https://ria.ru/20240227/karlson-1929880775.html
Карлсон заявил, что его пугали задержанием в США за любезность к Путину
Карлсон заявил, что его пугали задержанием в США за любезность к Путину - РИА Новости, 27.02.2024
Карлсон заявил, что его пугали задержанием в США за любезность к Путину
Американского журналиста Такера Карлсона предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным, об этом он заявил в... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T23:40
2024-02-27T23:40
2024-02-27T23:56
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интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Американского журналиста Такера Карлсона предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным, об этом он заявил в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана."Мои адвокаты перед тем, как я улетел (в Россию), и это люди, которые работают на крупную юридическую фирму,... одну из крупнейших юридических фирм, говорят, что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций", — сказал Карлсон.Заключение юристов его "взбесило", поэтому он связался с главным адвокатом."Сказал, <…> что много будет зависеть от вопросов, которые вы зададите Путину, если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь", — добавил журналист.При этом, как подчеркнул Карлсон, в России он не чувствовал себя в опасности.Интервью Путина Карлсону опубликовали в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube.Интервью с момента публикации в соцсети X набрало уже более 200 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 18 миллионов просмотров.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html
https://ria.ru/20240227/sanktsii-1929879933.html
https://ria.ru/20240215/moskva-1927674242.html
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в мире, россия, сша, москва, владимир путин, такер карлсон, нато, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Карлсон заявил, что его пугали задержанием в США за любезность к Путину
Карлсон заявил, что адвокаты пугали его задержанием в США за любезность к Путину
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
Американского журналиста Такера Карлсона предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным, об этом он заявил в эфире подкаста на YouTube-канале
блогера Лекса Фридмана.
"Мои адвокаты перед тем, как я улетел (в Россию), и это люди, которые работают на крупную юридическую фирму,... одну из крупнейших юридических фирм, говорят, что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций", — сказал Карлсон.
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Заключение юристов его "взбесило", поэтому он связался с главным адвокатом.
"Сказал, <…> что много будет зависеть от вопросов, которые вы зададите Путину, если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь", — добавил журналист.
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При этом, как подчеркнул Карлсон, в России он не чувствовал себя в опасности.
Интервью Путина Карлсону опубликовали в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО
и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube.
Интервью с момента публикации в соцсети X набрало уже более 200 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 18 миллионов просмотров.
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