https://ria.ru/20240227/makron-1929823213.html

"Самое грозное оружие". В Китае пришли в ярость после слов Макрона о ВСУ

"Самое грозное оружие". В Китае пришли в ярость после слов Макрона о ВСУ - РИА Новости, 27.02.2024

"Самое грозное оружие". В Китае пришли в ярость после слов Макрона о ВСУ

о возможной отправке войск на Украину. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:52

2024-02-27T16:52

2024-02-27T16:52

специальная военная операция на украине

в мире

франция

украина

россия

эммануэль макрон

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также пообещал, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По словам президента республики, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут."И что, возьмете с собой свое самое грозное оружие — французский багет?" — поинтересовался комментатор."Это ни к чему не приведет, даже если Наполеон воскреснет", — добавил второй."Умираю со смеху. Опираться на поддержку французской сухопутной армии бесполезно", — заметил другой."Наполеон потерпел поражение, но Макрон все равно хочет попробовать (повоевать. —Прим. ред.) ", — с иронией написал пользователь."Французы быстры на капитуляцию", — напомнили под публикацией."Россия уже сталкивалась со всеми "современными" обычными вооружениями Запада. Французы что, неуязвимы? Не смешите! Охраняйте лучше свои границы и не лезьте в чужие дела", — посоветовал читатель.Во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, заявил, что отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929779072.html

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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, дмитрий песков, евросоюз, нато