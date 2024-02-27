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Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян - РИА Новости, 27.02.2024
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13:57 27.02.2024 (обновлено: 14:00 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/litva-1929768784.html
Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян
Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян - РИА Новости, 27.02.2024
Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян
Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян, многие их них - преклонного возраста, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:57
2024-02-27T14:00
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян, многие их них - преклонного возраста, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в республике Александр Елкин. "Всего же, по информации департамента миграции республики, с ноября 2022 года по декабрь 2023 года "угрозой нацбезопасности" страны признаны 397 россиян. Им отказано в выдаче временного вида на жительство или его продлении, были отозваны ранее выданные разрешения, аннулированы постоянные виды на жительство. Причем многие из них являются людьми преклонного возраста, всю жизнь или большую ее часть прожившими в Литве и не имеющими родственников и жилья в России", - сказал он. По словам высокопоставленного дипломата, посольство РФ старается оказывать российским гражданам, попавшим в такую ситуацию, максимально возможное содействие, в частности, посредством привлечения к участию в госпрограмме по переселению в Россию. "В целях оказания помощи тем нашим гражданам, которым грозит депортация из Литвы, с министерством социальной политики Калининградской области достигнута договоренность о возможности временного размещения пожилых россиян в городе Черняховске в центре "Теплый дом", - отметил он. Елкин сообщил, что "речь сейчас идет в принципе о преследовании в Литве инакомыслящих, прежде всего из числа наших соотечественников". "Из последних наиболее показательных примеров можно выделить предъявление обвинения по статье об "оправдании преступлений, совершенных СССР против Литвы" гражданину России, председателю Союза русских литераторов и художников "РАРОГ" Валерию Иванову. Он уже признан властями "угрозой национальной безопасности" и лишен вида на жительство", - сказал он.
https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html
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в мире, литва, россия, вильнюс
В мире, Литва, Россия, Вильнюс
Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян

Временный поверенный Елкин: Литва считает 397 россиян угрозой нацбезопасности

© Fotolia / bokstazПанорама Вильнюса
Панорама Вильнюса - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Fotolia / bokstaz
Панорама Вильнюса . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян, многие их них - преклонного возраста, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в республике Александр Елкин.
"Всего же, по информации департамента миграции республики, с ноября 2022 года по декабрь 2023 года "угрозой нацбезопасности" страны признаны 397 россиян. Им отказано в выдаче временного вида на жительство или его продлении, были отозваны ранее выданные разрешения, аннулированы постоянные виды на жительство. Причем многие из них являются людьми преклонного возраста, всю жизнь или большую ее часть прожившими в Литве и не имеющими родственников и жилья в России", - сказал он.
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По словам высокопоставленного дипломата, посольство РФ старается оказывать российским гражданам, попавшим в такую ситуацию, максимально возможное содействие, в частности, посредством привлечения к участию в госпрограмме по переселению в Россию.
"В целях оказания помощи тем нашим гражданам, которым грозит депортация из Литвы, с министерством социальной политики Калининградской области достигнута договоренность о возможности временного размещения пожилых россиян в городе Черняховске в центре "Теплый дом", - отметил он.
Елкин сообщил, что "речь сейчас идет в принципе о преследовании в Литве инакомыслящих, прежде всего из числа наших соотечественников". "Из последних наиболее показательных примеров можно выделить предъявление обвинения по статье об "оправдании преступлений, совершенных СССР против Литвы" гражданину России, председателю Союза русских литераторов и художников "РАРОГ" Валерию Иванову. Он уже признан властями "угрозой национальной безопасности" и лишен вида на жительство", - сказал он.
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