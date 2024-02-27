Два дня. Во Франции обратились к России после заявления Макрона
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время конференции в поддержку Украины в Париже
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон во время конференции в поддержку Украины в Париже
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro осудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.
"Русские, Макрон через два дня скажет, что он другое имел в виду", — написал один из комментаторов.
"Русские, Макрон через два дня скажет, что он другое имел в виду", — написал один из комментаторов.
"Отправка французских наземных войск для участия в высокоинтенсивном конфликте с повышенным процентом смертности будет пользоваться общественной поддержкой ну где-то 48 часов максимум", — отметил другой.
"Макрон опасен. Его высказывания безответственны. Пришло время переговоров, которые положат конец этому бессмысленному конфликту", — поддержал третий.
"С моей точки зрения, все просто: я считаю, что Макрон сходит с ума", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Французские военные не хотят сражаться за Украину", — заключили читатели.
Минувшим вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.
Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.
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"Макрон опасен. Его высказывания безответственны. Пришло время переговоров, которые положат конец этому бессмысленному конфликту", — поддержал третий.
"С моей точки зрения, все просто: я считаю, что Макрон сходит с ума", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Французские военные не хотят сражаться за Украину", — заключили читатели.
Минувшим вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.
Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.
Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>