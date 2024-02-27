https://ria.ru/20240227/kuba-1929688945.html
Патрушев обсудил с Раулем Кастро взаимодействие в сфере безопасности
Патрушев обсудил с Раулем Кастро взаимодействие в сфере безопасности - РИА Новости, 27.02.2024
Патрушев обсудил с Раулем Кастро взаимодействие в сфере безопасности
Лидер Кубинской революции Рауль Кастро принял в понедельник секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который находится с визитом в Гаване, и... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T08:14
2024-02-27T08:14
2024-02-27T08:14
гавана
россия
куба
николай патрушев
рауль кастро
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:0:3317:1867_1920x0_80_0_0_728ae8a6b0d92e07f8c647b30d28646d.jpg
ГАВАНА, 27 фев — РИА Новости. Лидер Кубинской революции Рауль Кастро принял в понедельник секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который находится с визитом в Гаване, и обсудил с ним вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности. "В Гаване секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева принял лидер Кубинской революции Рауль Кастро. Обсуждены различные вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности. Николай Патрушев заверил Рауля Кастро, что Москва остается приверженной духу стратегического партнерства между двумя странами", — сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
https://ria.ru/20231219/rakety-1916613630.html
гавана
россия
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гавана, россия, куба, николай патрушев, рауль кастро, безопасность
Гавана, Россия, Куба, Николай Патрушев, Рауль Кастро, Безопасность
Патрушев обсудил с Раулем Кастро взаимодействие в сфере безопасности
Патрушев обсудил с Раулем Кастро в Гаване взаимодействие в сфере безопасности
ГАВАНА, 27 фев — РИА Новости. Лидер Кубинской революции Рауль Кастро принял в понедельник секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который находится с визитом в Гаване, и обсудил с ним вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности.
"В Гаване секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева принял лидер Кубинской революции Рауль Кастро. Обсуждены различные вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности. Николай Патрушев заверил Рауля Кастро, что Москва остается приверженной духу стратегического партнерства между двумя странами", — сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
Контрразведчик раскрыл, сколько советские ракеты тайно продержались на Кубе