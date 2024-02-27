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Патрушев обсудил с Раулем Кастро взаимодействие в сфере безопасности

Патрушев обсудил с Раулем Кастро взаимодействие в сфере безопасности - РИА Новости, 27.02.2024

Патрушев обсудил с Раулем Кастро взаимодействие в сфере безопасности

Лидер Кубинской революции Рауль Кастро принял в понедельник секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который находится с визитом в Гаване, и... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T08:14

2024-02-27T08:14

2024-02-27T08:14

гавана

россия

куба

николай патрушев

рауль кастро

безопасность

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ГАВАНА, 27 фев — РИА Новости. Лидер Кубинской революции Рауль Кастро принял в понедельник секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который находится с визитом в Гаване, и обсудил с ним вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности. "В Гаване секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева принял лидер Кубинской революции Рауль Кастро. Обсуждены различные вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности. Николай Патрушев заверил Рауля Кастро, что Москва остается приверженной духу стратегического партнерства между двумя странами", — сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

https://ria.ru/20231219/rakety-1916613630.html

гавана

россия

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Ольга Фомченкова

гавана, россия, куба, николай патрушев, рауль кастро, безопасность