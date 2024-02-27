https://ria.ru/20240227/krym-1929739451.html
В Крыму заявили, что не простят Киеву злодеяний во время энергоблокады
В Крыму заявили, что не простят Киеву злодеяний во время энергоблокады - РИА Новости, 27.02.2024
В Крыму заявили, что не простят Киеву злодеяний во время энергоблокады
Крым не забудет и не простит власти Киева за устроенную энергетическую блокаду полуострова, заявил спикер парламента Владимир Константинов, назвав произошедшее... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:16
2024-02-27T12:16
2024-02-27T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Крым не забудет и не простит власти Киева за устроенную энергетическую блокаду полуострова, заявил спикер парламента Владимир Константинов, назвав произошедшее в 2015 году "ЧП мирового масштаба". Правительству Крыма во вторник переданы 51 том документов по ущербу бюджету Крыма от энергоблокады, документы готовятся для подачи иска в Арбитражный суд, сообщил глава комитета по законодательству Госсовета республики Сергей Трофимов. Иски будут поданы в суд к трем ответчикам - кабинету министров Украины, министерству энергетики Украины и "Укрэнерго". Сумма ущерба бюджету от энергоблокады составляет 3 триллиона 156 миллиардов 605 миллионов рублей. Готовятся также иски от Общественной палаты за ущерб физическим лицам, а также от предприятий. "Нами проделана колоссальная работа по изучению последствий энергоблокады, учтены расходы на преодоление всех ее негативных последствий. Мы уходим от эмоциональных комментариев действий киевской банды к реальной оценке нанесенного республике ущерба. Убежден, что так должно быть с каждым их преступлением", - написал Константинов в своем Telegram-канале, комментируя передачу документов региональному правительству и подготовку иска. Что касается энергетической блокады полуострова, отметил он, "это было ЧП мирового масштаба": в одночасье 2,5 миллиона человек погрузились во тьму, были обесточены родильные дома, больницы, дома престарелых, предприятия, школы, детские сады. "Киев был убежден, что в таких условиях крымчане сломаются, поползут к ним на коленях... Мы выстояли, нам помогала вся Россия, наш Президент... Сегодня Крым не испытывает никаких ограничений, мы ни в чем не зависим от Украины, но киевским преступникам их злодеяний мы не простим", - написал Константинов. Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
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украина, киев, россия, владимир константинов, укрэнерго, политика
Украина, Киев, Россия, Владимир Константинов, Укрэнерго, Политика
В Крыму заявили, что не простят Киеву злодеяний во время энергоблокады
Константинов: Крым выстоял во время энергоблокады, не простит Киеву злодеяний
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Крым не забудет и не простит власти Киева за устроенную энергетическую блокаду полуострова, заявил спикер парламента Владимир Константинов, назвав произошедшее в 2015 году "ЧП мирового масштаба".
Правительству Крыма во вторник переданы 51 том документов по ущербу бюджету Крыма от энергоблокады, документы готовятся для подачи иска в Арбитражный суд, сообщил глава комитета по законодательству Госсовета республики Сергей Трофимов. Иски будут поданы в суд к трем ответчикам - кабинету министров Украины, министерству энергетики Украины и "Укрэнерго". Сумма ущерба бюджету от энергоблокады составляет 3 триллиона 156 миллиардов 605 миллионов рублей. Готовятся также иски от Общественной палаты за ущерб физическим лицам, а также от предприятий.
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«
"Нами проделана колоссальная работа по изучению последствий энергоблокады, учтены расходы на преодоление всех ее негативных последствий. Мы уходим от эмоциональных комментариев действий киевской банды к реальной оценке нанесенного республике ущерба. Убежден, что так должно быть с каждым их преступлением", - написал Константинов в своем Telegram-канале, комментируя передачу документов региональному правительству и подготовку иска.
Что касается энергетической блокады полуострова, отметил он, "это было ЧП мирового масштаба": в одночасье 2,5 миллиона человек погрузились во тьму, были обесточены родильные дома, больницы, дома престарелых, предприятия, школы, детские сады.
"Киев был убежден, что в таких условиях крымчане сломаются, поползут к ним на коленях... Мы выстояли, нам помогала вся Россия, наш Президент... Сегодня Крым не испытывает никаких ограничений, мы ни в чем не зависим от Украины, но киевским преступникам их злодеяний мы не простим", - написал Константинов.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
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