https://ria.ru/20240227/krym-1929690191.html

В Крыму напомнили, как решение Путина сохранило мир на полуострове

В Крыму напомнили, как решение Путина сохранило мир на полуострове - РИА Новости, 27.02.2024

В Крыму напомнили, как решение Путина сохранило мир на полуострове

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что решение президента России Владимира Путина и действия российской армии в Крыму десять лет РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T08:38

2024-02-27T08:38

2024-02-27T08:38

политика

россия

украина

республика крым

владимир путин

заур смирнов

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что решение президента России Владимира Путина и действия российской армии в Крыму десять лет назад обеспечили сохранение мира и стабильности на полуострове. Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием парламента и правительства Крыма, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди". Позже выяснилось, что это представители сил специальных операций ВС РФ. "После решения президента Владимира Путина и действий российской армии ситуация в Крыму была взята под полный контроль. Это обеспечило сохранение мира и стабильности, а также открыло возможность для проведения в дальнейшем общекрымского референдума о вхождении Крыма в состав России", - сказал Смирнов РИА Новости. Он отметил проявленную в то время мудрость и сплоченность крымчан, решительность главы республики Сергея Аксенова и председателя крымского парламента Владимира Константинова. Смирнов подчеркнул, что украинский госпереворот в 2014 году был организован западными спецслужбами, в задачи которых входило погружение страны в состояние гражданской войны, захват власти и установления полного контроля. "Максимального эффекта данная операция должна была достичь после дестабилизации ситуации на востоке и юге Украины. Безусловно, Крым был в особом приоритете, а в качестве главного инструмента для разжигания межнационального конфликта иностранные кураторы евромайдана уже традиционно планировали использовать крымскотатарский фактор. Через радикальные экстремистские группировки они рассчитывали столкнуть крымских татар с населением полуострова", - подчеркнул Смирнов. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240227/krym-1929557112.html

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, украина, республика крым, владимир путин, заур смирнов, сергей аксенов (политик)