https://ria.ru/20240227/manyak-1929025321.html

"Видели повсюду". Где скрывается самый опасный в России маньяк

"Видели повсюду". Где скрывается самый опасный в России маньяк - РИА Новости, 27.02.2024

"Видели повсюду". Где скрывается самый опасный в России маньяк

Ориентировка на Валерия Андреева в розыскные отделы МВД поступила 12 лет назад и до сих пор актуальна. Регулярные сообщения со всего мира подтверждают: беглец... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T08:00

2024-02-27T08:00

2024-02-27T08:00

происшествия

оренбургская область

орск

следственный комитет россии (ск рф)

убийство

интерпол

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Дарья Юдкина. Ориентировка на Валерия Андреева в розыскные отделы МВД поступила 12 лет назад и до сих пор актуальна. Регулярные сообщения со всего мира подтверждают: беглец жив. Как одна ошибка стоила следователям десятилетий поисков серийника — в материале РИА Новости.РыбалкаВ 2017-м Елена и Антон (имена изменены) путешествовали автостопом по Казахстану. В одном из городов задержались, пришлось глубокой ночью ловить попутку.Вдалеке засветились фары. Остановилась зеленая легковушка, за рулем сидел седовласый мужчина.Пока ехали, водитель постоянно поглядывал на девушку. Расспрашивал пассажиров о жизни, родственниках. Уточнял, как они оказались далеко от города и есть ли у них поблизости знакомые."Вел себя странно: постоянно агрессивно о чем-то рассуждал, нервничал, — вспоминает Елена в беседе с РИА Новости. — Ощущение, что был в бреду. То представлялся бывшим священником, то говорил, как ненавидит всех вокруг".На середине пути внезапно заявил: "хочу порыбачить" — и притормозил в районе лесополосы. Попутчики, растерянно переглядываясь, попросили продолжить поездку, было четыре утра. Но тот настаивал на своем. А Елене предлагал присоединиться."Поняла, что нас пытаются разделить. Водитель доставал удочки из багажника, а я повторяла Антону: "Не смей оставлять меня!" Ловля рыбы длилась минут пять. Затем водитель, рассерженный, вернулся в машину", — рассказывает девушка.Когда молодые люди заселились в съемную комнату, увидели в местных СМИ ориентировку. Мужчина на ней был очень похож на водителя.Убийства на трассеПохожие истории сыщики слышали неоднократно. А началось все с массовых исчезновений в Оренбургской области. Трупы один за другим находили недалеко от трасс на Челябинск и на Самару. Истории одинаковые: ждали транспорт на остановке или ловили попутку прямо на обочине дороги.Первой обнаружили Элю Мулдабекову. В декабре 2009-го она, как обычно, возвращалась из школы в соседнем селе. Транспорт между поселками не ходил, часто приходилось голосовать на трассе. Сев в очередную машину, домой девочка так и не вернулась.Нашли ее спустя полгода — в апреле тело всплыло в одном из водоемов вблизи села Каменноозерное. Результаты экспертизы показали, что перед смертью Элю изнасиловали.Стали находить новые останки, и следствие пришло к выводу, что многочисленные пропажи — дело рук одного человека. Разгадать личность серийника помогла случайность.Белый внедорожникК 2012-му сыщики уже знали почерк маньяка. Были уверены — убивает в одном месте, а трупы хоронит в другом.В то время исчезла Оля Журавлева. Поздним летним вечером отправилась в гости, но опоздала на автобус. "Сейчас поймаю попутку и приеду, не волнуйся! Буду через 20 минут", — сказала она подруге по телефону.Вскоре мобильный номер Оли стал недоступен.Семья сразу взялась за поиски. Подключили полицию и местных волонтеров. И на этот раз оперативникам повезло — кто-то из местных вспомнил, как школьница садилась на остановке в белый внедорожник SsangYong.Машина этой модели числилась в регионе только за двумя людьми. Один из них — 55-летний дальнобойщик Валерий Андреев. Примерный семьянин, воспитывает двоих детей, в поле зрения милиции раньше не попадал. Много ездил, но получил всего несколько штрафов, на работе к нему претензий не было.Детализация звонков показала лишь одно совпадение: телефон водителя находился в том же месте, где и мобильник пропавшей.На допросах он все отрицал, других доказательств причастности к делу не было. Андреева отпустили, и лишь спустя несколько дней решили проверить еще раз — теперь уже машину.Там оперативники обнаружили замытые пятна крови, а в багажнике — одеяло. Позже экспертиза выявила генетические следы владельца машины и пропавшей девочки.Коллеги подозреваемого подтверждали догадки следователей: порой в кабине его грузовика замечали женские вещи. Но внимание не заостряли — в дороге случается всякое, и связи с женщинами — обычное дело.Осмотрели гараж. Окровавленные молотки, ножи, леска и забрызганные кровью стены окончательно подтвердили причастность Андреева к убийствам.Задержать дальнобойщика повторно не успели — последний раз он позвонил жене 6 июля 2012-го, а после скрылся. Останки Оли нашли через год, в сентябре 2013-го, в лесополосе у трассы Орск — Челябинск, рядом с поселком Джанаталап.Слился с толпойО бегстве Андреева быстро узнала вся страна. В народе к нему сразу приросло прозвище "орский маньяк".На поиски беглеца бросили все силы, даже магические. На место захоронения Оли приехали экстрасенсы — все бесполезно.Орчанина объявили в федеральный розыск и заочно обвинили в восьми убийствах. Не исключено, что погибших гораздо больше: пропавших без вести в этом и соседних регионах — десятки.Главной проблемой стали манеры и внешность маньяка: он совершенно не привлекал внимания и легко сливался с толпой. Сейчас, спустя годы проверок похожих на него людей, следователи допускают самые разные версии — от кардинальной смены облика до смерти.В 2019-м Андреева объявили в международный розыск. За информацию о нем губернатор Оренбургской области обещает вознаграждение в 500 тысяч рублей, МВД России — в миллион.Информация о преступнике обновляется до сих пор. Его (или кого-то похожего) видели в Самаре, Новосибирске, Карелии, Красноярске и подмосковном Одинцово. Рассказы очевидцев совпадают: ведет себя странно или проявляет немотивированную агрессию к окружающим.По некоторым данным, последний раз с ним сталкивались в декабре 2023-го на Кубе. Туристка заметила похожего на серийника мужчину в миграционном центре, когда тот подавал заявление на получение гражданства.В СК не отрицают, что беглец может быть за рубежом — например, пересек границу по поддельным документам. А значит, есть вероятность, что Елена и Антон в Казахстане встретили того самого неуловимого маньяка.

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происшествия, оренбургская область, орск, следственный комитет россии (ск рф), убийство, интерпол, министерство внутренних дел рф (мвд россии)