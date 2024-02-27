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Два дня. Во Франции обратились к России после заявления Макрона - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 27.02.2024 (обновлено: 14:40 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/makron-1929779072.html
Два дня. Во Франции обратились к России после заявления Макрона
Два дня. Во Франции обратились к России после заявления Макрона - РИА Новости, 27.02.2024
Два дня. Во Франции обратились к России после заявления Макрона
Читатели французского издания Le Figaro осудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. "Русские, Макрон через два РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:24
2024-02-27T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
франция
украина
россия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro осудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. "Русские, Макрон через два дня скажет, что он другое имел в виду", — написал один из комментаторов. "Отправка французских наземных войск для участия в высокоинтенсивном конфликте с повышенным процентом смертности будет пользоваться общественной поддержкой ну где-то 48 часов максимум", — отметил другой."Макрон опасен. Его высказывания безответственны. Пришло время переговоров, которые положат конец этому бессмысленному конфликту", — поддержал третий. "С моей точки зрения, все просто: я считаю, что Макрон сходит с ума", — поделился мнением еще один из пользователей. "Французские военные не хотят сражаться за Украину", — заключили читатели. Минувшим вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли. Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240227/makron-1929750590.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
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в мире, эммануэль макрон, франция, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Украина, Россия

Два дня. Во Франции обратились к России после заявления Макрона

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время конференции в поддержку Украины в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон во время конференции в поддержку Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон во время конференции в поддержку Украины в Париже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro осудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

"Русские, Макрон через два дня скажет, что он другое имел в виду", — написал один из комментаторов.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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"Отправка французских наземных войск для участия в высокоинтенсивном конфликте с повышенным процентом смертности будет пользоваться общественной поддержкой ну где-то 48 часов максимум", — отметил другой.

"Макрон опасен. Его высказывания безответственны. Пришло время переговоров, которые положат конец этому бессмысленному конфликту", — поддержал третий.

"С моей точки зрения, все просто: я считаю, что Макрон сходит с ума", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Французские военные не хотят сражаться за Украину", — заключили читатели.

Минувшим вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.

Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.

Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
Вчера, 13:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронФранцияУкраинаРоссия
 
 
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