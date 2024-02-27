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Пассажирка поезда Москва — Калининград обвинила Литву в дискриминации - РИА Новости, 27.02.2024
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03:35 27.02.2024 (обновлено: 03:46 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/litva-1929679202.html
Пассажирка поезда Москва — Калининград обвинила Литву в дискриминации
Пассажирка поезда Москва — Калининград обвинила Литву в дискриминации - РИА Новости, 27.02.2024
Пассажирка поезда Москва — Калининград обвинила Литву в дискриминации
Пассажирка поезда Москва–Калининград, которая живет в Литве и ездит в Россию к родственникам, назвала в разговоре с РИА Новости дискриминацией намерение Литвы... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T03:35
2024-02-27T03:46
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КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Пассажирка поезда Москва–Калининград, которая живет в Литве и ездит в Россию к родственникам, назвала в разговоре с РИА Новости дискриминацией намерение Литвы закрыть для посадки и высадки станции "Кяна" и "Кибартай". Правительство Литвы приняло решение с 1 марта запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях "Кяна" и "Кибартай". При этом, как заявили в РЖД, пассажирские поезда российского холдинга уже несколько лет идут в Калининград через Литву без посадки и высадки на территории этой страны. Однако 24 и 26 февраля корреспондент РИА Новости убедился, что несмотря на то, что вышеуказанные станции значатся в маршрутном листе как технические, пассажиры все-таки используют их для посадки и высадки. "Национальной безопасностью все объясняют. В Литве все четыре погранпункта работают, а во всех других странах – только один. По-простому это называется дискриминация. Чтобы ограничить высадку людей. У нас вот у коллеги русского ВНЖ уже отозвали. Мы, русские, там - угроза национальной безопасности", - сказала собеседница агентства Елена. Она рассказала, что переехала в Литву с мужем по работе 1,5 года назад - его компанию перевели в эту страну. Она и сама устроилась там на работу в банк, но, по словам женщины, у нее "были очень серьезные проблемы при устройстве - потому что русская". Русские пассажиры с литовским гражданством, которые садились и выходили на литовских станциях, стараются вернуться в Литву до 1 марта. Одна из пассажирок поезда Москва–Калининград Галина рассказала, что готовящийся запрет вызывает опасение. "У меня сын живет в Москве, внуки. Хотела с ними побыть подольше. Но опасения вызывают решения Литвы с 1 марта запретить выходить и садиться в Кибартае и Кяне. Честно говоря, все уже русские боятся, что дальше будет. У меня дочь русская, с гражданством Литвы, но ее уже вызвали на какой-то разговор в миграционную службу", - рассказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240223/zakharova-1929105783.html
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в мире, литва, россия, калининград, ржд
В мире, Литва, Россия, Калининград, РЖД
Пассажирка поезда Москва — Калининград обвинила Литву в дискриминации

Пассажирка поезда Москва — Калининград осудила ограничение Литвы на высадку

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПоезд на вокзале Калининграда
Поезд на вокзале Калининграда - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Поезд на вокзале Калининграда. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Пассажирка поезда Москва–Калининград, которая живет в Литве и ездит в Россию к родственникам, назвала в разговоре с РИА Новости дискриминацией намерение Литвы закрыть для посадки и высадки станции "Кяна" и "Кибартай".
Правительство Литвы приняло решение с 1 марта запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях "Кяна" и "Кибартай". При этом, как заявили в РЖД, пассажирские поезда российского холдинга уже несколько лет идут в Калининград через Литву без посадки и высадки на территории этой страны. Однако 24 и 26 февраля корреспондент РИА Новости убедился, что несмотря на то, что вышеуказанные станции значатся в маршрутном листе как технические, пассажиры все-таки используют их для посадки и высадки.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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"Национальной безопасностью все объясняют. В Литве все четыре погранпункта работают, а во всех других странах – только один. По-простому это называется дискриминация. Чтобы ограничить высадку людей. У нас вот у коллеги русского ВНЖ уже отозвали. Мы, русские, там - угроза национальной безопасности", - сказала собеседница агентства Елена.
Она рассказала, что переехала в Литву с мужем по работе 1,5 года назад - его компанию перевели в эту страну. Она и сама устроилась там на работу в банк, но, по словам женщины, у нее "были очень серьезные проблемы при устройстве - потому что русская".
Русские пассажиры с литовским гражданством, которые садились и выходили на литовских станциях, стараются вернуться в Литву до 1 марта. Одна из пассажирок поезда Москва–Калининград Галина рассказала, что готовящийся запрет вызывает опасение.
"У меня сын живет в Москве, внуки. Хотела с ними побыть подольше. Но опасения вызывают решения Литвы с 1 марта запретить выходить и садиться в Кибартае и Кяне. Честно говоря, все уже русские боятся, что дальше будет. У меня дочь русская, с гражданством Литвы, но ее уже вызвали на какой-то разговор в миграционную службу", - рассказала собеседница агентства.
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