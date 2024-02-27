https://ria.ru/20240227/lgoty-1929870669.html

Рязанские власти введут налоговые льготы для семей погибших участников СВО

Рязанские власти введут налоговые льготы для семей погибших участников СВО - РИА Новости, 27.02.2024

Рязанские власти введут налоговые льготы для семей погибших участников СВО

Родителей и вдов погибших участников специальной военной операции освободят от уплаты транспортного налога в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T21:24

2024-02-27T21:24

2024-02-27T21:24

рязанская область

рязанская область

павел малков

рязанская областная дума

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РЯЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Родителей и вдов погибших участников специальной военной операции освободят от уплаты транспортного налога в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. "На заседании правительства (Рязанской области – ред.) утвердили законопроект, по которому предлагается освободить от уплаты транспортного налога родителей и вдов погибших участников СВО. Льгота будет предоставляться на легковой автомобиль или мотоцикл без ограничения мощности", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что также проектом закона Рязанской области предусматривается продление на этот год действия льготы по транспортному налогу для всех категорий участников СВО. Документ направлен на рассмотрение в Рязанскую областную думу. Ранее инициатива уже обсуждалась с депутатами регионального парламента. Павел Малков подчеркнул, что решение о льготе по транспортному налогу принято по итогам одной из встреч с близкими бойцов.

https://ria.ru/20240222/malkov-1928993136.html

рязанская область

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рязанская область, павел малков, рязанская областная дума