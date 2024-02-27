https://ria.ru/20240227/litva-1929678472.html

Пограничники Литвы еще не получили инструкций по транзитным поездам

Пограничники Литвы еще не получили инструкций по транзитным поездам - РИА Новости, 27.02.2024

Пограничники Литвы еще не получили инструкций по транзитным поездам

Литовские пограничники еще не получили инструкций по готовящемуся запрету посадки и высадки для пассажиров транзитных поездов на двух станциях, выяснил... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T03:10

2024-02-27T03:10

2024-02-27T03:10

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КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Литовские пограничники еще не получили инструкций по готовящемуся запрету посадки и высадки для пассажиров транзитных поездов на двух станциях, выяснил корреспондент РИА Новости, проехав по маршруту "Москва–Калининград". Правительство Литвы приняло решение с 1 марта запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях "Кяна" и "Кибартай". При этом, как заявили в РЖД, пассажирские поезда российского холдинга уже несколько лет идут в Калининград через Литву без посадки и высадки на территории этой страны. Однако 24 февраля корреспондент РИА Новости убедился, что несмотря на то, что вышеуказанные станции значатся в маршрутном листе как технические, пассажиры все-таки используют их для посадки и высадки. Так, на поезд в сторону Москвы в Кибартае сели порядка 10 человек. На обратной дороге 26 февраля корреспондент агентства побеседовал с литовским пограничником. "У нас нет инструкций никаких еще. Я ничего не могу сказать о запрете посадки и высадки пассажиров. Пока все как обычно", – сказал РИА Новости сотрудник литовской погранслужбы на обратной дороге, из Москвы в Калининград. Корреспондент также снова убедился, что на "технических станциях" возможно выйти. Так, 26 февраля из одного из вагонов вышли 12 человек в Кибартае. Как рассказал РИА Новости один из сотрудников поезда, все они – "граждане Литвы и других стран". "Здесь всегда садятся и выходят русские граждане иностранных государств или Литвы. Все, кто так или иначе связан с Россией, – либо работой, либо родственниками", – рассказал сотрудник.

https://ria.ru/20240223/zakharova-1929105783.html

https://ria.ru/20240222/rzhd-1928996058.html

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в мире, литва, калининград, москва, ржд