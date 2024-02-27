https://ria.ru/20240227/kontsert-1929681401.html
В Дубае отменили концерт Гребенщикова*
В Дубае отменили концерт Гребенщикова* - РИА Новости, 27.02.2024
В Дубае отменили концерт Гребенщикова*
Концерт Бориса Гребенщикова* в Дубае 28 февраля отменен в связи с состоянием его здоровья, сообщил концертный зал The Square Dubai, где должно было состояться... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T04:28
2024-02-27T04:28
2024-02-27T08:38
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Концерт Бориса Гребенщикова* в Дубае 28 февраля отменен в связи с состоянием его здоровья, сообщил концертный зал The Square Dubai, где должно было состояться выступление. "В связи с состоянием здоровья Бориса Борисовича Гребенщикова мы вынуждены сообщить об отмене концерта "БГ+", который должен был состояться в Дубае 28 февраля", — говорится в сообщении площадки в Instagram**. Отмечается, что деньги за приобретенные билеты будут возвращены в течение трех рабочих дней.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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дубай, россия, борис гребенщиков, в мире, оаэ
Дубай, Россия, Борис Гребенщиков, В мире, ОАЭ
В Дубае отменили концерт Гребенщикова*
В Дубае отменили концерт Гребенщикова по состоянию здоровья
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Концерт Бориса Гребенщикова* в Дубае 28 февраля отменен в связи с состоянием его здоровья, сообщил концертный зал The Square Dubai, где должно было состояться выступление.
"В связи с состоянием здоровья Бориса Борисовича Гребенщикова мы вынуждены сообщить об отмене концерта "БГ+", который должен был состояться в Дубае 28 февраля", — говорится в сообщении площадки в Instagram**.
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Отмечается, что деньги за приобретенные билеты будут возвращены в течение трех рабочих дней.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.