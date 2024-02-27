Пограничники Литвы еще не получили инструкций по транзитным поездам
Пограничники Литвы не получили инструкций об ограничениях для транзитных поездов
CC BY-SA 3.0 / Leonrid / Станция Кибартай, Литва
Станция "Кибартай" в Литве. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Литовские пограничники еще не получили инструкций по готовящемуся запрету посадки и высадки для пассажиров транзитных поездов на двух станциях, выяснил корреспондент РИА Новости, проехав по маршруту "Москва–Калининград".
Правительство Литвы приняло решение с 1 марта запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях "Кяна" и "Кибартай". При этом, как заявили в РЖД, пассажирские поезда российского холдинга уже несколько лет идут в Калининград через Литву без посадки и высадки на территории этой страны.
Однако 24 февраля корреспондент РИА Новости убедился, что несмотря на то, что вышеуказанные станции значатся в маршрутном листе как технические, пассажиры все-таки используют их для посадки и высадки. Так, на поезд в сторону Москвы в Кибартае сели порядка 10 человек.
На обратной дороге 26 февраля корреспондент агентства побеседовал с литовским пограничником.
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"У нас нет инструкций никаких еще. Я ничего не могу сказать о запрете посадки и высадки пассажиров. Пока все как обычно", – сказал РИА Новости сотрудник литовской погранслужбы на обратной дороге, из Москвы в Калининград.
Корреспондент также снова убедился, что на "технических станциях" возможно выйти. Так, 26 февраля из одного из вагонов вышли 12 человек в Кибартае.
Как рассказал РИА Новости один из сотрудников поезда, все они – "граждане Литвы и других стран".
"Здесь всегда садятся и выходят русские граждане иностранных государств или Литвы. Все, кто так или иначе связан с Россией, – либо работой, либо родственниками", – рассказал сотрудник.