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Латвия продлила запрет на въезд для россиян до марта 2025 года - РИА Новости, 27.02.2024
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23:10 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/latviya-1929878968.html
Латвия продлила запрет на въезд для россиян до марта 2025 года
Латвия продлила запрет на въезд для россиян до марта 2025 года - РИА Новости, 27.02.2024
Латвия продлила запрет на въезд для россиян до марта 2025 года
Правительство Латвии приняло решение продлить ограничения на въезд в страну для граждан России до 4 марта 2025 года, сообщило латвийское министерство... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T23:10
2024-02-27T23:10
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство Латвии приняло решение продлить ограничения на въезд в страну для граждан России до 4 марта 2025 года, сообщило латвийское министерство иностранных дел. "Кабинет министров 27 февраля 2024 года принял решение продлить срок ограничений на въезд граждан России в Латвию до 4 марта 2025 года", - говорится в сообщении на сайте министерства. В МИД Латвии отметили, что действующие ограничения на въезд для граждан России останутся неизменными, въехать в Латвию через внешнюю границу смогут россияне с ВНЖ Латвии, Швейцарии, стран Евросоюза и Европейской экономической зоны, а также обладатели долгосрочных и краткосрочных шенгенских виз, имеющие родственников в этих странах. Кроме того, ограничения на въезд не распространяются на лиц, въезд которых обусловлен гуманитарными соображениями, сотрудников транспортных и пассажирских компаний. Ограничения на поездки по-прежнему будут распространяться на граждан России, желающих пересечь внешнюю границу ЕС в туристических и развлекательных целях, добавили в МИД. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября 2022 года договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура.
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россия, латвия, швейцария, евросоюз, в мире
Россия, Латвия, Швейцария, Евросоюз, В мире
Латвия продлила запрет на въезд для россиян до марта 2025 года

Латвия продлила запрет на въезд для россиян до 4 марта 2025 года

© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Вид на Ригу . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство Латвии приняло решение продлить ограничения на въезд в страну для граждан России до 4 марта 2025 года, сообщило латвийское министерство иностранных дел.
"Кабинет министров 27 февраля 2024 года принял решение продлить срок ограничений на въезд граждан России в Латвию до 4 марта 2025 года", - говорится в сообщении на сайте министерства.
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В МИД Латвии отметили, что действующие ограничения на въезд для граждан России останутся неизменными, въехать в Латвию через внешнюю границу смогут россияне с ВНЖ Латвии, Швейцарии, стран Евросоюза и Европейской экономической зоны, а также обладатели долгосрочных и краткосрочных шенгенских виз, имеющие родственников в этих странах. Кроме того, ограничения на въезд не распространяются на лиц, въезд которых обусловлен гуманитарными соображениями, сотрудников транспортных и пассажирских компаний.
Ограничения на поездки по-прежнему будут распространяться на граждан России, желающих пересечь внешнюю границу ЕС в туристических и развлекательных целях, добавили в МИД.
Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября 2022 года договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура.
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