https://ria.ru/20240227/kuba-1929680688.html

Патрушев встретился с президентом Кубы

Патрушев встретился с президентом Кубы - РИА Новости, 27.02.2024

Патрушев встретился с президентом Кубы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял в понедельник секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который находится с визитом в Гаване, и обсудил с РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T04:05

2024-02-27T04:05

2024-02-27T10:54

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гавана

николай патрушев

мигель диас-канель бермудес

в мире

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ГАВАНА, 27 фев — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял в понедельник секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который находится с визитом в Гаване, и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества. "В Гаване секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева принял президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. Рассмотрены вопросы практического взаимодействия России и Кубы в области безопасности, экономики и культуры", — сообщили в пресс-службе Совбеза.Стороны подчеркнули, что Россия и Куба являются надежными союзниками и активно развивают многоплановое взаимодействие, отмечается в сообщении.На прошлой неделе президент Кубы встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20240117/kuba-1921764626.html

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куба, россия, гавана, николай патрушев, мигель диас-канель бермудес, в мире