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Рязанские власти введут налоговые льготы для семей погибших участников СВО
Рязанские власти введут налоговые льготы для семей погибших участников СВО - РИА Новости, 27.02.2024
Рязанские власти введут налоговые льготы для семей погибших участников СВО
Родителей и вдов погибших участников специальной военной операции освободят от уплаты транспортного налога в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T21:24
2024-02-27T21:24
2024-02-27T21:24
рязанская область
рязанская область
павел малков
рязанская областная дума
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РЯЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Родителей и вдов погибших участников специальной военной операции освободят от уплаты транспортного налога в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. "На заседании правительства (Рязанской области – ред.) утвердили законопроект, по которому предлагается освободить от уплаты транспортного налога родителей и вдов погибших участников СВО. Льгота будет предоставляться на легковой автомобиль или мотоцикл без ограничения мощности", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что также проектом закона Рязанской области предусматривается продление на этот год действия льготы по транспортному налогу для всех категорий участников СВО. Документ направлен на рассмотрение в Рязанскую областную думу. Ранее инициатива уже обсуждалась с депутатами регионального парламента. Павел Малков подчеркнул, что решение о льготе по транспортному налогу принято по итогам одной из встреч с близкими бойцов.
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рязанская область, павел малков, рязанская областная дума
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, Рязанская областная Дума
РЯЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости.
Родителей и вдов погибших участников специальной военной операции освободят от уплаты транспортного налога в Рязанской области, сообщил
губернатор Павел Малков.
"На заседании правительства (Рязанской области – ред.) утвердили законопроект, по которому предлагается освободить от уплаты транспортного налога родителей и вдов погибших участников СВО. Льгота будет предоставляться на легковой автомобиль или мотоцикл без ограничения мощности", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что также проектом закона Рязанской области предусматривается продление на этот год действия льготы по транспортному налогу для всех категорий участников СВО. Документ направлен на рассмотрение в Рязанскую областную думу.
Ранее инициатива уже обсуждалась с депутатами регионального парламента.
Павел Малков подчеркнул, что решение о льготе по транспортному налогу принято по итогам одной из встреч с близкими бойцов.
Рязанская область заинтересована в продвижении театров, заявил Малков