https://ria.ru/20240227/makron-1929772890.html

Медведев резко высказался о Макроне

Медведев резко высказался о Макроне - РИА Новости, 27.02.2024

Медведев резко высказался о Макроне

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале, что "недержание речи" у президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о намерении... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:10

2024-02-27T14:10

2024-02-27T14:12

специальная военная операция на украине

россия

украина

эммануэль макрон

дмитрий медведев

франция

нато

евросоюз

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале, что "недержание речи" у президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о намерении отправить Киеву ракеты и рассмотреть вопрос ввода в зону СВО войск отдельных государств НАТО, "стало затяжной и болезненной проблемой"."Он заявил, что Европе для безопасности нужно поражение России, а потому нужно отправить нацистам в Киеве ракеты повышенной дальности и рассмотреть вопрос ввода в зону СВО войск отдельных государств НАТО. Вкупе с недавним желанием поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами, похоже, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой", — написал Медведев.Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240121/voyna-1922539030.html

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украина

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, эммануэль макрон, дмитрий медведев, франция, нато, евросоюз, в мире