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Захарова прокомментировала слова Макрона об отправке военных на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:07 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/makron-1929794964.html
Захарова прокомментировала слова Макрона об отправке военных на Украину
Захарова прокомментировала слова Макрона об отправке военных на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
Захарова прокомментировала слова Макрона об отправке военных на Украину
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных на Украину,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:07
2024-02-27T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
россия
мария захарова
эммануэль макрон
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных на Украину, предположила, что он не отдаёт отчёта в том, что произносит. "Хотелось бы напомнить, что всего месяц назад глава МИД Франции отрицал вовлечённость Парижа в рекрутирование наёмников для киевского режима, а прямые доказательства называл "грубой российской пропагандой"", - написала Захарова в телеграм-канале. "Есть устойчивое ощущение, что президент Франции в принципе не отдаёт отчёта ни в том, что говорят его подчинённые, ни в том, что произносит сам", - сказала Захарова. Она напомнила об истории Франции, которая, по ее словам, "была разной". "В апреле 1945 года Берлин обороняли французская дивизия СС "Шарлемань" ("Карл Великий") и ряд других. Защищали они и непосредственно "Фюрербункер" — бункер Гитлера. Они были одними из последних, кого в Третьем рейхе наградили нацистскими орденами Рыцарского креста. Французские эсэсовцы из "Шарлемань" стали последними защитниками Рейхстага и Рейхсканцелярии", - написала она. "Эммануэль, Вы решили организовать дивизию "Шарлемань II" (Charlemagne deux) для обороны бункера Зеленского?" - задалась вопросом Захарова.
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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в мире, франция, украина, россия, мария захарова, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Россия, Мария Захарова, Эммануэль Макрон
Захарова прокомментировала слова Макрона об отправке военных на Украину

Захарова: Макрон не отдает себе отчета в словах об отправке военных на Украину

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных на Украину, предположила, что он не отдаёт отчёта в том, что произносит.
"Хотелось бы напомнить, что всего месяц назад глава МИД Франции отрицал вовлечённость Парижа в рекрутирование наёмников для киевского режима, а прямые доказательства называл "грубой российской пропагандой"", - написала Захарова в телеграм-канале.
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"Есть устойчивое ощущение, что президент Франции в принципе не отдаёт отчёта ни в том, что говорят его подчинённые, ни в том, что произносит сам", - сказала Захарова.
Она напомнила об истории Франции, которая, по ее словам, "была разной". "В апреле 1945 года Берлин обороняли французская дивизия СС "Шарлемань" ("Карл Великий") и ряд других. Защищали они и непосредственно "Фюрербункер" — бункер Гитлера. Они были одними из последних, кого в Третьем рейхе наградили нацистскими орденами Рыцарского креста. Французские эсэсовцы из "Шарлемань" стали последними защитниками Рейхстага и Рейхсканцелярии", - написала она.
"Эммануэль, Вы решили организовать дивизию "Шарлемань II" (Charlemagne deux) для обороны бункера Зеленского?" - задалась вопросом Захарова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаРоссияМария ЗахароваЭммануэль Макрон
 
 
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