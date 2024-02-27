https://ria.ru/20240227/makron-1929690519.html

В Госдуме посоветовали Макрону не лезть в агрессоры

В Госдуме посоветовали Макрону не лезть в агрессоры - РИА Новости, 27.02.2024

В Госдуме посоветовали Макрону не лезть в агрессоры

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал президента Франции Эммануэля Макрона не лезть в агрессоры и вспомнить в истории, РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T08:46

2024-02-27T08:46

2024-02-27T08:46

специальная военная операция на украине

россия

украина

европа

эммануэль макрон

госдума рф

нато

леонид ивлев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал президента Франции Эммануэля Макрона не лезть в агрессоры и вспомнить в истории, чем обернулось создание коалиции против России. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. "В истории уже был один император Франции, который создал коалицию и напал на Россию. А в итоге 210 лет назад, в марте 1814 года, русские казаки вошли в Париж. Нам сейчас не надо в Париж, хотя Макрону не мешает вспомнить историю и не лезть в агрессоры. Никакая коалиция не сможет помешать победе армии России в СВО", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, Макрон уже получает "достойную" оценку своей работы от французов. "Фермеры блокируют дороги, носят гроб с надписью "Макрон", на концертах кричат: "Макрон - в отставку", - отметил депутат. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240227/voyna-1929676956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, европа, эммануэль макрон, госдума рф, нато, леонид ивлев, франция, в мире