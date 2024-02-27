https://ria.ru/20240227/lebedev-1929712802.html
Главу ВС планируют похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник
Главу ВС планируют похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник - РИА Новости, 27.02.2024
Главу ВС планируют похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник
Председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева планируют похоронить в среду на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:44
2024-02-27T10:44
2024-02-27T10:44
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева планируют похоронить в среду на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Лебедева планируется похоронить на Новодевичьем кладбище в среду", - сказал источник. Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. Прощание с ним пройдет в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве.
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россия, вячеслав лебедев, дом союзов, москва, рсфср, общество
Россия, Вячеслав Лебедев, Дом союзов, Москва, РСФСР, Общество
Главу ВС планируют похоронить на Новодевичьем кладбище, сообщил источник
Источник: главу ВС Лебедева планируют похоронить на Новодевичьем кладбище