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Патрушев обсудил с Раулем Кастро взаимодействие в сфере безопасности - РИА Новости, 27.02.2024
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08:14 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/kuba-1929688945.html
Патрушев обсудил с Раулем Кастро взаимодействие в сфере безопасности
Патрушев обсудил с Раулем Кастро взаимодействие в сфере безопасности - РИА Новости, 27.02.2024
Патрушев обсудил с Раулем Кастро взаимодействие в сфере безопасности
Лидер Кубинской революции Рауль Кастро принял в понедельник секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который находится с визитом в Гаване, и... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T08:14
2024-02-27T08:14
гавана
россия
куба
николай патрушев
рауль кастро
безопасность
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ГАВАНА, 27 фев — РИА Новости. Лидер Кубинской революции Рауль Кастро принял в понедельник секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который находится с визитом в Гаване, и обсудил с ним вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности. "В Гаване секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева принял лидер Кубинской революции Рауль Кастро. Обсуждены различные вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности. Николай Патрушев заверил Рауля Кастро, что Москва остается приверженной духу стратегического партнерства между двумя странами", — сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
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гавана, россия, куба, николай патрушев, рауль кастро, безопасность
Гавана, Россия, Куба, Николай Патрушев, Рауль Кастро, Безопасность
Патрушев обсудил с Раулем Кастро взаимодействие в сфере безопасности

Патрушев обсудил с Раулем Кастро в Гаване взаимодействие в сфере безопасности

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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ГАВАНА, 27 фев — РИА Новости. Лидер Кубинской революции Рауль Кастро принял в понедельник секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который находится с визитом в Гаване, и обсудил с ним вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности.
"В Гаване секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева принял лидер Кубинской революции Рауль Кастро. Обсуждены различные вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности. Николай Патрушев заверил Рауля Кастро, что Москва остается приверженной духу стратегического партнерства между двумя странами", — сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
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