рассказы очевидцев совпадают: ведет себя странно или проявляет немотивированную агрессию к окружающим.
По некоторым данным
, последний раз с ним сталкивались в декабре 2023-го на Кубе. Туристка заметила похожего на серийника мужчину в миграционном центре, когда тот подавал заявление на получение гражданства.
В СК не отрицают, что беглец может быть за рубежом — например, пересек границу по поддельным документам. А значит, есть вероятность, что Елена и Антон в Казахстане встретили того самого неуловимого маньяка.