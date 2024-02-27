https://ria.ru/20240227/makron-1929880572.html

Во Франции заговорили о выходе из НАТО после дерзкого заявления Макрона

Во Франции заговорили о выходе из НАТО после дерзкого заявления Макрона - РИА Новости, 27.02.2024

Во Франции заговорили о выходе из НАТО после дерзкого заявления Макрона

Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х выйти из Североатлантического альянса после заявления президента... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T23:34

2024-02-27T23:34

2024-02-27T23:34

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х выйти из Североатлантического альянса после заявления президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину."Избавьтесь от Макрона-психопата и выйдите из НАТО, быстро!" — призвал он.Политик назвал риторику французского лидера против России воинственной и безумной. Кроме того, Филиппо предположил, что таким образом президент пытается избежать кораблекрушения и добиться отмены президентских выборов.Минувшим вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.Кроме того, он сообщил, что члены ЕС договорились создать очередную, девятую по счету коалицию для поставок Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Президент напомнил, что уже существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.Макрон добавил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну".Позднее французский премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправки войск на Украину.Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929823213.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

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