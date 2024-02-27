Рейтинг@Mail.ru
Во Франции заговорили о выходе из НАТО после дерзкого заявления Макрона - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:34 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/makron-1929880572.html
Во Франции заговорили о выходе из НАТО после дерзкого заявления Макрона
Во Франции заговорили о выходе из НАТО после дерзкого заявления Макрона - РИА Новости, 27.02.2024
Во Франции заговорили о выходе из НАТО после дерзкого заявления Макрона
Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х выйти из Североатлантического альянса после заявления президента... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T23:34
2024-02-27T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
париж
эммануэль макрон
флориан филиппо
габриэль атталь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_236:46:2628:1392_1920x0_80_0_0_6f7f2662e484da4295f9d8e88466c375.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х выйти из Североатлантического альянса после заявления президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину."Избавьтесь от Макрона-психопата и выйдите из НАТО, быстро!" — призвал он.Политик назвал риторику французского лидера против России воинственной и безумной. Кроме того, Филиппо предположил, что таким образом президент пытается избежать кораблекрушения и добиться отмены президентских выборов.Минувшим вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.Кроме того, он сообщил, что члены ЕС договорились создать очередную, девятую по счету коалицию для поставок Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Президент напомнил, что уже существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.Макрон добавил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну".Позднее французский премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправки войск на Украину.Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929823213.html
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html
украина
россия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_350:54:2558:1710_1920x0_80_0_0_6a2e52d05f174ac1386cdaa695b92d3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, париж, эммануэль макрон, флориан филиппо, габриэль атталь, евросоюз, патриот, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Париж, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Габриэль Атталь, Евросоюз, Патриот, НАТО
Во Франции заговорили о выходе из НАТО после дерзкого заявления Макрона

Филиппо призвал выйти из НАТО после заявления Макрона о войсках для Украины

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х выйти из Североатлантического альянса после заявления президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.
"Избавьтесь от Макрона-психопата и выйдите из НАТО, быстро!" — призвал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
Вчера, 13:41
Политик назвал риторику французского лидера против России воинственной и безумной. Кроме того, Филиппо предположил, что таким образом президент пытается избежать кораблекрушения и добиться отмены президентских выборов.
Минувшим вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.
Кроме того, он сообщил, что члены ЕС договорились создать очередную, девятую по счету коалицию для поставок Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Президент напомнил, что уже существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
"Самое грозное оружие". В Китае пришли в ярость после слов Макрона о ВСУ
Вчера, 16:52
Макрон добавил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну".
Позднее французский премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправки войск на Украину.
Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время конференции в поддержку Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
"Сигнал всем". Что стоит за словами Макрона о войсках НАТО на Украине
Вчера, 14:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПарижЭммануэль МакронФлориан ФилиппоГабриэль АттальЕвросоюзПатриотНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала