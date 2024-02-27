Рогов сравнил Макрона с маршалом, возглавлявшим профашистский режим
Рогов: Макрон в отношении к России мнит себя Наполеоном, а поступает, как Петен
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в своих действиях по отношению к России выглядит, как возглавлявший в 40-е годы прошлого века профашистский режим маршал Филипп Петен, хоть и ощущает себя Наполеоном, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки сухопутных войск на Украину - консенсус пока не достигнут, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено".
"Заявление Макрона говорит об одном: он думает, что в душе он Наполеон, хотя и тот плохо кончил именно из-за агрессии по отношению к России, а на самом деле поступает как Петен, который возглавил оккупационный нацистский режим во Франции в 1940 году и полностью прислуживал Третьему рейху", - сказал Рогов РИА Новости.
По его мнению, нынешний президент Франции так же, как и его идейный вдохновитель Петен, с позором войдет в историю страны, принеся горе и разруху своему народу.
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"Хотя, конечно, Макрон значительно меньше по масштабу личность, чем Петен и тем более чем Наполеон", - добавил собеседник агентства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.