https://ria.ru/20240227/krym-1929684471.html

В Крыму уточнили сумму ущерба от энергоблокады

В Крыму уточнили сумму ущерба от энергоблокады - РИА Новости, 27.02.2024

В Крыму уточнили сумму ущерба от энергоблокады

Ущерб, нанесенный Украиной бюджету Крыма из-за энергоблокады, превысил три триллиона рублей, заявил РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T06:35

2024-02-27T06:35

2024-02-27T09:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Ущерб, нанесенный Украиной бюджету Крыма из-за энергоблокады, превысил три триллиона рублей, заявил РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. "Три триллиона 156 миллиардов 605 миллионов рублей — предварительные расчеты показывают нанесенный ущерб всей бюджетной системе. Эти документы рабочая группа передает представителю правового управления совета министров Республики Крым для подготовки искового заявления", — сказал он.Кроме того, Общественная палата Крыма готовит иски от физических лиц, которым был нанесен ущерб. По предварительной оценке, эта сумма составляет около двух триллионов рублей, говорил глава парламента Крыма Владимир Константинов. Заявления подадут также и пострадавшие от отключения электричества юридические лица, добавил Трофимов. Дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Крыма, уточнил парламентарий."Там у нас будет три ответчика — это кабинет министров Украины, Министерство энергетики Украины и "Укрэнерго", — сказал он.В конце октября Арбитражный суд Крыма удовлетворил первый иск к властям Украины — об ущербе от водной блокады, решив взыскать с ответчиков 152,6 миллиарда рублей. При этом общий ущерб оценивается властями республики в более чем четыре триллиона рублей.В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, киевские власти полностью лишили полуостров днепровской воды. В феврале 2022-го, в начале специальной военной операции, российские войска разблокировали Северо-Крымский канал, ликвидировав бетонную дамбу. Но в июне 2023-го вода снова перестала поступать после того, как украинские войска разрушили Каховскую ГЭС и водохранилище обмелело.Энергоблокада началась в ночь на 22 ноября 2015 года, когда Крым был полностью обесточен. Украинские боевики подорвали опоры на территории Херсонской области, из-за чего вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, помимо этого, в Крыму ввели в строй две новые ТЭС — Таврическую и Балаклавскую, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.

https://ria.ru/20240226/krym-1929446794.html

https://ria.ru/20240219/krym-1928179086.html

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украина, республика крым, россия, экономика, в мире