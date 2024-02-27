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Небензя указал на двойные стандарты в подходах США к Сирии и Израилю - РИА Новости, 27.02.2024
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20:00 27.02.2024 (обновлено: 20:01 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/konflikty-1929861216.html
Небензя указал на двойные стандарты в подходах США к Сирии и Израилю
Небензя указал на двойные стандарты в подходах США к Сирии и Израилю - РИА Новости, 27.02.2024
Небензя указал на двойные стандарты в подходах США к Сирии и Израилю
США пытаются обелить террористов, засевших в сирийском Идлибе, при этом операция Израиля против мирного населения в секторе Газа преподносится Вашингтоном как... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T20:00
2024-02-27T20:01
в мире
сша
идлиб (мухафаза)
василий небензя
оон
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 27 фев — РИА Новости. США пытаются обелить террористов, засевших в сирийском Идлибе, при этом операция Израиля против мирного населения в секторе Газа преподносится Вашингтоном как борьба с терроризмом, тогда как палестинское движение ХАМАС не признано ООН террористическим, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, американская интервенция в Сирию под предлогами якобы борьбы с терроризмом продолжает играть крайне дестабилизирующую роль. "Во всей этой ситуации наглядно проявляются вопиющие двойные стандарты Вашингтона: листированных СБ ООН террористов "Хейат Тахрир аш-Шам"*, контролирующих Идлиб, наши американские коллеги пытаются "обелить", осуждая власти Дамаска и его союзников за борьбу с ними", - сказал Небнзя. "В то же время израильскую бесчеловечную и кровопролитную военную операцию против мирного населения сектора Газа, которая подается как борьба с движением ХАМАС, не признанным ООН террористическим, США пытаются представить как борьбу с терроризмом и осуществление Израилем права на самооборону", - указал он.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
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сша
идлиб (мухафаза)
израиль
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в мире, сша, идлиб (мухафаза), василий небензя, оон, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Идлиб (мухафаза), Василий Небензя, ООН, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Небензя указал на двойные стандарты в подходах США к Сирии и Израилю

Небензя: США хотят обелить террористов в Сирии, но поддерживают операцию в Газе

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие на северо-востоке Сирии
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 фев — РИА Новости. США пытаются обелить террористов, засевших в сирийском Идлибе, при этом операция Израиля против мирного населения в секторе Газа преподносится Вашингтоном как борьба с терроризмом, тогда как палестинское движение ХАМАС не признано ООН террористическим, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, американская интервенция в Сирию под предлогами якобы борьбы с терроризмом продолжает играть крайне дестабилизирующую роль.
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"Во всей этой ситуации наглядно проявляются вопиющие двойные стандарты Вашингтона: листированных СБ ООН террористов "Хейат Тахрир аш-Шам"*, контролирующих Идлиб, наши американские коллеги пытаются "обелить", осуждая власти Дамаска и его союзников за борьбу с ними", - сказал Небнзя.
"В то же время израильскую бесчеловечную и кровопролитную военную операцию против мирного населения сектора Газа, которая подается как борьба с движением ХАМАС, не признанным ООН террористическим, США пытаются представить как борьбу с терроризмом и осуществление Израилем права на самооборону", - указал он.
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В миреСШАИдлиб (мухафаза)Василий НебензяООНИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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