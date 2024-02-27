Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме посоветовали Макрону не лезть в агрессоры - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:46 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/makron-1929690519.html
В Госдуме посоветовали Макрону не лезть в агрессоры
В Госдуме посоветовали Макрону не лезть в агрессоры - РИА Новости, 27.02.2024
В Госдуме посоветовали Макрону не лезть в агрессоры
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал президента Франции Эммануэля Макрона не лезть в агрессоры и вспомнить в истории, РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T08:46
2024-02-27T08:46
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
эммануэль макрон
госдума рф
нато
леонид ивлев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850766539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e15034136b0d9b8c9d4fd12907923f7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал президента Франции Эммануэля Макрона не лезть в агрессоры и вспомнить в истории, чем обернулось создание коалиции против России. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. "В истории уже был один император Франции, который создал коалицию и напал на Россию. А в итоге 210 лет назад, в марте 1814 года, русские казаки вошли в Париж. Нам сейчас не надо в Париж, хотя Макрону не мешает вспомнить историю и не лезть в агрессоры. Никакая коалиция не сможет помешать победе армии России в СВО", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, Макрон уже получает "достойную" оценку своей работы от французов. "Фермеры блокируют дороги, носят гроб с надписью "Макрон", на концертах кричат: "Макрон - в отставку", - отметил депутат. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240227/voyna-1929676956.html
https://ria.ru/20240121/voyna-1922539030.html
россия
украина
европа
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850766539_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_d457b5be3d9e29d52f6ee48fe129a6bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, европа, эммануэль макрон, госдума рф, нато, леонид ивлев, франция, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Эммануэль Макрон, Госдума РФ, НАТО, Леонид Ивлев, Франция, В мире
В Госдуме посоветовали Макрону не лезть в агрессоры

Депутат от Крыма Ивлев призвал Макрона вспомнить историю и не лезть в агрессоры

© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал президента Франции Эммануэля Макрона не лезть в агрессоры и вспомнить в истории, чем обернулось создание коалиции против России.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Во Франции заговорили о войне после заявления Макрона о России
02:45
"В истории уже был один император Франции, который создал коалицию и напал на Россию. А в итоге 210 лет назад, в марте 1814 года, русские казаки вошли в Париж. Нам сейчас не надо в Париж, хотя Макрону не мешает вспомнить историю и не лезть в агрессоры. Никакая коалиция не сможет помешать победе армии России в СВО", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, Макрон уже получает "достойную" оценку своей работы от французов. "Фермеры блокируют дороги, носят гроб с надписью "Макрон", на концертах кричат: "Макрон - в отставку", - отметил депутат.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Макрон решил сделать войну с Россией прибыльной
21 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаЭммануэль МакронГосдума РФНАТОЛеонид ИвлевФранцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала