https://ria.ru/20240227/litva-1929768784.html

Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян

Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян - РИА Новости, 27.02.2024

Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян

Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян, многие их них - преклонного возраста, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:57

2024-02-27T13:57

2024-02-27T14:00

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян, многие их них - преклонного возраста, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в республике Александр Елкин. "Всего же, по информации департамента миграции республики, с ноября 2022 года по декабрь 2023 года "угрозой нацбезопасности" страны признаны 397 россиян. Им отказано в выдаче временного вида на жительство или его продлении, были отозваны ранее выданные разрешения, аннулированы постоянные виды на жительство. Причем многие из них являются людьми преклонного возраста, всю жизнь или большую ее часть прожившими в Литве и не имеющими родственников и жилья в России", - сказал он. По словам высокопоставленного дипломата, посольство РФ старается оказывать российским гражданам, попавшим в такую ситуацию, максимально возможное содействие, в частности, посредством привлечения к участию в госпрограмме по переселению в Россию. "В целях оказания помощи тем нашим гражданам, которым грозит депортация из Литвы, с министерством социальной политики Калининградской области достигнута договоренность о возможности временного размещения пожилых россиян в городе Черняховске в центре "Теплый дом", - отметил он. Елкин сообщил, что "речь сейчас идет в принципе о преследовании в Литве инакомыслящих, прежде всего из числа наших соотечественников". "Из последних наиболее показательных примеров можно выделить предъявление обвинения по статье об "оправдании преступлений, совершенных СССР против Литвы" гражданину России, председателю Союза русских литераторов и художников "РАРОГ" Валерию Иванову. Он уже признан властями "угрозой национальной безопасности" и лишен вида на жительство", - сказал он.

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

https://ria.ru/20240222/litva-1928868945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, литва, россия, вильнюс