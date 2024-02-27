https://ria.ru/20240227/makron-1929779072.html

Два дня. Во Франции обратились к России после заявления Макрона

Два дня. Во Франции обратились к России после заявления Макрона - РИА Новости, 27.02.2024

Два дня. Во Франции обратились к России после заявления Макрона

Читатели французского издания Le Figaro осудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. "Русские, Макрон через два РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:24

2024-02-27T14:24

2024-02-27T14:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro осудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. "Русские, Макрон через два дня скажет, что он другое имел в виду", — написал один из комментаторов. "Отправка французских наземных войск для участия в высокоинтенсивном конфликте с повышенным процентом смертности будет пользоваться общественной поддержкой ну где-то 48 часов максимум", — отметил другой."Макрон опасен. Его высказывания безответственны. Пришло время переговоров, которые положат конец этому бессмысленному конфликту", — поддержал третий. "С моей точки зрения, все просто: я считаю, что Макрон сходит с ума", — поделился мнением еще один из пользователей. "Французские военные не хотят сражаться за Украину", — заключили читатели. Минувшим вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли. Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, эммануэль макрон, франция, украина, россия