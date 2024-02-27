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Эксперт назвал попытку Макрона запугать Россию признаком слабости - РИА Новости, 27.02.2024
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15:46 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/makron-1929805950.html
Эксперт назвал попытку Макрона запугать Россию признаком слабости
Эксперт назвал попытку Макрона запугать Россию признаком слабости - РИА Новости, 27.02.2024
Эксперт назвал попытку Макрона запугать Россию признаком слабости
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину - признак слабости, а отсутствие поддержки этой идеи подчеркивает... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:46
2024-02-27T15:46
в мире
франция
россия
украина
жак сапир
владимир путин
брикс
евросоюз
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину - признак слабости, а отсутствие поддержки этой идеи подчеркивает изолированность Макрона в Евросоюзе, заявил РИА Новости эксперт Высшей школы социальных исследований Франции Жак Сапир. Сапир отметил, что французская армия из 250 тысяч человек контингента насчитывает лишь 80 тысяч солдат, способных к бою, из которых, в лучшем случае, 30 тысяч могут быть дислоцированы. При этом половина вооружений, включая танки и вертолеты, не пригодны к эксплуатации. "Мы ясно видим, что это не в состоянии хоть сколько-то впечатлить российских лидеров. Французская армия имеет столько же веса, сколько украинские силы, занятые в Авдеевке. При этих условиях, когда у нас нет средств, политическая жестикуляция не имеет дипломатического смысла. Это, напротив, посылает сигнал слабости "противнику", которого мы пытаемся впечатлить", - сказал эксперт. Он добавил, что при этом многие страны, включая Нидерланды, Германию и Грецию, исключили такую возможность, что показывает изолированность французского президента в этом вопросе. Даже во Франции все лидеры оппозиции выступили против. Политолог добавил, что Макрон пытался создать "стратегическую неопределенность" с тем, чтобы попытаться "сдержать" Россию, что, однако, "имеет смысл только, если речь идет о ядерном оружии". По мнению Сапира, причин для таких высказываний Макрона может быть несколько. "Если речь идет о попытке показать превосходство Франции в ЕС в украинском вопросе, это было контрпродуктивно, так как изолировало Францию еще больше. Если нужно было послать сигнал Вашингтону, который начал задумываться о значительном сокращении помощи Украине, то можно думать, что, зная реальный размер французской армии, это оставило Вашингтон равнодушным", - заявил он. Если же Макрон попытался отвлечь внимание от внутренних проблем во Франции, включая кризис в сельском хозяйстве и сильный протест против самого Макрона, то "это безответственно, как и любое использование внешней политики во внутренних интересах", считает эксперт. Сапир также указал на полное непонимание Макроном и его советниками принципов дипломатии, которые регулируют отношения между странами. По его словам, уже в третий раз Макрон предпринимает "сумасбродную инициативу" - после обнародования части телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и попыткой пригласить себя на саммит БРИКС в 2023 году. "То, что будучи ядерной державой с правом вето в Совете Безопасности ООН, Франция представлена президентом с хаотичными и авантюрными действиями, представляет собой источник беспокойства и гнева для всех французов", - заключил он. Накануне Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
https://ria.ru/20240227/makron-1929792960.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
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в мире, франция, россия, украина, жак сапир, владимир путин, брикс, евросоюз, эммануэль макрон, оон
В мире, Франция, Россия, Украина, Жак Сапир, Владимир Путин, БРИКС, Евросоюз, Эммануэль Макрон, ООН
Эксперт назвал попытку Макрона запугать Россию признаком слабости

Эксперт оценил попытку Макрона запугать Россию планами отправки войск на Украину

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЭкономист Жак Сапир
Экономист Жак Сапир - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Экономист Жак Сапир. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину - признак слабости, а отсутствие поддержки этой идеи подчеркивает изолированность Макрона в Евросоюзе, заявил РИА Новости эксперт Высшей школы социальных исследований Франции Жак Сапир.
Сапир отметил, что французская армия из 250 тысяч человек контингента насчитывает лишь 80 тысяч солдат, способных к бою, из которых, в лучшем случае, 30 тысяч могут быть дислоцированы. При этом половина вооружений, включая танки и вертолеты, не пригодны к эксплуатации.
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"Мы ясно видим, что это не в состоянии хоть сколько-то впечатлить российских лидеров. Французская армия имеет столько же веса, сколько украинские силы, занятые в Авдеевке. При этих условиях, когда у нас нет средств, политическая жестикуляция не имеет дипломатического смысла. Это, напротив, посылает сигнал слабости "противнику", которого мы пытаемся впечатлить", - сказал эксперт.
Он добавил, что при этом многие страны, включая Нидерланды, Германию и Грецию, исключили такую возможность, что показывает изолированность французского президента в этом вопросе. Даже во Франции все лидеры оппозиции выступили против.
Политолог добавил, что Макрон пытался создать "стратегическую неопределенность" с тем, чтобы попытаться "сдержать" Россию, что, однако, "имеет смысл только, если речь идет о ядерном оружии".
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По мнению Сапира, причин для таких высказываний Макрона может быть несколько. "Если речь идет о попытке показать превосходство Франции в ЕС в украинском вопросе, это было контрпродуктивно, так как изолировало Францию еще больше. Если нужно было послать сигнал Вашингтону, который начал задумываться о значительном сокращении помощи Украине, то можно думать, что, зная реальный размер французской армии, это оставило Вашингтон равнодушным", - заявил он.
Если же Макрон попытался отвлечь внимание от внутренних проблем во Франции, включая кризис в сельском хозяйстве и сильный протест против самого Макрона, то "это безответственно, как и любое использование внешней политики во внутренних интересах", считает эксперт.
Сапир также указал на полное непонимание Макроном и его советниками принципов дипломатии, которые регулируют отношения между странами. По его словам, уже в третий раз Макрон предпринимает "сумасбродную инициативу" - после обнародования части телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и попыткой пригласить себя на саммит БРИКС в 2023 году. "То, что будучи ядерной державой с правом вето в Совете Безопасности ООН, Франция представлена президентом с хаотичными и авантюрными действиями, представляет собой источник беспокойства и гнева для всех французов", - заключил он.
Накануне Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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