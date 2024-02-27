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В Крыму напомнили, как решение Путина сохранило мир на полуострове - РИА Новости, 27.02.2024
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08:38 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/krym-1929690191.html
В Крыму напомнили, как решение Путина сохранило мир на полуострове
В Крыму напомнили, как решение Путина сохранило мир на полуострове - РИА Новости, 27.02.2024
В Крыму напомнили, как решение Путина сохранило мир на полуострове
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что решение президента России Владимира Путина и действия российской армии в Крыму десять лет РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T08:38
2024-02-27T08:38
политика
россия
украина
республика крым
владимир путин
заур смирнов
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что решение президента России Владимира Путина и действия российской армии в Крыму десять лет назад обеспечили сохранение мира и стабильности на полуострове. Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием парламента и правительства Крыма, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди". Позже выяснилось, что это представители сил специальных операций ВС РФ. "После решения президента Владимира Путина и действий российской армии ситуация в Крыму была взята под полный контроль. Это обеспечило сохранение мира и стабильности, а также открыло возможность для проведения в дальнейшем общекрымского референдума о вхождении Крыма в состав России", - сказал Смирнов РИА Новости. Он отметил проявленную в то время мудрость и сплоченность крымчан, решительность главы республики Сергея Аксенова и председателя крымского парламента Владимира Константинова. Смирнов подчеркнул, что украинский госпереворот в 2014 году был организован западными спецслужбами, в задачи которых входило погружение страны в состояние гражданской войны, захват власти и установления полного контроля. "Максимального эффекта данная операция должна была достичь после дестабилизации ситуации на востоке и юге Украины. Безусловно, Крым был в особом приоритете, а в качестве главного инструмента для разжигания межнационального конфликта иностранные кураторы евромайдана уже традиционно планировали использовать крымскотатарский фактор. Через радикальные экстремистские группировки они рассчитывали столкнуть крымских татар с населением полуострова", - подчеркнул Смирнов. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240227/krym-1929557112.html
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html
россия
украина
республика крым
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политика, россия, украина, республика крым, владимир путин, заур смирнов, сергей аксенов (политик)
Политика, Россия, Украина, Республика Крым, Владимир Путин, Заур Смирнов, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму напомнили, как решение Путина сохранило мир на полуострове

Смирнов: решение Путина 10 лет назад сохранило мир и стабильность в Крыму

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЖители Симферополя фотографируются с военным. 1 марта 2014 года
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© РИА Новости / Андрей Стенин
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Жители Симферополя фотографируются с военным. 1 марта 2014 года. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что решение президента России Владимира Путина и действия российской армии в Крыму десять лет назад обеспечили сохранение мира и стабильности на полуострове.
Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием парламента и правительства Крыма, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди". Позже выяснилось, что это представители сил специальных операций ВС РФ.
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"После решения президента Владимира Путина и действий российской армии ситуация в Крыму была взята под полный контроль. Это обеспечило сохранение мира и стабильности, а также открыло возможность для проведения в дальнейшем общекрымского референдума о вхождении Крыма в состав России", - сказал Смирнов РИА Новости.
Он отметил проявленную в то время мудрость и сплоченность крымчан, решительность главы республики Сергея Аксенова и председателя крымского парламента Владимира Константинова.
Смирнов подчеркнул, что украинский госпереворот в 2014 году был организован западными спецслужбами, в задачи которых входило погружение страны в состояние гражданской войны, захват власти и установления полного контроля.
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"Максимального эффекта данная операция должна была достичь после дестабилизации ситуации на востоке и юге Украины. Безусловно, Крым был в особом приоритете, а в качестве главного инструмента для разжигания межнационального конфликта иностранные кураторы евромайдана уже традиционно планировали использовать крымскотатарский фактор. Через радикальные экстремистские группировки они рассчитывали столкнуть крымских татар с населением полуострова", - подчеркнул Смирнов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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