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Главу ВС планируют похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник - РИА Новости, 27.02.2024
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10:44 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/lebedev-1929712802.html
Главу ВС планируют похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник
Главу ВС планируют похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник - РИА Новости, 27.02.2024
Главу ВС планируют похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник
Председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева планируют похоронить в среду на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:44
2024-02-27T10:44
россия
вячеслав лебедев
дом союзов
москва
рсфср
общество
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева планируют похоронить в среду на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Лебедева планируется похоронить на Новодевичьем кладбище в среду", - сказал источник. Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. Прощание с ним пройдет в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве.
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россия, вячеслав лебедев, дом союзов, москва, рсфср, общество
Россия, Вячеслав Лебедев, Дом союзов, Москва, РСФСР, Общество
Главу ВС планируют похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник

Источник: главу ВС Лебедева планируют похоронить на Новодевичьем кладбище

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева планируют похоронить в среду на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Лебедева планируется похоронить на Новодевичьем кладбище в среду", - сказал источник.
Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. Прощание с ним пройдет в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве.
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РоссияВячеслав ЛебедевДом союзовМоскваРСФСРОбщество
 
 
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