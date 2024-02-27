https://ria.ru/20240227/karlson-1929880775.html

Карлсон заявил, что его пугали задержанием в США за любезность к Путину

Карлсон заявил, что его пугали задержанием в США за любезность к Путину - РИА Новости, 27.02.2024

Карлсон заявил, что его пугали задержанием в США за любезность к Путину

Американского журналиста Такера Карлсона предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным, об этом он заявил в... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T23:40

2024-02-27T23:40

2024-02-27T23:56

в мире

россия

сша

москва

владимир путин

такер карлсон

нато

интервью владимира путина такеру карлсону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926339851_0:25:3072:1753_1920x0_80_0_0_d4a79dd3f6ede6e20b721673b874c80d.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Американского журналиста Такера Карлсона предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным, об этом он заявил в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана."Мои адвокаты перед тем, как я улетел (в Россию), и это люди, которые работают на крупную юридическую фирму,... одну из крупнейших юридических фирм, говорят, что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций", — сказал Карлсон.Заключение юристов его "взбесило", поэтому он связался с главным адвокатом."Сказал, <…> что много будет зависеть от вопросов, которые вы зададите Путину, если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь", — добавил журналист.При этом, как подчеркнул Карлсон, в России он не чувствовал себя в опасности.Интервью Путина Карлсону опубликовали в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube.Интервью с момента публикации в соцсети X набрало уже более 200 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 18 миллионов просмотров.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html

https://ria.ru/20240227/sanktsii-1929879933.html

https://ria.ru/20240215/moskva-1927674242.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, москва, владимир путин, такер карлсон, нато, интервью владимира путина такеру карлсону