https://ria.ru/20240227/kontsert-1929681401.html

В Дубае отменили концерт Гребенщикова*

В Дубае отменили концерт Гребенщикова* - РИА Новости, 27.02.2024

В Дубае отменили концерт Гребенщикова*

Концерт Бориса Гребенщикова* в Дубае 28 февраля отменен в связи с состоянием его здоровья, сообщил концертный зал The Square Dubai, где должно было состояться... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T04:28

2024-02-27T04:28

2024-02-27T08:38

дубай

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борис гребенщиков

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Концерт Бориса Гребенщикова* в Дубае 28 февраля отменен в связи с состоянием его здоровья, сообщил концертный зал The Square Dubai, где должно было состояться выступление. "В связи с состоянием здоровья Бориса Борисовича Гребенщикова мы вынуждены сообщить об отмене концерта "БГ+", который должен был состояться в Дубае 28 февраля", — говорится в сообщении площадки в Instagram**. Отмечается, что деньги за приобретенные билеты будут возвращены в течение трех рабочих дней.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240214/kontsert-1927288715.html

дубай

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