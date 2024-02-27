https://ria.ru/20240227/leopard-1929745352.html

ВСУ потеряли уже более 20 "Леопардов", сообщили немецкие СМИ

ВСУ потеряли уже более 20 "Леопардов", сообщили немецкие СМИ - РИА Новости, 27.02.2024

ВСУ потеряли уже более 20 "Леопардов", сообщили немецкие СМИ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли уже более 20 немецких танков Leopard 1 и Leopard 2, причем семь из них - в боях за село Работино Запорожской области в... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:33

2024-02-27T12:33

2024-02-27T12:35

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли уже более 20 немецких танков Leopard 1 и Leopard 2, причем семь из них - в боях за село Работино Запорожской области в ходе летнего контрнаступления, сообщило издание Süddeutsche Zeitung. "Украина получила около 230 танков Leopard 1 и 2, 38 из которых поступили из Германии. Однако во время разочаровывающего украинского контрнаступления летом многие из них застряли в российской обороне: более 20 были уничтожены или брошены, семь из них только в Работино", - пишет издание. В статье также приводится мнение украинского командира танка Leopard 2A6, который указал на то, что наибольшую угрозу для этой боевой машины представляют российские беспилотники. Также он указал на уязвимое место этого танка: зазор между башней и корпусом. Тем не менее, в целом он выразил удовлетворение боевыми качествами этой боевой машины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240227/abrams-1929732003.html

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, вооруженные силы украины, leopard 2, ситуация в днр и лнр