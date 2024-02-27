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Патрушев встретился с президентом Кубы - РИА Новости, 27.02.2024
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04:05 27.02.2024 (обновлено: 10:54 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/kuba-1929680688.html
Патрушев встретился с президентом Кубы
Патрушев встретился с президентом Кубы - РИА Новости, 27.02.2024
Патрушев встретился с президентом Кубы
Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял в понедельник секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который находится с визитом в Гаване, и обсудил с РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T04:05
2024-02-27T10:54
куба
россия
гавана
николай патрушев
мигель диас-канель бермудес
в мире
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ГАВАНА, 27 фев — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял в понедельник секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который находится с визитом в Гаване, и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества. "В Гаване секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева принял президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. Рассмотрены вопросы практического взаимодействия России и Кубы в области безопасности, экономики и культуры", — сообщили в пресс-службе Совбеза.Стороны подчеркнули, что Россия и Куба являются надежными союзниками и активно развивают многоплановое взаимодействие, отмечается в сообщении.На прошлой неделе президент Кубы встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20240117/kuba-1921764626.html
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куба, россия, гавана, николай патрушев, мигель диас-канель бермудес, в мире
Куба, Россия, Гавана, Николай Патрушев, Мигель Диас-Канель Бермудес, В мире
Патрушев встретился с президентом Кубы

Патрушев и президент Кубы обсудили безопасность, экономику и культуру

© Presidencia Cuba Встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Гаване
Встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Гаване
© Presidencia Cuba
Встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Гаване
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 27 фев — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял в понедельник секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который находится с визитом в Гаване, и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества.
"В Гаване секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева принял президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. Рассмотрены вопросы практического взаимодействия России и Кубы в области безопасности, экономики и культуры", — сообщили в пресс-службе Совбеза.
Стороны подчеркнули, что Россия и Куба являются надежными союзниками и активно развивают многоплановое взаимодействие, отмечается в сообщении.
На прошлой неделе президент Кубы встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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КубаРоссияГаванаНиколай ПатрушевМигель Диас-Канель БермудесВ мире
 
 
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