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ВСУ потеряли уже более 20 "Леопардов", сообщили немецкие СМИ - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 27.02.2024 (обновлено: 12:35 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/leopard-1929745352.html
ВСУ потеряли уже более 20 "Леопардов", сообщили немецкие СМИ
ВСУ потеряли уже более 20 "Леопардов", сообщили немецкие СМИ - РИА Новости, 27.02.2024
ВСУ потеряли уже более 20 "Леопардов", сообщили немецкие СМИ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли уже более 20 немецких танков Leopard 1 и Leopard 2, причем семь из них - в боях за село Работино Запорожской области в... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:33
2024-02-27T12:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
вооруженные силы украины
leopard 2
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли уже более 20 немецких танков Leopard 1 и Leopard 2, причем семь из них - в боях за село Работино Запорожской области в ходе летнего контрнаступления, сообщило издание Süddeutsche Zeitung. "Украина получила около 230 танков Leopard 1 и 2, 38 из которых поступили из Германии. Однако во время разочаровывающего украинского контрнаступления летом многие из них застряли в российской обороне: более 20 были уничтожены или брошены, семь из них только в Работино", - пишет издание. В статье также приводится мнение украинского командира танка Leopard 2A6, который указал на то, что наибольшую угрозу для этой боевой машины представляют российские беспилотники. Также он указал на уязвимое место этого танка: зазор между башней и корпусом. Тем не менее, в целом он выразил удовлетворение боевыми качествами этой боевой машины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240227/abrams-1929732003.html
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
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в мире, украина, германия, вооруженные силы украины, leopard 2, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, Leopard 2, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ потеряли уже более 20 "Леопардов", сообщили немецкие СМИ

Süddeutsche Zeitung: ВСУ потеряли более 20 Leopard, из них семь возле Работино

© РИА НовостиУничтоженный немецкий танк Leopard
Уничтоженный немецкий танк Leopard
© РИА Новости
Уничтоженный немецкий танк Leopard . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли уже более 20 немецких танков Leopard 1 и Leopard 2, причем семь из них - в боях за село Работино Запорожской области в ходе летнего контрнаступления, сообщило издание Süddeutsche Zeitung.
"Украина получила около 230 танков Leopard 1 и 2, 38 из которых поступили из Германии. Однако во время разочаровывающего украинского контрнаступления летом многие из них застряли в российской обороне: более 20 были уничтожены или брошены, семь из них только в Работино", - пишет издание.
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В статье также приводится мнение украинского командира танка Leopard 2A6, который указал на то, что наибольшую угрозу для этой боевой машины представляют российские беспилотники. Также он указал на уязвимое место этого танка: зазор между башней и корпусом. Тем не менее, в целом он выразил удовлетворение боевыми качествами этой боевой машины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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